En avril 2020, Sky News a rencontré Nkosi Inniss, un DJ de mariage de Manchester.

En raison des restrictions lors du premier verrouillage, tous ses concerts avaient été annulés.

Ainsi, avec son voisin Rich Salisbury, il a organisé une série de « raves en toute sécurité » depuis une terrasse sur le toit pour divertir les gens dans leur immeuble et collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

Huit mois plus tard, Manchester est toujours sous le plus dur COVID-19[feminine restrictions.

Image:

Nkosi Inniss a tenu des raves en sécurité pendant les verrouillages pour aider à remonter le moral des habitants



Nous sommes revenus pour voir comment Inniss, AKA DJ Coast2Coast, faisait face avant une dernière session d’hiver sur le toit.

Il a dit: «Cela a été une année vraiment étrange, une étrange combinaison de choses vraiment.

«Il y a eu des annulations et des report, ce qui a été frustrant, mais je suis aussi père de mon fils Kassius, ce qui est génial, et ma femme Kym est enceinte, donc nous en avons une autre en route.

« C’était un peu fou d’avoir un enfant de deux ans courir dans l’appartement, mais c’est agréable de passer ce temps avec lui à le regarder grandir et se développer. »

Pour Inniss, le DJ est plus qu’un simple travail.

Image:

Inniss dit que les annulations de travail signifiaient qu’il pourrait passer plus de temps avec son fils Kassius



Image:

Kym, la femme d’Inniss, attend leur deuxième enfant



Il a déclaré: « C’était ennuyeux de ne pas avoir pu faire de DJ. Je me suis un peu mis à plat pour être honnête pendant environ quatre mois … sans avoir vu jouer.

«Ce n’est pas seulement mon travail, j’adore ça, c’est ce que je fais.

«C’est comme quand quelqu’un est un professionnel de quoi que ce soit, si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, vous devenez un peu démotivé, vous vous ennuyez un peu.

Image:

Inniss dit qu’il a apprécié le temps en famille pendant le verrouillage, mais ne pas travailler l’a fait se sentir un « peu déprimé »



«Je faisais beaucoup de diffusions en direct au début, mais il y a eu cette grande phase où il n’y avait aucune réservation, tout était en train de s’annuler.

«Même maintenant, tout se dirige vers 2022. Il semble donc que les affaires de l’année prochaine auront disparu. Je vais perdre deux ans d’affaires.

«Mais tu sais, c’est ce que c’est.

« Et à la fin de la journée, mon travail en tant qu’artiste est de remonter le moral. J’ai dû me donner un petit coup de pied et dire » Réveillez-vous! Allez-y! « , C’est ce que chaque DJ devrait faire.

«Tous les DJ qui se sentent un peu déprimés devraient se donner un coup de pied et savoir que nous sommes là pour motiver les gens, pour rendre les gens heureux. Et c’est le travail que nous avons choisi.

«C’est la seule chose que je sais faire pour être honnête!

«Mais tu dois juste continuer.

Image:

Les habitants de la rue sont stimulés par la musique d’Inniss



« Tout ira bien, finalement. »

Inniss a élargi ses compétences pour ne pas avoir à se fier uniquement aux revenus des concerts de DJ.

Il a dit: « Je viens de concentrer mon énergie sur d’autres endroits, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d’apprendre autre chose?

«J’ai donc commencé à apprendre le graphisme avec l’espoir de ne pas être aussi dépendant de mon DJ.

«C’est là que j’essaie d’avoir de l’espoir pour l’avenir et d’équilibrer tout et juste de m’assurer que je continue à me développer et à grandir en tant que personne, père, DJ – et je vais recommencer à pratiquer!

«Ces sessions sur les toits sont comme 15 minutes de liberté.

«Être enfermé dans un appartement toute la journée, ici en centre-ville, le moins que l’on puisse faire c’est juste danser. Beaucoup de gens sont comme moi, étant un peu démotivés.

«Vous devez bouger, bouger. Parce que les choses vont bouger et si vous ne bougez plus, vous serez laissé pour compte.

Image:

DJ Nkosi Inniss effectuant un ensemble sur le toit pour les habitants



Image:

Inniss dit que les gens qui chantent et dansent sur ses chansons « vous font sentir que vous n’êtes pas seul »



«Et pour moi, cela me fait avancer.

«Parce que vous voyez des gens, entendez les gens danser et chanter.

« Et ça te donne l’impression que tu n’es pas seul. »