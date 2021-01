Britain’s Got Talent pourrait être mis au rebut en 2021 en raison de la crise des coronavirus, selon Sky News.

La production de l’émission ITV était reporté plus tôt en janvier, avec COVID-19[feminine restrictions de verrouillage rendant impossible les auditions populaires en direct.

Maintenant, les producteurs sont en discussion pour savoir si l’émission – animée par Ant et Dec avec les juges Simon Cowell, Alesha Dixon, Amanda Holden et David Walliams – peuvent continuer cette année.

Ashley Banjo de la troupe de danse Diversity était un juge temporaire l’année dernière, en remplacement de Simon Cowell. Pic: Syco / Thames / ITV



Il est entendu qu’aucune décision n’a encore été prise et que les conversations sont toujours en cours, mais la grande échelle de la compétition de talents, dans laquelle des centaines de personnes du monde entier se testent, rend extrêmement difficile à exécuter tout en respectant les règles de sécurité des coronavirus.

Les porte-parole d’ITV et des producteurs Thames n’ont pas commenté lorsqu’ils ont été contactés par Sky News.

Lorsque les auditions à Londres ont été reportées au début du mois, un porte-parole d’ITV a déclaré: « Le tournage de la 15e série de L’Angleterre a un incroyable talent a été reportée des dates limites proposées à la fin janvier.

« Avec l’annonce des dernières directives gouvernementales en matière de santé et avec notre priorité de protéger le bien-être de toutes les personnes impliquées dans nos programmes, nous avons pris la décision, avec les équipes de production de Thames et Syco, de déplacer le disque et la diffusion de la série à venir. . «

Le porte-parole a déclaré à l’époque qu’ils confirmeraient les dates révisées en temps voulu.

Cela vient après 12 mois déjà turbulents pour Britain’s Got Talent, les spectacles de l’année dernière ayant également été reportés en raison de la pandémie.

En octobre, la production était arrêté sur un spécial de Noël après que les membres de l’équipage aient été testés positifs au COVID-19.

Le tournage à travers le Royaume-Uni a été interrompu par intermittence en 2020. Alors que la production de nombreuses émissions et films avait pu reprendre, les décors sont maintenant confrontés à de nouveaux retards en raison des dernières restrictions.

La semaine dernière, il a été annoncé que les savons ITV Coronation Street et Emmerdale étaient à nouveau suspendus.

Cette série de Britain’s Got Talent aurait été un retour pour Cowell, qui a été contraint d’abandonner l’année dernière après s’être cassé le dos dans un accident de vélo électrique.

La danseuse de la diversité Ashley Banjo est intervenue temporairement et s’est ensuite retrouvée prise d’affilée sur un Les vies noires comptent-une performance inspirée de l’émission, qui a attiré environ 24 500 plaintes.

L’Ofcom a rejeté les plaintes, déclarant dans un rapport que « le spectacle ne contenait aucun contenu qui était raciste, injustement violent ou autrement inapproprié dans le contexte de ce programme ».