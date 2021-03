COVID-19: Des responsables anglais à la recherche d’un cas confirmé de variante de Manaus

Les responsables de la santé britanniques sont à la recherche de l’une des six personnes confirmées avoir contracté une «variante préoccupante» du COVID-19 en provenance du Brésil.

Six cas de poing variant P.1 observés dans la ville amazonienne de Manaus ont été détectés au Royaume-Uni – trois en Écosse et trois en Angleterre.

Les autorités recherchent l’un des cas anglais à se manifester car ils restent non identifiés.

Public Health England a déclaré dans un communiqué que l’individu n’a pas rempli sa carte d’enregistrement de test « donc les détails de suivi ne sont pas disponibles. » Ils font appel aux personnes qui ont effectué le test les 12 et 13 février et qui n’ont pas reçu leur résultat ou qui ont une carte d’inscription au test incomplète à nous contacter le plus tôt possible.

La variante Manaus a été jugée «préoccupante» par les responsables de la santé britanniques car elle partage certaines mutations importantes avec la variante sud-africaine qui s’est avérée jusqu’à 70% plus transmissible.

« Il est possible que cette variante réponde moins bien aux vaccins actuels, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre cela », a également déclaré Public Health England.

Les deux autres cas de la variante en Angleterre proviennent du même ménage dans le sud du Gloucestershire. L’un d’eux s’était récemment rendu au Brésil et s’isolait chez lui depuis son retour au Royaume-Uni.

Public Health England a déclaré qu’il effectuait un suivi auprès de tous les passagers du vol Swiss Air du 10 février de Sao Paulo à Londres via Zurich pour les tester, ainsi que leurs foyers.

L’Angleterre est sous son troisième verrouillage national depuis début janvier à la suite de la découverte d’une variante britannique qui a conduit à une nouvelle envolée du nombre de cas. Le Royaume-Uni a le cinquième nombre de décès par COVID-19 le plus élevé au monde avec plus de 122.800 décès déplorés depuis le début de la pandémie.

Le Premier ministre Boris Johnson a dévoilé un plan de sortie de verrouillage la semaine dernière. Dans le cadre de la nouvelle stratégie du gouvernement, toutes les écoles rouvriront le 8 mars, ce qui sera suivi d’un assouplissement du rassemblement public plus tard dans le mois.

Les magasins non essentiels, les gymnases et les lieux de plein air, y compris les brasseries et les parcs à thème, devraient entre-temps être autorisés à rouvrir leurs portes le 12 avril.

Dimanche, plus de 20 millions de personnes au Royaume-Uni avaient reçu au moins une dose du vaccin. Cela représente plus de 30 doses administrées pour 100 personnes, selon Our World in Data. Il s’agit du troisième taux le plus élevé après Israël et les Émirats arabes unis.