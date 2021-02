COVID-19: DJ Jo Whiley «pleure de joie» après que tous les adultes en difficulté d’apprentissage se sont inscrits pour obtenir la priorité au vaccin | Actualités politiques

Tous les adultes inscrits sur le registre des troubles d’apprentissage auront la priorité pour obtenir un vaccin contre le coronavirus, a déclaré le gouvernement, à la suite des appels du radiodiffuseur Jo Whiley.

Les personnes ayant des troubles d’apprentissage graves et profonds faisaient déjà partie du groupe six – les adultes âgés de 16 à 64 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Mais la ministre des soins, Helen Whately, a confirmé que toutes les personnes en Angleterre inscrites au registre des troubles d’apprentissage des généralistes seraient désormais invitées à se faire vacciner.

Le changement fait suite à une recommandation du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), le groupe qui conseille le gouvernement sur la priorité de la vaccination.

Cela signifie qu’au moins 150 000 personnes de plus ayant des troubles d’apprentissage se verront désormais offrir le vaccin plus rapidement.

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du JCVI, a déclaré au comité de la science et de la technologie des Communes: « Je voudrais implorer tous les médecins généralistes vaccinés dans le groupe six maintenant d’atteindre les personnes ayant des troubles d’apprentissage et de leur donner la priorité au groupe six. »

Le JCVI demande au NHS de travailler avec les autorités locales pour identifier les adultes dans les établissements de soins et les soins infirmiers, et ceux qui ont besoin de soutien dans la communauté, qui peuvent ne pas être enregistrés.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a tweeté: « Je sais à quel point beaucoup de personnes ayant des troubles d’apprentissage et leurs proches ont été inquiets. Je salue donc chaleureusement ce conseil du JCVI selon lequel tout le monde sur le registre des troubles d’apprentissage des médecins généralistes devrait désormais être inscrit dans la cohorte 6.

« J’ai demandé au NHS de mettre en œuvre immédiatement. »

Le NHS est actuellement en train de vacciner les personnes du groupe cinq – toute personne âgée de 65 ans et plus – et certaines régions sont passées au groupe six.

Le JCVI a décidé de la priorité de la prochaine phase du déploiement du vaccin après le groupe neuf (tous ceux âgés de 50 ans et plus) et les ministres sont actuellement en train de l’examiner, a déclaré le professeur Harnden.

On craignait que les personnes ayant des troubles d’apprentissage ne soient pas incluses, avec DJ Jo Whiley, 55 ans, disant qu’on lui avait offert le vaccin avant sa sœur qui a des troubles d’apprentissage et du diabète et a été admise à l’hôpital avec COVID-19 la semaine dernière.

Sa sœur, Frances, 53 ans, atteinte du rare syndrome génétique du Cri du Chat, a maintenant reçu le vaccin contre le coronavirus et s’isole avec ses parents à la maison.

Répondant à l’annonce du gouvernement, Whiley a tweeté qu’elle «pleurait de joie» et a déclaré à la BBC: «C’est une belle journée – je suis tellement soulagée, je suis tellement heureuse pour toutes ces personnes qui vivent dans la peur.

«Je suis très reconnaissant au gouvernement de m’avoir écouté, car c’est une situation très compliquée et il est très difficile de catégoriser les gens en fonction de leur handicap, c’est très, très délicat et c’est devenu évident je pense au cours des derniers mois.

« Et donc c’est clair, cela englobe tout le monde, et toutes ces personnes qui se sentent très négligées, se sentant comme si elles n’avaient pas d’importance, que nous ne nous en soucions pas, savent maintenant que nous les protégerons.

« C’est absolument crucial et je ne pourrais pas être plus ravi. C’est un énorme pas en avant. »

Les organismes de bienfaisance pour les personnes handicapées ont salué cette décision, United Response l’a qualifiée de « journée historique » et se disant « reconnaissante à Jo Whiley d’avoir utilisé son profil pour aider à défendre cette cause incroyablement digne ».

Steve Scown, directeur général de Dimensions, qui offre un soutien aux personnes ayant des troubles d’apprentissage et d’autisme, a déclaré que donner la priorité aux personnes ayant des troubles d’apprentissage signifierait « la tranquillité d’esprit et un retour plus rapide à la normalité pour des milliers de personnes et leurs familles qui ont déjà connu une plus grande anxiété. que la plupart tout au long de cette période « .

Le professeur Harnden a admis que laisser aux autorités sanitaires locales le soin de déterminer quelles personnes avaient des troubles d’apprentissage les plus graves dans leur région avait conduit à certaines inégalités dans le déploiement.

Mme Whately a déclaré: « J’ai entendu de première main à quel point cette pandémie a été difficile pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage et leurs familles. Nous sommes déterminés à ce que les personnes les plus exposées au COVID-19 devraient être vaccinées dès que possible.

«En suivant les conseils mis à jour du JCVI et pour rendre ce processus plus simple et plus rapide, nous inviterons à se faire vacciner toutes les personnes inscrites au registre des troubles d’apprentissage de leur médecin généraliste. Cela signifie que les personnes les plus exposées au virus pourront obtenir la protection dont elles ont besoin. . «