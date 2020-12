Beyonce fera don de 500000 dollars aux personnes menacées d’expulsion en raison de la pandémie de coronavirus via sa fondation caritative BeyGOOD.

Des subventions de 5000 $ (3736 £) seront distribuées à 100 bénéficiaires NOUS fin janvier.

Ils feront partie de ceux qui risquent le plus de perdre leur maison en raison de la fin prévue du financement gouvernemental qui a protégé les personnes en retard sur leur loyer d’être expulsées.

La Fondation BeyGOOD du chanteur a apporté un soutien financier tout au long de la pandémie



Un communiqué publié par la fondation caritative du chanteur a déclaré: « Beyonce continue son cœur de soutien et d’aider là où c’est le plus nécessaire.

«La deuxième phase du BeyGOOD Impact Fund aidera désormais les personnes touchées par la crise du logement.

«Le moratoire sur le logement devrait prendre fin le 26 décembre, entraînant des saisies d’hypothèques et des expulsions de loyers.

« De nombreuses familles sont touchées, en raison de la pandémie qui a entraîné des pertes d’emplois, des maladies et un ralentissement général de l’économie. »

Les moratoires sur le logement ont empêché les propriétaires d’expulser les locataires qui se sont retrouvés incapables de payer leur loyer en raison de la perte de revenus pendant la coronavirus pandémie.

Une fois levés, les locataires devront commencer à payer leur loyer, établir un plan de paiement avec leurs propriétaires ou risquer d’être expulsés.

Comment NYC s’adapte à un Noël COVID



Le Centre sur le budget et les priorités politiques a estimé que 9,2 millions de personnes qui louent actuellement aux États-Unis ont perdu leurs revenus à cause de la pandémie, ce qui les a obligés à payer un loyer.

Environ 40 millions de personnes sont considérées comme menacées d’expulsion en raison de la crise du logement dans le pays, selon l’Institut Aspen.

Les protections actuelles prendront fin soudainement le lendemain de Noël si le président Donald Trump refuse de signer un énorme COVID-19[feminine projet de loi d’allègement et de financement du gouvernement.

M. Trump passe la période de Noël à jouer au golf en Floride et n’a montré aucun signe qu’il signera le projet de loi, ayant fait valoir qu’il ne fournit pas un soutien financier suffisant.

S’il refuse de signer l’accord, cela forcera la fermeture du gouvernement fédéral, en plus de retarder les contrôles de l’aide et de mettre un terme aux prestations de chômage et aux mesures de protection contre les expulsions dans la période la plus difficile de la pandémie.

« Le strict minimum »: Trump critique le programme de secours contre les coronavirus



Le premier tour de candidatures pour les subventions BeyGood s’ouvrira le 7 janvier, avec un deuxième cycle de candidatures ouvert en février.

Les candidats doivent soumettre leur candidature à l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur avant la date limite.

La fondation de Beyonce a fourni un autre soutien tout au long de la pandémie, notamment un fonds d’impact sur les petites entreprises pour les entreprises appartenant à des Noirs qui a jusqu’à présent octroyé à plus de 250 petites entreprises des subventions de 10 000 dollars.

En septembre, Beyonce a fait don d’un autre million de dollars.

Beyonce et sa mère Tina Knowles-Lawson ont installé une unité mobile de test COVID-19 dans leur ville natale



Beyonce et sa mère, Tina Knowles-Lawson, ont également mis en place des sites de test de coronavirus mobiles dans leur ville natale de Houston, Texas.

En avril, BeyGOOD s’est associé à Twitter Le PDG Jack Dorsey fournira 6 millions de dollars de financement pour les coronavirus aux organisations de santé mentale et de bien-être.