Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont rejoint un casting de stars pour enregistrer un régal festif et sensibiliser aux difficultés auxquelles sont confrontées les industries du cinéma et du théâtre.

prince Charles et Camilla ont enregistré une lecture spéciale du poème ‘Twas The Night Before Noël, avec quelques amis très célèbres invités à Clarence House pour aider.

La royauté par intérim Dame Judi Dench, Dame Maggie Smith, Daniel Craig, Ncuti Gatwa, Joanna Lumley, Tom Hardy et Dame Penelope Keith, présidente de l’Actors Benevolent Fund, ont chacune enregistré des sections dans COVID-des moyens sûrs.

Certains ont filmé leurs répliques dans la maison londonienne du couple.

Image:

Joanna Lumley de Absolutely Famous et Tom Hardy (ci-dessous) ont enregistré des parties du poème



Charles, en tant que patron du fonds, a eu l’idée après entendre de première main les difficultés auxquelles les industries créatives continuent de faire face en raison des restrictions causées par le COVID-19.

Le couple royal a réalisé un certain nombre d’engagements différents ces derniers mois en faveur des arts.

Les photos des enregistrements montrent Tom Hardy en train de rire dans le couloir de Clarence House, Joanna Lumley appuyée sur l’escalier en bois, et Charles et Camilla enregistrant leurs lignes devant l’arbre chez eux.

Image:

Le prince Charles est un mécène de l’Actors Benevolent Fund



L’Actors Benevolent Fund affirme avoir reçu plus de demandes d’aide en 2020 que jamais en raison de l’impact de coronavirus.

Avant la pandémie, le plus grand groupe de bénéficiaires que le fonds soutenait avaient dépassé l’âge de la retraite, mais l’année dernière, la majorité avait entre 18 et 49 ans.

Image:

La star de l’éducation sexuelle Ncuti Gatwa a participé à la lecture



En avril, il a lancé un fonds de subvention d’urgence pour aider ceux qui sont aux prises avec des arriérés de loyer, le paiement de factures et l’achat d’articles de première nécessité.

On espère que l’enregistrement du poème festif, qui sera diffusé sur les réseaux sociaux de Clarence House à 10 heures du matin la veille de Noël, permettra de recueillir des fonds indispensables.