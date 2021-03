Alors que Covid-19 a fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde, le directeur général de la société mère de CNN regarde du bon côté, disant à un public virtuel que la pandémie a été «vraiment bonne» pour les cotes du point de vente.

Jason Kilar – PDG de WarnerMedia, qui possède le réseau câblé – est apparu chez Morgan Stanley «Technologie, médias et télécommunications» conférence virtuelle jeudi, où il a été interrogé sur CNN et s’il pouvait maintenir son courant « élan. »

«Je dirais qu’il s’avère que la pandémie est une partie assez importante du cycle de l’actualité, et qu’elle ne disparaîtra pas de si tôt», il a répondu, ajoutant «Si vous regardez les notes et les performances, tout se passe bien. Et je pense que ça se passe bien parce que, A, l’équipe de CNN fait un travail fantastique.

Et B, il s’avère que la pandémie et la façon dont nous pouvons aider à informer et à contextualiser la pandémie, il s’avère que c’est vraiment bon pour les évaluations.

Le PDG a également noté que «Du point de vue du drame politique», le virus a été «Bon pour notre société» dans « plusieurs façons, » mais n’a pas offert d’exemples ni donné de détails.

Alors que ses remarques ont soulevé des sourcils en ligne – aidé par un tweeter de Joe Flint du Wall Street Journal – Kilar a exprimé ses regrets pour l’admission sincère, en disant à Flint «J’aimerais pouvoir revenir en arrière et être plus attentif à ma communication» et qu’il le ferait « Comme rien de plus que pour cette pandémie d’être bien derrière nous. »

«Je suis désolé pour la phrase et pour l’avoir prononcée. Mes excuses. Merci de l’avoir souligné et de me tenir responsable, « ajouta-t-il dans une seconde réponse.

Je suis d’accord Joe. Je voudrais que rien de plus que cette pandémie soit bien derrière nous. Je veux dire cela avec chaque fibre de mon corps. J’aimerais pouvoir revenir en arrière et être plus attentif à ma communication. – Jason Kilar (@jasonkilar) 4 mars 2021

Heureux de. Je suis désolé pour la phrase et pour l’avoir prononcée. Mes excuses. Merci de l’avoir souligné et de me tenir responsable. – Jason Kilar (@jasonkilar) 4 mars 2021

La couverture de CNN a pris un ton particulièrement désastreux tout au long de l’épidémie virale, en particulier en ce qui concerne la réponse à la pandémie de l’ancien président Donald Trump. L’été dernier, son correspondant médical en chef Sanjay Gupta a déclaré aux téléspectateurs qu’il avait « Pas de problème pour être alarmiste » tout en rendant compte de la crise sanitaire – bien qu’il n’ait pas révélé à l’époque, comme Kilar l’a fait jeudi, qu’un tel alarmisme était « très bien » pour le business.

Le PDG a également déclaré que les autres propriétés de WarnerMedia avaient bien résisté à Covid-19, affirmant qu’il pensait à la conférence organisée par le banquier. « génial » sur l’avenir de son studio de cinéma.

«Gardez à l’esprit que nous sommes l’un des rares, et en fait, je dirais que nous sommes le seul studio à fournir un flux constant de films incroyables aux cinémas tout au long de la pandémie. Personne d’autre ne fait ça comme nous le faisons, » il a dit.

