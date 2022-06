Covid-19 Dernières mises à jour et nouvelles

Donc, vous avez obtenu un résultat positif à votre test à domicile pour le Covid-19. Qu’est ce que tu fais après? En plus de tout le reste de votre assiette – isoler et notifier les contacts proches, prendre des congés et reporter les rendez-vous – il est de bonne pratique de rapporter les résultats de vos tests.

Et bien que les tests à domicile aient facilité et accéléré le dépistage et le traitement, il n’est pas toujours facile de déclarer une maladie. Cette confusion signifie que de nombreux cas sont exclus des décomptes officiels.

Si votre test est positif dans une clinique ou un autre site de test communautaire, ces résultats doivent être signalés aux services de santé publique en vertu de la loi CARES. Certains tests à domicile effectués sous la supervision d’un fournisseur de télésanté formé sont également signalés aux autorités sanitaires du gouvernement. Mais si votre test rapide n’entre pas dans l’une de ces catégories, il peut être difficile de savoir quoi faire.

Les Centers for Disease Control and Prevention « encouragent fortement » tous ceux qui s’autotestent à signaler leurs résultats positifs à un fournisseur de soins de santé, qui peut commander un test PCR ou autrement communiquer les données aux autorités de l’État. Mais seuls quelques services de santé des États, y compris ceux du Colorado et de Washington, collectent des données à partir de tests à domicile. D’autres, comme dans le Massachusetts et à New York, permettent aux services de santé de chaque comté de décider s’ils souhaitent collecter les résultats des tests à domicile.

Le résultat est que le nombre officiel de cas devient une mesure de moins en moins fiable du véritable bilan du virus. À New York, par exemple, au plus fort de la vague Omicron, les autorités ont enregistré plus de 538 000 nouveaux cas de janvier à la mi-mars. Mais une enquête auprès d’adultes de la ville de New York a indiqué qu’il aurait pu y avoir plus de 1,3 million de cas supplémentaires qui n’ont jamais été détectés ou jamais signalés pendant cette période.