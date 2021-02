Des tests dits de surtension sont déployés dans toute l’Angleterre pour suivre et freiner la propagation d’une variante du COVID-19 en provenance d’Afrique du Sud.

Des dizaines de milliers de personnes vivant huit zones de codes postaux spécifiques en Angleterre, dont trois à Londres, où la variante a déjà été détectée, sont invitées à se faire tester, qu’elles présentent des symptômes ou non.

Des unités de test mobiles supplémentaires, des tests porte-à-porte et des kits de test à domicile sont en cours de déploiement. Les cas positifs seront séquencés avec des données génomiques pour déterminer s’il s’agit d’une variante.

Jusqu’à présent, Public Health England a identifié 105 cas de la variante COVID-19 identifiés pour la première fois en Afrique du Sud fin décembre, 11 de ces cas n’ayant aucun lien avec les voyages internationaux.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de Public Health England et du NHS Test and Trace, a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune preuve suggérant que la variante est plus grave que d’autres ou que les vaccins existants ne protégeraient pas contre elle.

Elle a déclaré que les scientifiques travaillaient sur un « vaccin modifié » qui répondrait aux « mutations (qui) sont particulièrement courantes » mais qu’il est « peu probable que les gens aient à recommencer ». Au lieu de cela, il est « beaucoup plus probable que ce soit un vaccin de rappel, un peu comme le vaccin annuel contre la grippe », a-t-elle déclaré.

Plus de 9,2 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu au moins une injection du vaccin.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a souligné qu ‘ »il est vital que nous fassions tout ce que nous pouvons pour arrêter la transmission de cette variante », appelant chacun à rester à la maison et à respecter les restrictions en place.

Le Royaume-Uni a signalé 18607 nouveaux cas et 406 décès lundi, portant le nombre de morts du COVID-19 dans le pays à plus de 106 500 – le cinquième plus haut total au monde.