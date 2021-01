COVID-19 a dominé une année de montagnes russes. Mais ce n’était pas le seul événement à remodeler le monde au cours des 12 derniers mois.

Voici notre retour sur ce qu’il faut retenir de 2020. Jetez un œil aux images les plus accrocheuses de la vidéo ci-dessus.

COVID-19[feminine

Personne ne pouvait y échapper.

L’Organisation mondiale de la santé a sonné l’alarme en février alors que le nouveau coronavirus balayait l’Asie et déclarait le COVID-19 pandémie en mars.

L’Europe a été à l’épicentre de la crise sanitaire mondiale tout au long du printemps, lorsque la quasi-totalité de l’humanité vivait sous une forme ou une autre de verrouillage, freinant l’économie mondiale.

Certaines parties du continent sont en proie à une seconde vague, mais le déploiement des vaccins a donné l’espoir d’un retour à la normale.

Au 30 décembre, près de 1,8 million de personnes sont décédées du COVID-19 et 81,1 millions supplémentaires ont été infectées; selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

Les vies noires comptent

La mort de George Floyd, un homme noir non armé, en garde à vue dans la ville américaine de Minneapolis en mai a déclenché un mouvement de protestation pour les droits civiques invisible de l’autre côté de l’étang depuis les années 1960, malgré les restrictions en place pour empêcher la propagation de la pandémie.

Des militants européens ont appelé à la suppression des statues de personnages historiques controversés et à des enquêtes sur des allégations de brutalité policière et / ou de racisme systémique.

Politique américaine

Donald Trump, le 45e président des États-Unis, a été acquitté par un Sénat contrôlé par les républicains des accusations de destitution. Depuis son élection en 2016, il était poursuivi par des accusations d’abus de pouvoir.

Il n’a cependant pas réussi à remporter sa réélection en novembre – et continue de dénoncer les résultats comme truqués.

Joe Biden, 78 ans, sera le 46e président du pays. Il a nommé Kamala Harris comme son vice-président et a nommé le cabinet le plus diversifié que le pays ait jamais vu.

Brexit

La saga du Brexit s’est poursuivie tout au long de 2020 – quatre ans après que les électeurs britanniques ont choisi de divorcer de l’Union européenne.

Les négociations se sont terminées, les deux parties déplorant l’absence de progrès et se blâmant mutuellement pour l’impasse.

Des pourparlers se sont déroulés sur le fil et un accord a finalement été conclu le 24 décembre, juste une semaine avant la fin de la période de transition.

Il a été signé par les chefs de l’UE Ursula von der Leyen et Charles Michel le 30 décembre et par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les députés britanniques l’ont approuvé par 521 voix contre 73. Il doit encore être approuvé par les députés.

Biélorussie

Alexander Loukachenko, accusé d’être le dernier dictateur d’Europe, a remporté une victoire écrasante à l’élection présidentielle du 9 août.

Mais l’opposition politique en Biélorussie, ainsi que l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis, disent que le vote a été truqué en faveur de Loukachenko. Ils refusent de reconnaître le résultat des élections.

Depuis le scrutin, des manifestants pro-démocratie sont descendus dans la rue chaque semaine par milliers pour dénoncer le vote.

Svetlana Tsikhanouskaya, la principale candidate de l’opposition, a fui en Lituanie et a fait pression sur les puissances occidentales pour imposer des sanctions sévères au régime biélorusse.

Des manifestations en faveur de la démocratie ou de la lutte contre la corruption ont également eu lieu en Bulgarie, en Thaïlande, au Kirghizistan et à Hong Kong.

En Pologne, des dizaines de milliers de personnes ont défié à plusieurs reprises les mesures du COVID-19 pour protester contre l’interdiction quasi totale de l’avortement dans le pays.

Conflit

Les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet de la région du Haut-Karabakh se sont transformées en une altercation la plus violente depuis des décennies.

Au moins 5 000 personnes ont perdu la vie et des centaines de milliers ont été déplacées.

Les violences ont cessé le 9 novembre à la suite de l’introduction d’une trêve négociée par la Russie. Les termes de l’accord de paix ont vu l’Azerbaïdjan revendiquer la victoire et alimenté le ressentiment en Arménie, déclenchant des manifestations anti-gouvernementales.

Des violences ont également éclaté en Éthiopie où le Premier ministre Abiy Ahmed – lauréat du prix Nobel de la paix 2019 – a lancé une offensive contre la région du Tigré après avoir déclaré illégal le gouvernement de la région, dirigé par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Liban

Une explosion dans le port de Beyrouth le 4 août a coûté la vie à plus de 200 personnes et en a blessé plus de 6 500 autres. Elle a également dévasté la capitale.

L’explosion, provoquée par la détonation de nitrate d’ammonium stocké pendant des années dans des conditions dangereuses dans un entrepôt du port, a plongé le pays dans une nouvelle crise politique et économique avec des manifestants accusant le gouvernement d’incompétence et de corruption.

L’Iran

Les tensions entre l’Iran et les États-Unis – qui s’étaient intensifiées depuis l’élection de Donald Trump en 2016 et sa décision ultérieure de se retirer d’un accord nucléaire historique – se sont encore intensifiées au début de l’année après que Washington a tué un haut responsable de l’armée iranienne, le général Qasem Soleimani. , lors d’une frappe de drone en Irak.

Cinq jours plus tard, l’armée iranienne a abattu un vol international de passagers, tuant les 176 passagers et membres d’équipage à bord. Téhéran, qui avait initialement nié toute responsabilité, a admis avoir confondu l’avion avec un missile de croisière.