HONOLULU – Summer Campos et son mari, Carlos, se sont préparés avant de parcourir leur registre. Les magasins de lei comme le leur dans la capitale d’Hawaï sont frappés par la pandémie, qui a essentiellement mis le tourisme et les grandes célébrations d’événements de la vie, les piliers de l’industrie du lei à Hawaï, en pause.

Ils ont donc été étonnés de réaliser qu’ils ont vendu plus de guirlandes de fleurs et d’arrangements entre juillet et septembre derniers qu’au cours de la même période en 2019.

L’agréable surprise a été de courte durée une fois qu’ils ont réalisé que la brève période de fortes ventes pouvait être attribuée à la même cause que les pertes commerciales dévastatrices qu’ils ont subies dans l’ensemble depuis mars.

Près de 40% des décès liés au COVID 19 à Hawaï à la mi-janvier – 117 – sont survenus entre juillet et septembre, selon une analyse des données du New York Times. Les États-Unis dans leur ensemble ont subi près de 80 000 décès au cours de la même période. Le nombre de monuments commémoratifs a grimpé en flèche, tout comme, semble-t-il, le nombre de familles commandant des lei.

«Nous sommes devenus des conseillers en deuil du jour au lendemain», a déclaré Summer Campos, faisant écho à ses homologues d’autres magasins de lei. Ils ont passé des heures au téléphone avec des gens à Hawaï et sur le continent cherchant à commémorer leurs proches avec des guirlandes et des arrangements hawaïens traditionnels.

La brève augmentation des ventes n’a pas suffi à inverser une année de chiffre d’affaires en chute libre pour la société Hawaiian Lei. Les verrouillages pandémiques ont dévasté pratiquement tous les magasins et stands de lei d’Hawaï – alors même que les voyages entrants commencent à rebondir.

« Cela a été vraiment lent », a déclaré Milan Chun, une troisième génération de lei qui tient le stand de sa défunte grand-mère près de l’aéroport d’Honolulu. « Vraiment lent. »

Le stand qu’elle dirige, «Martha’s», fondé par sa grand-mère, se trouve sur ce qu’on appelle Lei Way, une rue de magasins située à proximité de l’aéroport international. En un jour donné, Milan Chun enfile souvent des dizaines de lei, faits de fleurs dont du frangipanier, puakenikeni, tubéreuse et orchidées.

Certains jours, elle n’en vend pas.

Des fleurs et un baiser: Quelle est la signification du lei hawaïen?

Pour les fournisseurs de boutiques de lei d’Hawaï, la pandémie n’est que la dernière crise importée à la fois remettre en question leur mode de vie et leur rappeler la résilience de la tradition.

La culture Lei descend des Polynésiens qui se sont installés à Hawaï il y a des centaines d’années. La pratique de draper une guirlande de fleurs autour du cou de quelqu’un pour exprimer sa gratitude, sa révérence ou son amour a fini par s’intégrer dans tous les aspects de la vie quotidienne des îles. Il a fait son chemin dans l’économie touristique d’Hawaï dans les années 1920, lorsque les vendeurs accueillaient les visiteurs débarquant des bateaux de croisière et les ornaient de guirlandes. Pourtant, la culture est restée tout aussi – sinon plus – importante pour les habitants, pour qui lei sert de gage d’affection et d’appréciation.

« Nous sommes le présent et nous sommes le passé », a déclaré Karen Lee, qui dirige Lei Shoppe de Cindy. Le magasin a été fondépar sa mère – qui fabrique encore des lei – dans le quartier chinois d’Honolulu il y a plus de 60 ans.

‘Le partage est tout’

Chun, qui a 80 ans, cueille des fleurs et fabrique des lei depuis qu’elle est toute petite. Elle a toujours apprécié que le fait de donner des lei symbolise l’accent mis par la culture hawaïenne sur le partage.

Récemment, Chun a offert à un client qui avait acheté un lei et des bouquets de gingembre rouge une guirlande supplémentaire d’orchidées teintées de bleu.

« Manuahi, « Chun a réfléchi après le départ du client – un mot qui signifie essentiellement gratuit. On dit qu’il provient du nom d’un célèbre marchand hawaïen qui offrait souvent à ses clients un petit plus en cadeau. » Le partage est tout . C’est ce qu’est Hawaï. … C’est une manière de vivre. »

La fabrication de Lei a également inculqué à Chun la valeur d’être «patient dans tout ce que nous faisons». Et cette mentalité s’étend à la façon dont Chun et ses homologues de l’industrie ont réagi à la pandémie.

«Appel de réveil»: L’industrie du voyage tiendra-t-elle compte de l’avertissement de la pandémie COVID-19 à mesure qu’elle se rétablira?

Presque toutes les principales sources de revenus des entreprises se sont taries.

Les touristes et les résidents de retour reçoivent souvent des lei en arrivant aux hôtels ou à l’aéroport, les guirlandes une façon de dire «bienvenue», «vous nous avez manqué» ou, tout simplement, aloha. En novembre, le mois le plus récent pour lequel des données sont disponibles, les arrivées de visiteurs ont diminué de 77% par rapport à novembre 2019, selon l’Autorité du tourisme d’Hawaï. (L’État a ordonné à tous les visiteurs qui ne fournissent pas la preuve d’un test COVID-19 négatif récent d’être mis en quarantaine à leur arrivée.)

Pendant ce temps, les grands rassemblements et célébrations – du bébé luau aux fêtes de retraite – ont été suspendus. Il en va de même pour les cérémonies de remise des diplômes, qui ont représenté environ 65% des ventes annuelles de la Hawaiian Lei Company.

Entre avril et juin de l’année dernière, les ventes globales ont chuté de 60%, a déclaré Campos. Et les affaires de ce printemps ne se porteront peut-être pas beaucoup mieux: le ministère de l’Éducation d’Hawaï a récemment interdit aux écoles publiques de l’État d’organiser de grands rassemblements en personne tels que des bals, des banquets et des célébrations pour le 1er mai (également connu sous le nom de Lei Day dans les îles) à travers 1 juin.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont encore exacerbé les choses, ont déclaré les fournisseurs de lei. Après le verrouillage, selon Campos, de nombreux producteurs de fleurs ont eu du mal à ramener leurs travailleurs. La Hawaiian Lei Company a dû commencer à commander en gros à partir d’autres îles. Le prix des boutons floraux, a déclaré Campos, a plus que doublé.

Pire qu’une récession

La société hawaïenne Lei avait vu ses ventes augmenter chaque année depuis son lancement en 2004. Les Lei sont, comme le dit Campos, «résistants à la récession».

«Même quand il y a une récession, les gens célèbrent toujours» – ils obtiennent leur diplôme, se marient, commémorent les anniversaires.

Mais la pandémie, a déclaré Campos, a été « 100% différente ».

À la fin du printemps, Campos et nombre de ses homologues étaient prêts à voir leurs entreprises faire faillite. Le gouverneur d’Hawaï, David Ige, avait prolongé d’un mois l’ordonnance initiale de maintien au domicile de l’État, émise pour la première fois en mars. Les prêts du Programme de protection des chèques de paie étaient en grande partie épuisés.

Ensuite, des fleuristes et des magasins de lei de partout à Hawaï se sont réunis et ont fait pression sur Ige pour leur permettre d’ouvrir. Ils ont obtenu l’autorisation de reprendre leurs activités juste avant la fête des mères, ce qui, avec la saison des diplômes, représente une part énorme des revenus de l’entreprise.

Les vendeurs ont également fait preuve de créativité, répondant à la crise de manière agile, a déclaré Lee de Lei Shoppe de Cindy. Son entreprise a intensifié sa commercialisation sur le continent, suscitant des commandes de tous les États.

Les magasins ont également réinventé leurs stratégies de fin de saison. En l’absence de célébrations massives de remise des diplômes, généralement constituées d’une mer d’étudiants drapés de guirlandes littéralement superposées à leurs yeux, les vendeurs de lei n’avaient pas ce que Campos décrivait comme «la demande de quantité». Son entreprise a donc commencé à commercialiser l’idée de célébrations au volant, où les proches pouvaient offrir aux diplômés une guirlande unique de haute qualité, telle qu’une haku – une couronne de fleurs ornée.

Les fournisseurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’adopter la même approche agile dans les mois à venir, et ils sont convaincus que leur industrie survivra. « J’espère que d’ici avril, il y aura des changements pour que les gens puissent réellement avoir des célébrations », a déclaré Campos. « Sinon, nous sommes prêts à emprunter l’autre voie. »

Cette confiance découle en partie de la fidélité des clients dont ces magasins jouissent depuis des générations. Lors d’une interview avec un journaliste de USA TODAY, Lee et ses collègues de Cindy Lei Shoppe ont reçu un cadeau d’un client de longue date qui s’était arrêté pour récupérer des lei. Le cadeau? Un petit bouquet fraîchement cueilli puakenikeni – La fleur préférée de Cindy.

Après tout, pour certains Hawaïens, la culture intemporelle du lei ne s’est peut-être jamais sentie plus pertinente. « Les gens ont changé l’année (dernière) », a déclaré Campos. « Les gens embrassent la vie et réalisent ce qui compte le plus et donnent. »

Ils se souviennent également de «vivre dans le présent», a déclaré Lee, et lei – dont les fleurs ne durent généralement pas plus de quelques jours – attestent de l’importance de cette mentalité.

« C’est Hawaï – le lei, le peuple », a déclaré Chun. « Nous devons vraiment nous souvenir de l’Aloha Spirit. »