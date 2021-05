COVID-19 éclipse l’indépendance lors des principales élections écossaises Angleterre Écosse Welsh Assembly Scottish National Party Londres

James Cook était un partisan enthousiaste de l’indépendance de l’Écosse, mais maintenant il n’en est plus si sûr.

Alors que l’Écosse organise jeudi une élection qui pourrait être un tremplin vers l’éclatement du Royaume-Uni, le grossiste de fruits de mer a des choses plus urgentes en tête. La sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne et la pandémie de coronavirus ont provoqué des bouleversements économiques, et il dit que ce n’est pas le bon moment pour parier sur l’indépendance.

«Un troisième événement majeur pourrait être cataclysmique pour nous», a déclaré Cook.

La question de l’indépendance éclipse l’élection du Parlement écossais de 129 sièges. Le Parti national écossais, qui dirige un gouvernement minoritaire depuis 2016, affirme qu’une grande victoire lui donnera le droit moral et l’élan politique de tenir un référendum sur la question de savoir si l’Écosse doit mettre fin à son union de trois siècles avec l’Angleterre.

L’Écosse a voté pour faire partie du Royaume-Uni lors d’un référendum sur l’indépendance de 2014 qui a été présenté à l’époque comme une décision unique en une génération. Mais le leader du SNP, Nicola Sturgeon, soutient que le Brexit a fondamentalement changé la situation en entraînant l’Écosse hors de l’Union européenne contre sa volonté. Le Royaume-Uni dans son ensemble a voté de justesse en 2016 pour quitter le bloc, mais une majorité d’électeurs écossais souhaitait rester dans l’UE.

conseillé Nicola Sturgeon affirme qu’elle offre seule un « leadership sérieux » alors que le sondage indique que le SNP est sur la bonne voie pour la majorité de Holyrood Élections 2021 – Live: Starmer dit que les travaillistes « escaladent la montagne » alors que le SNP exclut le vote pour l’indépendance « sauvage » Priti Patel annonce une procédure accélérée d’immigration pour les lauréats des Oscars, des prix Nobel et des Golden Globes

Sturgeon dit que si elle remporte la majorité jeudi, elle adoptera une loi par le Parlement écossais pour un nouveau référendum sur l’indépendance, obligeant le Premier ministre britannique Boris Johnson à contester la loi devant les tribunaux s’il veut l’arrêter.

Des élections ont également lieu jeudi pour l’Assemblée galloise, le maire de Londres et les autorités locales de toute l’Angleterre, dans le plus grand test de la température politique britannique depuis que les conservateurs de Johnson ont remporté une élection générale en 2019.

Les sondages suggèrent qu’il est presque certain que le SNP remportera le plus de sièges au parlement semi-autonome d’Écosse, mais qu’il ne parviendra peut-être pas à obtenir une majorité globale.

Pour certains électeurs, la question de l’indépendance a été supplantée par des préoccupations plus urgentes – notamment le COVID-19, qui a coûté des milliers d’emplois et causé plus de 7600 décès dans ce pays de 5,5 millions d’habitants.

Le Brexit a également incité certains à reconsidérer. Des négociations de divorce fractionnées, qui ont duré des années entre le Royaume-Uni et l’UE, beaucoup plus grande, se sont avérées plus difficiles que les partisans britanniques du Brexit l’avaient promis – un avant-goût de la façon dont une future scission entre le Royaume-Uni et l’Écosse pourrait se dérouler. De nouvelles barrières au commerce avec l’Europe après le Brexit ont martelé les entreprises écossaises, y compris les exportateurs de poisson et de fruits de mer, qui affirment que les contrôles et les formalités administratives ont laissé pourrir les captures à destination de l’Europe dans les camions.

«Les entreprises sont vraiment sur le pied en ce moment», a déclaré Cook, qui dirige le vendeur de fruits de mer DR Collin & Son dans le port d’Eyemouth, près de la frontière anglo-écossaise. «Donc, je pense que si vous parlez à quelqu’un qui est orienté affaires, il sera un peu prudent.»

Cook a déclaré qu’il soutenait toujours l’indépendance à long terme, mais il y a d’abord «beaucoup de questions sur lesquelles nous avons besoin de clarté».

Sturgeon a minimisé l’indépendance dans sa campagne, soulignant ses références en tant que paire de mains sûres pour mener le rétablissement de l’Écosse après la pandémie.

«Je suis le seul candidat au poste de premier ministre à offrir un leadership éprouvé pour nous guider à travers la crise et vers la reprise», a déclaré Sturgeon dans une lettre ouverte aux électeurs écossais, qui ne mentionnait pas l’indépendance.

Sturgeon, qui dirige l’Écosse depuis 2014, a vu sa réputation renforcée par sa réponse au COVID-19. Son style calme et net contraste avec les messages erratiques et les changements de politique fréquents de Johnson, dont la marque d’anglais chic et polysyllabique frappe de nombreux Écossais.

Sa popularité a laissé les deux grands partis pro-syndicaux d’Écosse, les conservateurs et les travaillistes, se battre pour la deuxième place. Les deux partis ont vu leurs cotes d’écoute plonger ces dernières années. Mais tous deux espèrent un retour sous la direction de nouveaux dirigeants, Anas Sarwar pour les travaillistes et Douglas Ross pour les conservateurs.

Sur l’autre flanc de Sturgeon se trouve l’ancien leader du SNP, indépendant sans compromis, Alex Salmond. Lui et Sturgeon sont d’anciens amis et alliés politiques qui se sont disputés à la suite d’allégations d’inconduite contre Salmond, qui a été jugé et acquitté l’année dernière pour agression sexuelle.

Salmond dit que les allégations faisaient partie d’une chasse aux sorcières par ses opposants politiques et ont attaqué le gouvernement écossais, et Sturgeon, sur la façon dont ils ont été traités.

En mars, Salmond a annoncé qu’il formait un nouveau parti indépendantiste, Alba – le mot gaélique écossais pour l’Écosse. Alba ne se présente pas contre le SNP dans les 73 circonscriptions parlementaires d’Écosse, mais présente des candidats au concours régional utilisé pour élire les 56 autres législateurs. Salmond dit que les sièges d’Alba aideront à former une «super majorité» pro-indépendance au Parlement écossais.

Salmond est une figure majeure de la politique écossaise qui, en tant que premier ministre, a obtenu le premier référendum sur l’indépendance en 2014. Mais ses tentatives de rester sous les feux de la rampe – qui incluent l’organisation d’un talk-show sur la chaîne de télévision RT financée par le Kremlin – et les allégations d’abus sexuels ont l’a terni.

Les sondages suggèrent que les électeurs ont un appétit limité pour le style de nationalisme écossais d’Alba et sont plus en phase avec l’approche de Sturgeon.

«Je comprends parfaitement l’attraction émotionnelle de l’indépendance», a déclaré Olive Burnside, électeur indécis, professeur d’anglais à la retraite à Glasgow. «Et j’aimerais aussi être libéré du groupe d’idiots – enfin, de gens corrompus – que nous avons actuellement dans (le gouvernement britannique à) Westminster.

«Alors mon cœur dit: ‘Oh oui, ce serait génial.’ Mais ma tête s’interroge simplement sur l’aspect économique des choses, sur la gestion d’un si petit pays.

Mark Diffley, un sondeur politique à Edimbourg, a déclaré « qu’il y a très peu de soutien, y compris parmi les partisans de l’indépendance » pour un référendum prochain.

« Le prospectus économique pour l’indépendance ne vaut plus vraiment le papier sur lequel il est écrit, car COVID vient de placer un tremblement de terre au milieu de toutes les prévisions économiques », a-t-il déclaré.

«Cela conviendra à tout le monde, je pense, de laisser cela régler – que la poussière retombe sur les élections, que l’on se concentre sur la reprise économique et sociale de la pandémie et aborde la question de l’indépendance un peu plus tard.»

___

Jill Lawless a rapporté de Londres et Renee Graham a également rapporté de Glasgow.