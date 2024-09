COVID-19 : Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle souche XEC

Voici les réponses des experts à certaines des questions que vous pourriez vous poser concernant la variante XEC.

C’est à nouveau cette période de l’année où nous commençons à penser aux maladies respiratoires, comme la grippe et la COVID-19, et à ce que nous pouvons faire pour nous protéger et protéger nos proches.

Et maintenant, il y a une nouvelle souche de COVID-19 à considérer.

Cela s’appelle XEC, mais qu’est-ce que c’est et cela provoquera-t-il une augmentation des cas ? Les experts disent qu’il est peu probable que cela provoque une maladie plus grave, mais il pourrait y avoir davantage de cas au cours de l’automne et de l’hiver.

Voici quelques-unes des questions que vous pourriez vous poser concernant XEC :

Qu’est-ce que la souche XEC du coronavirus ?

XEC est une nouvelle variante du SRAS-CoV-2, le virus à l’origine de la pandémie de COVID-19. L’Agence de la santé publique du Canada affirme qu’il s’agit d’un hybride des sous-variantes d’Omicron KS. 1.1 et KP. 3.3.

Dans un courrier électronique vendredi, un porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que XEC était une variante surveillée.

XEC est un recombinant de deux variantes (KS. 1.1 et KP. 3.3) qui descendent toutes deux de JN. 1, une variante intéressante, a indiqué l’OMS. La recombinaison est le processus par lequel deux variants, infectant le même hôte, échangent du matériel génétique pour créer un nouveau variant, appelé variant recombinant.

Le variant semble se propager plus facilement que les précédents, mais les cas ne sont pas aussi graves que ceux de la pandémie.

Le SRAS-CoV-2 a changé ou muté à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs nouvelles variantes différentes du virus d’origine, telles que les variantes Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron.

Où se propage-t-il ?

XEC a été détecté pour la première fois en Allemagne en juin et s’est propagé à l’échelle internationale, avec la majorité des cas en Europe.

Le CDC américain a déclaré vendredi que la souche XEC représentait 5,7 pour cent des nouveaux cas aux États-Unis au cours des deux dernières semaines.

Selon l’OMS, 28 pays avaient signalé des séquences de ce variant au 18 septembre.

Le Canada a-t-il des cas? Et la Colombie-Britannique ?

L’Agence de la santé publique du Canada affirme qu’un petit nombre de variantes XEC ont été détectées au Canada. L’agence ne pense pas que cela aura un impact grave sur les gens.

La souche dominante au Canada reste la KP. 3.1.1, qui, selon Santé Canada, représente plus de 67 pour cent des cas.

Quant à la Colombie-Britannique, la réponse est oui.

La Dre Linda Hong, directrice médicale du BC Center for Disease Control, a déclaré que la Colombie-Britannique surveille les variantes en étudiant la constitution génétique des échantillons positifs du test PCR COVID-19 et des eaux usées. Cela aide les scientifiques à comprendre quelles variantes circulent et comment cela évolue au fil du temps.

Elle a déclaré que bien que la Colombie-Britannique n’ait pas détecté la variante XEC grâce à la surveillance des eaux usées, 42 cas de XEC ont été identifiés grâce au séquençage génomique d’échantillons positifs.

Quels sont les symptômes ?

À ce stade, il est probable que les symptômes seront similaires à ceux d’autres variantes. Selon Santé Canada, les symptômes typiques du COVID-19 comprennent un mal de gorge, un écoulement nasal, des éternuements, une toux nouvelle ou qui s’aggrave, un essoufflement ou des difficultés respiratoires, de la fièvre, des douleurs musculaires ou corporelles et des maux de tête.

Puis-je contracter cette souche si j’ai déjà eu le COVID ?

Oui. Les personnes qui ont eu la COVID-19 peuvent être à nouveau infectées par de nouveaux variants, mais vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour contribuer à prévenir la COVID-19 et les maladies graves, comme rester à jour en matière de vaccination et rester à la maison lorsque vous êtes malade.

Les scientifiques affirment que les personnes vaccinées sont moins susceptibles de se retrouver à l’hôpital à cause du COVID que les personnes non vaccinées.

Le BC CDC conseille aux gens de porter un masque dans les endroits où cela est requis et si vous êtes malade et ne pouvez pas rester à l’écart des autres personnes.

La souche sera-t-elle incluse dans le prochain vaccin ?

Peu probable, mais les experts conviennent que vous devriez être protégé avec le dernier vaccin.

L’Agence de la santé publique a déclaré qu’il n’y avait toujours aucune preuve d’une gravité accrue par les résultats de laboratoire ou cliniques.

« Nous espérons que les vaccins JN.1/KP.2 récemment mis à jour contribueront à protéger contre les maladies graves causées par des souches apparentées, notamment XEC. L’efficacité des vaccins mis à jour sera surveillée à l’avenir », a indiqué l’agence dans un courriel.

Hong a expliqué que la variante XEC est un type de variante Omicron et que Santé Canada a récemment approuvé un vaccin à ARNm mis à jour conçu pour cibler le KP. 2, également une variante Omicron.

Elle a déclaré que cela signifie que les vaccins mis à jour qui seront disponibles en Colombie-Britannique cet automne « offriront une bonne protection contre les maladies graves ».

« La mise à jour des vaccinations contre le COVID-19 et la grippe cet automne est essentielle pour prévenir les maladies graves et limiter la propagation des infections respiratoires, en particulier pour les personnes présentant un risque plus élevé de maladie grave », a déclaré Hong.

Les vaccinations seront disponibles gratuitement pour toute personne de six mois et plus. Plus de détails sur les vaccinations d’automne seront bientôt disponibles.