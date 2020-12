Des amis et des membres de la famille qui ne se sont pas vus depuis près de huit mois en raison des fermetures rigoureuses des frontières imposées par le premier ministre Mark McGowan ont partagé des étreintes en larmes alors qu’ils étaient réunis mardi.

L’Australie-Occidentale a fermé sa frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria depuis le 5 avril, le coronavirus se propageant rapidement dans le monde.

Cependant, mardi, les frontières rouvertes entre les États et les familles déchirées depuis des mois ont enfin pu se voir.

Couples, parents, enfants et meilleurs amis se sont précipités l’un vers l’autre à l’aéroport national de Perth dans des scènes similaires à celles tournées pour le film de Noël Love Actually.

Un duo s’est étreint en larmes alors qu’ils étaient réunis à l’aéroport national de Perth

Un homme, qui était arrivé en avion depuis Sydney, a baissé son masque sous son menton en ouvrant ses bras pour une étreinte.

Les deux hommes se sont retirés comme s’ils s’assuraient que l’autre était réel après des mois à ne se parler que sur un écran.

Les mères ont également retrouvé leurs fils, les parents ont pu garder leurs enfants et les grands-parents ont eu la chance de gâter à nouveau la jeune génération.

L’Australie occidentale a eu la position frontalière la plus dure d’Australie tout au long de la pandémie.

L’État n’a ouvert ses frontières avec le Queensland, la Tasmanie, le Territoire du Nord et ACT que le 14 novembre.

L’ouverture de mardi a été mise en doute lorsqu’un nettoyeur de quarantaine d’hôtel en Nouvelle-Galles du Sud a été testé positif au coronavirus jeudi, mettant fin à la séquence de 26 jours de l’État sans cas locaux.

Mais aucun autre cas local n’a été enregistré, alors le premier ministre de WA, Mark McGowan, a autorisé le plan à aller de l’avant.

Une femme en larmes accueille un être cher, qui porte un masque, lors du premier vol de Sydney à Perth en huit mois

Sur la photo: un passager est accueilli par un être cher alors que le premier vol de Sydney arrive à l’aéroport de Perth

« Le responsable de la santé a recommandé que le risque d’importation de Covid-19 en provenance de Nouvelle-Galles du Sud soit désormais très faible », a-t-il déclaré lundi.

« En conséquence, il est prudent de poursuivre nos plans comme annoncé et de faire passer la Nouvelle-Galles du Sud au prochain classement. [of very low-risk]. Cela se produira à la fois pour Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, à compter de minuit ce soir.

Ce déménagement permettra à des milliers de résidents de la côte est de rentrer chez eux pour Noël et enfin de revoir leur famille.

L’ouverture de mardi a été mise en doute lorsqu’un nettoyeur de quarantaine d’hôtel en Nouvelle-Galles du Sud a été testé positif au coronavirus jeudi, mettant fin à la séquence de 26 jours de l’État sans cas locaux

Un homme a pleuré en embrassant une femme qu’il n’avait pas vue depuis des mois en raison de la fermeture des frontières

Il reste fermé à l’Australie du Sud qui a subi une épidémie le mois dernier – mais à partir de jeudi, les Australiens du Sud seront autorisés à entrer tant qu’ils se mettront en quarantaine pendant 14 jours.

M. McGowan a déclaré qu’il n’hésiterait pas à réimposer les restrictions aux frontières en cas de nouvelles épidémies.

Victoria n’a pas enregistré de cas de coronavirus depuis 38 jours après avoir supprimé une épidémie massive avec un verrouillage strict pendant l’hiver.