Arnold Schwarzenegger a eu sa première dose de vaccin contre le coronavirus – et a célébré le moment en glissant en deux lignes de sa carrière cinématographique.

Le joueur de 73 ans a publié une vidéo Twitter de lui-même en train de se faire une balle dans le biceps droit sur le site drive-through du Dodger Stadium de Los Angeles.

«Aujourd’hui a été une bonne journée», a-t-il écrit. « Je n’ai jamais été aussi heureux d’attendre en ligne. Si vous êtes éligible, rejoignez-moi et inscrivez-vous pour recevoir votre vaccin. »

Il a ajouté: « Viens avec moi si tu veux vivre! » – un slogan bien connu de la franchise Terminator.

«Pose cette aiguille», poursuit-il en plaisantant dans le clip vidéo, laissant tomber une demi-citation d’un de ses films moins connus Jingle All The Way, avant de remercier le technicien qui a administré le jab.

Dans le film de 1996, Schwarzenegger crie à un voisin mangeant les biscuits de sa femme: « Pose ce biscuit maintenant! »

Après avoir reçu le COVID vaccin, la star hollywoodienne s’est alors retournée et a fait un clin d’œil à la caméra et a ajouté: « Très bien, je viens de recevoir mon vaccin, et je le recommanderai à tout le monde. »

« Viens avec moi si tu veux vivre! » il a réaffirmé.

Il a également révélé que le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, avait personnellement vérifié l’ancien gouverneur de Californie pour le coup.

« Merci de m’avoir enregistré au @Dodgers Stadium, @MayorOfLA! Quelle folle surprise », a-t-il tweeté.

Schwarzenegger n’est pas la seule célébrité à partager son expérience de la réception d’un vaccin COVID-19.

Le naturaliste et diffuseur Sir David Attenborough, les actrices Dame Judi Dench et Dame Joan Collins, l’interprète australien Barry Humphries, le juge du Great British Bake Off Prue Leith et l’acteur de Lord Of The Rings Sir Ian McKellen sont parmi les premières célébrités à recevoir un coronavirus coup.