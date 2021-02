Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, entrera dans un verrouillage de trois jours débutant juste avant minuit dimanche après la découverte de trois cas de coronavirus inexpliqués dans la communauté.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a annoncé cette décision après une réunion urgente avec d’autres hauts législateurs du Cabinet. Elle a déclaré qu’ils avaient décidé d’adopter une approche prudente jusqu’à ce qu’ils en apprennent davantage sur l’épidémie, notamment si les infections sont des variantes les plus contagieuses.

Le verrouillage est le premier en Nouvelle-Zélande en six mois et représente un revers important dans les efforts largement réussis de la nation pour contrôler le virus.

La Nouvelle-Zélande avait réussi à éradiquer la propagation de la communauté et de nombreuses personnes ailleurs dans le monde regardaient avec envie alors que les Néo-Zélandais retournaient au travail et commençaient à assister à des concerts et à des événements sportifs sans avoir besoin de porter de masques ou de prendre d’autres précautions.

En effet, Ardern dimanche avait prévu d’assister au Big Gay Out, un festival d’Auckland qui célèbre la communauté arc-en-ciel et attire des dizaines de milliers de personnes. Elle a fini par annuler ces plans et est retournée à Wellington pour gérer l’épidémie.

« Je demande aux Néo-Zélandais de continuer à être forts et gentils », a déclaré Ardern lors d’une conférence de presse organisée à la hâte dimanche soir. «Je sais que nous ressentons tous la même chose lorsque cela se produit. Nous avons tous ce sentiment de «pas encore». Mais rappelez-vous, nous sommes déjà venus ici et cela signifie que nous savons comment nous en sortir à nouveau, et c’est ensemble.

La plus grande vulnérabilité de la Nouvelle-Zélande se situe à la frontière.

De nouveaux cas sont régulièrement capturés parmi les voyageurs de retour, qui doivent tous passer deux semaines en quarantaine. Malgré les précautions, le virus s’est échappé à plusieurs reprises de la frontière avant d’être à nouveau contrôlé, et les autorités tentent de déterminer si cela s’est reproduit.

Dans le dernier cas, une mère, un père et une fille d’Auckland ont attrapé la maladie. Les responsables ont déclaré que la mère travaillait dans une entreprise de restauration qui faisait de la lessive pour les compagnies aériennes et que les responsables enquêtaient sur l’existence d’un lien avec des passagers infectés. Les responsables ont déclaré que la femme ne montait pas elle-même à bord des avions.

Les responsables ont déclaré que le reste de la Nouvelle-Zélande en dehors d’Auckland sera également soumis à des restrictions accrues, bien qu’il n’entrera pas en lock-out.

«Nous rassemblons tous les faits aussi rapidement que possible, et le système qui nous a si bien servi dans le passé se prépare vraiment à le faire à nouveau», a déclaré Chris Hipkins, ministre de la Réponse au COVID-19.

Il a décrit les cas comme nouveaux et actifs. Il a déclaré que les scientifiques effectuaient un séquençage du génome pour voir s’il s’agissait de variantes et également pour voir s’ils correspondent à des passagers infectés.

«La Nouvelle-Zélande a mieux contenu le COVID-19 que presque tout autre pays», a déclaré Hipkins. «Mais comme nous l’avons répété sans cesse, il n’y a pas de risque.»

La Nouvelle-Zélande, avec une population de 5 millions d’habitants, a signalé un peu plus de 2 300 cas et 25 décès depuis le début de la pandémie.