Covid-19 a rendu le badminton aux Jeux olympiques de Tokyo imprévisible : Lee Chong Wei

Les Jeux Olympiques de Tokyo seront très spéciaux en raison de la pandémie de COVID-19, qui a rendu difficile la prédiction du résultat des compétitions de badminton, a déclaré mercredi la légende malaisienne du badminton Lee Chong Wei.

Citant l’expérience d’athlètes malaisiens, Lee a déclaré que ceux qui participent à Tokyo ont fait de gros efforts et ont suivi un entraînement de traumatisme mental sévère de manière isolée et soumis à des tests COVID-19 constants. « C’est très différent des quatre Jeux Olympiques auxquels j’ai participé », a-t-il déclaré.

Le Malaisien, qui a remporté trois médailles d’argent pour la Malaisie lors de trois Jeux olympiques consécutifs, a ajouté que les circonstances avaient rendu les Jeux « très spéciaux ».

Le vétéran dit qu’il est très difficile de prédire l’issue de la compétition de badminton car la forme et la forme de nombreux navetteurs restent inconnues en raison du manque de tournois internationaux depuis le début de la pandémie.

« Le dernier tournoi majeur était le All England Open en mars, auquel de nombreux joueurs étaient absents », a-t-il déclaré.

« Par exemple, l’équipe chinoise de badminton n’a pas participé à des tournois internationaux depuis plus d’un an. Donc, que ce soit Chen Long, Shi Yuqi ou tout autre joueur, nous ne savons tout simplement pas s’ils sont en bonne forme ou quelle est leur dernière tactique », a déclaré Lee, faisant référence aux deux joueurs chinois en simple.

Mais en général, Lee voit les hôtes Japon et Chine dans une meilleure position car les deux équipes sont fortes dans les cinq disciplines. « Tout ce que je peux dire, c’est que ces Jeux Olympiques sont très spéciaux, et je pense que tout peut arriver », a-t-il déclaré.

Lee a reçu un diagnostic de cancer du nez en 2018 et a annoncé sa retraite en 2019. Lee a déclaré qu’il était maintenant en bonne santé mais a décidé de ne pas se rendre à Tokyo en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie, mais il encouragerait les Olympiens malaisiens et leur donnerait des conseils espérant qu’ils termineraient enfin sa quête inachevée pour remporter la première médaille d’or olympique pour la Malaisie.

Lee a déclaré qu’il s’était principalement installé pour la vie après sa retraite, mais la passion surgit toujours chaque fois qu’il regarde l’un de ses matchs contre Lin Dan, son ennemi juré de Chine.

« Nous sommes toujours en contact », a déclaré Lee, « Comme nous sommes tous les deux à la retraite, nous pourrions enfin regarder le jeu des autres. »

L’une des batailles épiques entre Lee et Lin a été la finale du simple messieurs aux Jeux olympiques de Pékin 2008, lorsque Lin a décroché sa première médaille d’or olympique. Malgré la défaite, Lee a déclaré qu’il n’oublierait jamais l’expérience de Pékin, et il a été très impressionné par l’organisation et les installations parfaites des Jeux Olympiques de Pékin, ce qui le rend confiant que les prochains Jeux Olympiques d’hiver à Pékin seraient un succès.

« En tant que Chinois d’outre-mer, je suis très fier que la Chine accueille les Jeux olympiques d’hiver », a-t-il déclaré. « J’espère sincèrement que la pandémie se calmera d’ici les Jeux, et je pourrai me rendre en Chine pour la regarder. .

