COVID-19: Des scènes comme celle-ci appartiendront au passé à moins que les sites ne reçoivent plus d’aide, disent les propriétaires de clubs | Nouvelles du Royaume-Uni

Les boîtes de nuit, les bars et les salles de concert sont menacés d ‘«extinction» à moins qu’une action urgente du gouvernement ne soit prise, a averti un groupe multipartite de députés.

Certaines entreprises n’ont pas pu ouvrir du tout depuis mars de l’année dernière et d’autres ont déjà fait faillite.

Cette fois l’an dernier, le club Heaven de Jeremy Joseph à Londres accueillait les Pussycat Dolls devant une foule bondée – maintenant les portes sont fermement fermées.

« Pour être honnête, vous parlez du soutien financier du gouvernement, cela ne vaut pas vraiment la peine d’en parler », a déclaré Jeremy, qui possède également les bars GAY.

« Nous n’obtenons pas l’argent dont nous avons besoin, par exemple le loyer de nos quatre salles est de 409 000 £ par trimestre, donc le gouvernement qui donne 3 000 £ par mois ne touchera pas les côtés. »

Le rapport du Groupe parlementaire multipartite pour l’économie nocturne a révélé que 85% des personnes travaillant dans l’industrie envisagent de partir.

Et au total, les boîtes de nuit, les bars, les pubs et les salles de concert, ainsi que leurs fournisseurs, ont licencié plus d’un tiers de leurs effectifs.

Dans les seuls clubs, ce chiffre est de 51%.

Le député Jeff Smith, qui préside le groupe, a déclaré que l’industrie était «à genoux» et a averti que si les entreprises faisaient faillite, les villes et les centres urbains deviendraient des villes fantômes.

« Nous avons besoin de plus de soutien. Certaines subventions, une prolongation de l’allégement des tarifs des entreprises et une prolongation des congés et les choses qui permettront à ces sites de continuer jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de s’ouvrir pleinement.

« Mais nous avons également besoin d’une feuille de route claire pour savoir quand ils vont pouvoir s’ouvrir pleinement. »

À Bethnal Green, dans l’est de Londres, l’Oval Space a été fermé la majeure partie de l’année écoulée.

Le lieu d’art et de musique accueillait généralement une soirée club deux fois par semaine ainsi que d’autres événements.

Mais avec COVID prospérant dans des espaces encombrés, l’ouverture n’a pas été une option.

Le copropriétaire Dean James se demande comment son industrie peut survivre.

« Nous devons être prudents mais pas très prudents car si vous êtes très prudent, vous nous tuerez », a-t-il déclaré.

« Nous sommes fermés depuis un an maintenant. Si nous ne sommes pas ouverts pendant l’été, si nous devons aller à l’automne, je pense que beaucoup d’entreprises échoueront. »

Image:

L’espace ovale a été vide presque toute l’année dernière



Lundi, le Premier ministre a suggéré que des tests rapides pourraient fournir une solution pour obtenir les boîtes de nuit et les théâtres rouvrent.

Mais, dit Dean, bien qu’il soit prêt à tout essayer, il ne voit pas comment l’idée pourrait fonctionner.

«Comment ça marche quand il y a autant de gens qui se présentent à un moment donné pour voir un groupe?

« Est-ce que vous les gardez mouillés dans les rues? Est-ce que vous les testez et dites-leur de revenir dans 20 minutes? »

Michael Kill, directeur général de la Night Time Industries Association, déclare que les acteurs de l’industrie ont « fait preuve d’une grande résilience face à l’adversité ».

Mais, a-t-il ajouté, cela ne vous mène que si loin.

« Nous avons besoin de plus d’assistance et d’un plan détaillé de réouverture maintenant », a-t-il déclaré.

« Sinon, une grande partie de ce qui définit une soirée au Royaume-Uni sera perdue à jamais. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le Premier ministre présenterait lundi un plan de réouverture de l’économie « d’une manière prudente mais également irréversible ».

« Les boîtes de nuit peuvent continuer à accéder à notre offre complète de soutien aux entreprises d’une valeur de plus de 280 milliards de livres sterling, qui comprend une subvention ponctuelle pouvant aller jusqu’à 9 000 £, des subventions mensuelles allant jusqu’à 3000 £, divers programmes de prêts, des vacances aux taux d’affaires, ainsi que comme le programme de congé prolongé. «

Mais pour beaucoup, ce n’est pas suffisant … et avec les revenus de la vie nocturne du Royaume-Uni estimés à 66 milliards de livres sterling dans l’économie britannique, les enjeux sont nombreux.