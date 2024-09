COVID-19 en 2024 : sommes-nous toujours inquiets ?

163

Le port du masque est devenu moins courant, même parmi les professionnels de la santé.OTR(/Mehmet Öner)

Malgré les rapports de Santé Canada sur les éclosions de COVID-19 soulèvementet le mort de 112 Au cours des deux dernières semaines, certains Canadiens ont déclaré avoir été infectés par le virus, et certains considèrent qu’il n’est ni plus ni moins dangereux que la grippe ordinaire. 3 500 personnes meurent de la grippe chaque année selon Statistique Canada, tandis que 60 690 Canadiens sont morts de la COVID depuis que Statistique Canada a commencé à suivre les chiffres en août 2020.

En utilisant surveillance des eaux uséesles scientifiques ont pu déterminer la présence du SRAS-CoV-2 (COVID) chez des personnes infectées grâce à des analyses des eaux usées communautaires. Bien qu’il s’agisse généralement d’une tâche du gouvernement fédéral, la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a déclaré qu’il était nécessaire de procéder à des tests supplémentaires au plus fort de la pandémie. « Nous revenons à ce que j’appellerais une situation normale », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à l’hôpital Mount Sinai le 24 juillet 2024.

« Il y a trois ou quatre ans, je suppose que nous n’aurions probablement pas pu imaginer en arriver là », a déclaré James Tiessen, professeur associé à la Toronto Metropolitan University (TMU), « mais je pense que la COVID est devenue normale, tout comme la grippe. »

La maladie virale a été déclarée maladie mondiale pandémie en mars 2020, restreignant les Canadiens à mesures comme la distanciation sociale, le port du masque et des confinements intermittents pendant deux ans pour réduire sa propagation. La plupart des restrictions ont été levées tout au long de 2022, avec OMS déclarant finalement la fin de l’état d’urgence sanitaire publique en mai 2023.

Timothy Sly, épidémiologiste et professeur émérite à la TMU, a déclaré que le COVID-19 était en train de devenir un virus endémique. « Soit il est présent de manière constante tout le temps, soit il est endémique de manière saisonnière », a-t-il déclaré, « il peut être modéré par un vaccin ».

Au 1er septembre 2024, il y a pas de vaccins contre la COVID Le vaccin est actuellement disponible dans la province. Santé Canada a émis un avis de retrait afin de mettre à jour la formulation du vaccin pour lutter contre les nouvelles souches du virus.

« C’est pour faire face aux variants, exactement comme nous le faisons avec la grippe », a expliqué Sly, comparant le vaccin contre la COVID-19 au vaccin annuel contre la grippe. « Le vaccin original contre la COVID est presque inutile. »

Sarah Morrish, une résidente de Toronto, reconnaît que la COVID-19 est devenue similaire à la grippe, elle ne s’en inquiète donc plus. « Je suis davantage préoccupée par d’autres choses maintenant… les microplastiques, les événements à l’étranger, l’eau potable », a-t-elle déclaré.

Néanmoins, Tiessen a souligné que ce qui différencie le COVID des autres maladies de type grippal est un sujet de préoccupation, à savoir le risque de COVID long.

« Je pense que la menace du COVID long est quelque chose que nous devons vraiment garder à l’esprit car il est vraiment difficile de diagnostiquer », a-t-il déclaré. « Cela se résume en quelque sorte au fait que certains symptômes ne sont attribuables à rien. »

Cela dit, Tiessen ne voit pas la province prendre des mesures extrêmes comme un nouveau confinement, même en cas d’épidémie.

« Je ne pense pas qu’il y aura une tolérance pour le degré de confinement que nous avons connu auparavant », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que le public le supporterait. »