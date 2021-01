L’Eurostar est au bord de l’effondrement. Comme la plupart des agences de voyage dans la pandémie de coronavirus, son activité a été décimée et sa probabilité de survie n’est pas claire.

La liaison transmanche a perdu 95% de ses passagers depuis mars et n’effectue désormais que deux allers-retours par jour, loin des deux départs à l’heure aux heures de pointe normales. Une perspective continue comme celle-ci laissera l’entreprise en faillite au printemps.

«Un désastre est possible», a prévenu le directeur général d’Eurostar, Jacques Damas, après avoir révélé des réductions et des emprunts de 450 millions d’euros. Il a déclaré que les actionnaires avaient décroché 220 millions d’euros, mais ne pouvaient pas offrir plus.

La société recherche maintenant le soutien de l’État, citant une compagnie aérienne des sauvetages qui ont coûté 42,8 milliards d’euros aux gouvernements européens. Les services ferroviaires britanniques, gérés par le secteur privé, ont reçu 3,5 milliards de livres sterling (4 milliards d’euros).

Mais c’est là que réside le problème. Eurostar n’a actuellement pas droit au même soutien offert aux compagnies aériennes, et ce n’est pas un chemin de fer national, donc je ne peux pas prétendre au soutien ferroviaire du Royaume-Uni. Elle est également considérée par les Britanniques comme une entreprise française – et donc le problème de la France – en raison de son appartenance majoritaire à la société ferroviaire nationale SNCF. La France, cependant, considère Eurostar comme la responsabilité partielle du Royaume-Uni, car il est basé à Londres.

Cette situation est encore aggravée par le fait que le gouvernement britannique a vendu sa participation dans la société en 2015, donnant lieu à l’argument selon lequel sauver Eurostar ne fait plus partie de la compétence britannique. Mais est-ce vraiment aussi simple que cela?

Un lien vital avec l’Europe

Eurostar a débuté en 1994 en collaboration entre les services ferroviaires nationaux de la France, du Royaume-Uni et de la Belgique. D’ici 2021, la SNCF française en détient 55% en tant qu’actionnaire majoritaire, tandis que la SNCB belge en détient 5%. Le Royaume-Uni, qui détenait autrefois 40%, a vendu sa part en 2015 à un consortium anglo-canadien de deux sociétés: la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) et Hermes Infrastructure.

Selon écrivain de transport Jon Worth, cette privatisation partielle a peut-être coupé le gouvernement britannique de sa participation, mais pas entièrement de son rôle. « Eurostar – en termes de structure – est toujours géré comme quelque chose qui s’apparente à une coopération entre les chemins de fer publics », a-t-il écrit sur Twitter.

Il est également devenu un lien crucial entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale. Bien que souvent les prix des compagnies aériennes à bas prix soient inférieurs à ceux des compagnies aériennes à bas prix, il peut être plus rapide de se rendre à une destination sur l’Eurostar (en tenant compte des temps de trajet vers et depuis un aéroport) car il dépose des passagers dans des endroits centraux de la ville.

Et qu’en est-il des préoccupations écologiques? Eurostar gagne également dans ce domaine. Il est beaucoup plus écologique que l’avion – et est donc considéré comme l’option de voyage du futur. « Un voyage Eurostar de Londres à Paris émet 90% moins d’émissions de gaz à effet de serre qu’un vol court-courrier équivalent », a déclaré la compagnie fièrement publicise.

«Nous avons déjà transporté plus de 200 millions de passagers, mais c’est à nous d’augmenter ce nombre et de réduire les émissions en transportant de plus en plus de voyageurs plus loin ou sur des correspondances ferroviaires.

Problèmes de manque de concurrence

Un autre problème, dit Worth, est qu’Eurostar « ne fait face à aucune concurrence des autres entreprises ferroviaires » car c’est le seul service de passagers à grande vitesse à traverser le tunnel sous la Manche. Getlink, la société propriétaire du tunnel, propose une navette pour les passagers des voitures, camionnettes et autres véhicules entre le Kent et Calais.

D’une part, abandonner l’Eurostar dans la pandémie pourrait signifier dire au revoir à une liaison ferroviaire Royaume-Uni-France pour toujours. Ce serait sans doute plus un coup dur pour l’économie britannique – Eurostar contribue à hauteur de 800 millions de livres (898 millions d’euros) à l’économie britannique chaque année, selon Huw Merriman, président de la commission des transports du Parlement britannique.

D’un autre côté, beaucoup ont fait valoir qu’un plan de sauvetage britannique serait une entreprise de gaspillage, car Eurostar est déjà un service coûteux utilisé uniquement par l’élite. « C’est un produit de luxe », a déclaré Worth. « C’est souvent moins cher de voler à la place. »

Worth a ensuite noté que l’introduction de la concurrence pourrait être une réponse – même si cela a ses propres problèmes.

Le seul véritable reniflement de concurrence au cours des deux dernières décennies est venu du chemin de fer allemand Deutsche Bahn (DB), qui a révélé en 2010 son intention de lancer son propre service à grande vitesse de Londres vers le continent. Cette idée, cependant, a été abandonnée en 2018, aurait en raison de «changements» dans «l’environnement économique». DB a refusé de dire si le Brexit était un facteur dans la décision.

À cela s’ajoutait également le problème de la mise en place de trains adaptés à la circulation dans le tunnel.

En guise d’alternative, Worth a déclaré: « Vous revenez à l’éthique du service public. Le train à bas prix pour les masses. Voyez comment la SNCF a proposé OUIGO et Thalys IZY pour répondre au marché à moindre coût en France. […]

«Toute l’éthique joyeuse de la construction du tunnel sous la Manche était de permettre à plus de voyages Royaume-Uni-France et d’ouvrir cela à plus de gens. Où est passé cet esprit dans la politique britannique?

« La réaction aux malheurs d’Eurostar ne devrait pas être: » C’est juste pour l’homme privilégié, haussant les épaules, laissez tomber! » mais «faites de ce train à grande vitesse pour tout le monde!

«Il me semble que l’idée que les voyages internationaux devraient être une aspiration pour quiconque vient du Royaume-Uni – et qu’ils devraient pouvoir le faire en train – a été complètement perdue. Que cela puisse être résolu par la concurrence ou quelque chose de plus public orienté services, l’offre doit être débattue. Mais Eurostar ne peut pas être laissé à l’échec – c’est bien trop important pour cela! «

Alors, et maintenant?

Le gouvernement français a promis la semaine dernière qu’il n’abandonnerait pas l’Eurostar, et des pourparlers confirmés étaient en cours avec des responsables britanniques depuis un certain temps. La rumeur du côté britannique, cependant, a été un peu plus calme.

Mark Smith, un ancien cheminot qui dirige maintenant le site Web du train L’homme au siège 61, a suggéré que le Royaume-Uni devrait envisager d’offrir tout le soutien possible en échange de six trains dans la flotte d’Eurostar.

« [We] pourrait leur louer plus tard, ou (sourit habilement) offrir à un opérateur de start-up en tant que kit déjà compatible Tunnel pour ouvrir le marché ferroviaire Londres-Paris à la concurrence.

« Face à une telle perspective, la SNCF risque de bousculer les fonds, Eurostar survit, je gagne. Ou si c’est vraiment une question de survie, ils acceptent l’accord, Eurostar survit, je récupère mon argent et ouvre le rail international à la concurrence ( donc tout le monde est gagnant). «

Pendant ce temps, le spécialiste des transports Yves Crozet, professeur à l’Université de Lyon, a déclaré qu’une solution anglo-française ne serait probablement pas aussi facile à atteindre que l’idée de Smith le suggérait. Cela, a-t-il déclaré à un comité restreint des transports britanniques, serait dû au fait qu’il s’attendait à voir un «bras de fer» entre les deux premiers.

« Si vous voulez garder l’Eurostar, vous devez donner beaucoup de subventions publiques. C’est la même conséquence que nous avons après une guerre », at-il dit. «Nous aurons probablement un bras de fer entre le Royaume-Uni et la France à ce sujet.

« De toute évidence, il n’est pas possible d’arrêter Eurostar. Nous avons besoin d’Eurostar. »