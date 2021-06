Covid-19 entraîne des changements cérébraux et une démence de type Alzheimer, selon une nouvelle étude alimentée par l’IA

Les troubles cognitifs, y compris la démence, sont de plus en plus signalés comme une complication du virus SARS-CoV-2 hautement contagieux qui cause Covid-19, ont révélé les chercheurs à l’origine de la récente étude de la Cleveland Clinic dans l’Ohio.

« Les rapports de complications neurologiques chez les patients Covid-19 et les patients « long-courriers » dont les symptômes persistent après la disparition de l’infection sont de plus en plus courants, suggérant que [the virus] peut avoir des effets durables sur la fonction cérébrale», ont déclaré les auteurs de l’étude, qui a été publiée cette semaine dans la revue Recherche et thérapie contre la maladie d’Alzheimer.

L’objectif des chercheurs était de découvrir les mécanismes responsables des complications associées au cerveau telles que le délire et la perte du goût ou de l’odorat que l’on trouve souvent chez les nouveaux patients atteints de coronavirus. Pour ce faire, ils ont comparé au niveau moléculaire les gènes hôtes du Covid-19 et ceux responsables de certains troubles neurologiques.

Après avoir collecté les données à la fois des patients Covid-19 et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ils ont utilisé l’intelligence artificielle pour mesurer la proximité entre eux. Ils ont également analysé tous les facteurs génétiques qui pourraient permettre au nouveau virus d’infecter les tissus et les cellules du cerveau, identifiant « relations significatives basées sur le réseau» entre le Covid et la maladie d’Alzheimer. Ils ont également conclu que les patients atteints d’Alzheimer peuvent être plus sans défense contre le virus mortel, car ils ont un nombre réduit de certains gènes antiviraux protecteurs.

« Alors que les chercheurs ont trouvé peu de preuves que le virus cible directement le cerveau, ils ont découvert des relations de réseau étroites entre le virus et les gènes/protéines associés à plusieurs maladies neurologiques, notamment la maladie d’Alzheimer, indiquant des voies par lesquelles Covid-19 pourrait conduire à la maladie d’Alzheimer. comme la démence», a déclaré la Cleveland Clinic.

Après avoir prouvé le chevauchement entre Covid-19 et les changements cérébraux courants dans la maladie d’Alzheimer, les chercheurs vont maintenant étudier les processus par lesquels le nouveau coronavirus peut entraîner des troubles cognitifs et comment il pourrait être empêché de le faire.

« Identifier comment Covid-19 et les problèmes neurologiques sont liés sera essentiel pour développer des stratégies préventives et thérapeutiques efficaces pour faire face à la recrudescence des déficiences neurocognitives que nous nous attendons à voir dans un proche avenir», a déclaré l’auteur principal de l’étude, Feixiong Cheng.

Les complications affectant le cerveau chez les patients de Covid-19 et ceux atteints d’autres coronavirus ont été confirmées par des études antérieures, soulignent les chercheurs de Cleveland. Un patient sur cinq qui s’est rétabli du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-1) ou du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) a signalé des troubles de la mémoire, tandis que les personnes souffrant du nouveau coronavirus ont également présenté des symptômes tels que désorientation, inattention , et confusion. Les survivants de Covid-19 qui ont dû être admis en unité de soins intensifs pourraient être encore plus à risque de troubles neurologiques et psychiatriques, a montré une autre étude portant sur plus de 230 000 patients.

