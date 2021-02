Entrée, plat et dessert … le tout pour un euro seulement.

Un restaurant parisien propose aux étudiants un repas à prix cassés pour les aider à faire face à la pandémie. L’équipe du Reflet propose un menu équilibré pour les étudiants en difficulté financière deux fois par semaine, avec des plats préparés avec des ingrédients frais.

Le président français Emmanuel Macron a promis à tous les étudiants universitaires deux repas par jour pour un euro pour les aider à faire face pendant le verrouillage.

« Nous sommes un petit maillon, un petit grain de sable. Nous en sommes conscients depuis que nous avons commencé, nous nous rendons vraiment compte qu’il y a une demande, et si cela peut inciter d’autres restaurants à lancer la même opération », a déclaré Le Reflet’s directeur Olivier Vellutini.

Les subventions prennent la forme d’un bon que les étudiants peuvent échanger s’ils ressentent le besoin de parler à un professionnel de la santé mentale.

Il fait suite à des manifestations qui ont appelé à davantage d’aide pour lutter contre la solitude et les problèmes financiers.

Nastassia Grouchetzky, étudiante de deuxième année en master en géographie à la Sorbonne, affirme avoir vraiment ressenti le bénéfice de l’offre.

«Pendant longtemps, pendant plusieurs mois, ce n’était que des distributions de vivres, donc c’était pour remplir les frigos et les placards. Et c’était la première fois que je tombais sur un restaurant, donc des petits plats qui sont bons et préparés avec des légumes par exemple, Je suis heureuse là-bas, et ça a bon goût et c’est un changement des pâtes et du riz », a-t-elle déclaré.

L’isolement et l’inactivité ont laissé de nombreux étudiants proches de la rupture, selon les psychologues universitaires – donc pour l’instant, la perspective d’un repas gratuit est un bonus bien nécessaire.