Des célébrités britanniques ont partagé des photos d’elles-mêmes recevant le vaccin COVID-19 dans le but d’inspirer les autres à faire de même.

Le déploiement du Pfizer / BioNTech jab est en cours, à commencer par les agents de santé, les personnes vivant en maison de retraite et les personnes âgées.

Ceux qui reçoivent le vaccin Pfizer recevront deux doses – un premier vaccin, suivi d’un rappel 21 jours plus tard pour assurer les meilleures chances d’être protégés contre le virus.

Finalement, le programme de vaccination – salué comme le plus important de l’histoire britannique – s’intensifiera pour inclure d’autres données démographiques.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Comment fonctionnera le déploiement du vaccin



Selon le gouvernement, plus de 137000 personnes ont été vaccinées dans le première semaine du programme.

Voici quelques-unes des premières célébrités à recevoir leur coronavirus jabs.

Prue Leith

le Grande cuisson britannique Le juge a déclaré qu’elle était « absolument ravie » d’être l’une des premières appelées à recevoir le jab mardi.

La chef âgée de 80 ans a publié une photo d’elle-même en train de se faire vacciner à Chipping Norton, dans l’Oxfordshire, sur Twitter, affirmant plus tard qu’elle ne pouvait pas sentir l’aiguille entrer dans son bras.

Image:

Prue Leith a reçu le coup COVID-19 à Chipping Norton. Pic: Twitter / @ PrueLeith



« C’était tellement efficace … c’est incroyable », a-t-elle déclaré par la suite.

Elle a ajouté: « Je suis ravie de l’avoir … ils m’ont appelé et m’ont demandé si je le voulais et j’ai dit ‘oui!' »

Et, désireuse d’encourager les autres à suivre son exemple, elle a déclaré: « C’est vraiment important – je ne peux pas croire qu’il y ait quelqu’un qui ne veuille pas [get the vaccine]. Il est important que nous le fassions tous.

« Les hautes terres ensoleillées sont réellement visibles, ce que je n’avais jamais ressenti auparavant. »

Sir Ian McKellen

L’acteur du Lord Of The Rings a déclaré qu’il se sentait « euphorique » après avoir été vacciné au Queen Mary’s University Hospital de Londres.

L’homme de 81 ans a été photographié en train de se faire administrer le vaccin par un médecin mercredi.

Image:

Sir Ian McKellen a reçu son vaccin COVID-19 à Londres



Il a dit que toutes les personnes âgées devraient s’assurer de recevoir le coup, ajoutant que c’était « indolore ».

Sir Ian a déclaré: « C’est une journée très spéciale, je me sens euphorique.

« Quiconque a vécu aussi longtemps que moi est en vie parce qu’il a déjà été vacciné, le taux de participation parmi la génération plus âgée sera de 100% – cela devrait être – parce que vous l’avez non seulement pour vous-même mais pour les personnes qui vous êtes proche de – vous faites votre part pour la société.

«Bien sûr, c’est indolore… c’est pratique, et entrer en contact et rencontrer le personnel du NHS et leur dire merci pour leur travail acharné est un bonus, je n’hésiterais pas à le recommander à quiconque.

« Je me sens très chanceux d’avoir reçu le vaccin. »

Lionel Blair

L’artiste de 92 ans a déclaré qu’il était heureux de terminer l’année « avec espoir » après avoir obtenu son premier COVID-19[feminine jab mercredi à Epsom, Surrey.

Il a dit: « Je ne pouvais pas le croire quand ils m’ont appelé et ont dit, ‘c’est la semaine prochaine et puis la prochaine est en janvier’ – et me voici.

Image:

M. Blair reçoit la première des deux injections



« Je suis juste … en train de penser, Dieu merci, je vis ici. »

L’animateur a ajouté: « J’espère que ça va me faire vivre un peu plus longtemps! Et voir mes petits-enfants et mes enfants grandir. Tout cela signifie beaucoup pour moi. »

Michael Whitehall

Le père du comédien Jack Whitehall a partagé une photo de lui-même se faire vacciner le 14 décembre sur Twitter.

Image:

Michael Whitehall a félicité le personnel du NHS. Pic: Twitter / @ Fatherwhitehall



Le joueur de 80 ans a fait l’éloge du Guy’s and St Thomas ‘Trust London «brillamment organisé» et du «merveilleux personnel du NHS» qui a aidé à administrer le jab.

Marty Wilde

Le chanteur de rock ‘n’ roll a déclaré qu’il avait reçu l’une des premières vaccinations car c’était « la bonne chose à faire ».

Le chanteur de 81 ans – qui a marqué une série de succès dans les années 50 et 60 avec des chansons telles que Teenager In Love – a reçu le coup le 10 décembre à l’hôpital Lister de Stevenage.

S’exprimant par la suite, M. Wilde a déclaré: « Ayant juste eu mon injection COVID, je peux honnêtement dire que c’était une expérience facile, si c’est le bon mot. C’était indolore et le personnel était super. »

Image:

Marty Wilde a été l’une des premières célébrités à se faire vacciner



Sur la raison pour laquelle il voulait être parmi les premiers à l’avoir, il a dit: «Parce que je pense que c’est du bon sens.

«Vous regardez le nombre de personnes qui sont décédées au cours des six à huit derniers mois et ensuite vous pensez comment vous pouvez vous protéger. C’est du bon sens.

« Le tout est juste la bonne chose à faire. Vous avez besoin d’une injection. »

Le chanteur et guitariste, dont la fille Kim est devenue célèbre en 1981 avec Kids In America, a obtenu un rendez-vous après avoir appelé la hotline du NHS.

Patrick Mower

La star d’Emmerdale, âgée de 82 ans, s’est fait vacciner mercredi à Louth, dans le Lincolnshire.

Image:

M. Mower a déclaré qu’il était « incroyablement chanceux ». Pic: Lincolnshire NHS



Il a dit: «Obtenir ma vaccination COVID était incroyablement simple et indolore.

« Je me sens incroyablement chanceux de l’avoir eu et je voudrais remercier tout le merveilleux personnel du NHS pour l’avoir fait. »