COVID-19 a changé le travail de bureau. Voici à quoi ressemble la «prochaine normalité» au retour des gens

Deloitte Canada aurait emménagé plus tôt dans un bureau nouvellement ouvert à Vancouver, n’eut été de la pandémie.

Mais le retard a donné à l’entreprise un peu de temps pour réfléchir à l’utilisation de cet espace.

“Nous avons pu vraiment réfléchir à cette” prochaine normalité “”, a déclaré Jayara Darras, responsable de la culture et des ressources humaines de l’entreprise, qui chez Deloitte implique de soutenir les modalités de travail hybrides.

Pour l’instant, environ un cinquième de la main-d’œuvre régionale de Deloitte, qui compte 1 500 personnes, se trouve dans le bâtiment lors d’une journée de travail typique.

Le personnel local de Deloitte Canada a emménagé dans la tour Deloitte Summit à Vancouver en juin, un processus qui, selon le chef de la culture et des personnes de l’entreprise, a été retardé par la pandémie. Mais le retard a amené l’entreprise à réfléchir à la manière dont elle souhaitait utiliser l’espace là-bas. (Ben Nelms/CBC)

“Nous touchons environ 275, 300 personnes [on a given day]”, a déclaré Darras, notant que moins de personnes choisissent de venir les lundis et vendredis.

Elle prédit que ce nombre augmentera cet automne, mais ne s’attend pas non plus à ce que Deloitte exige un retour.

La pandémie a bouleversé les routines de bureau bien ancrées, incitant les organisations à repenser la façon dont le travail peut être effectué et à adopter des arrangements plus flexibles.

De plus en plus de personnes sont encouragées à retourner physiquement au travail cet automne, mais il ne semble pas que le monde du travail reviendra à son état pré-pandémique.

REGARDER | Exigence de flexibilité, même lors du retour au bureau : Les travailleurs veulent de la flexibilité avec les plans de retour au travail Avec l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie partout au Canada, les entreprises se préparent à accueillir à nouveau les employés au bureau. Mais beaucoup repoussent et demandent des modalités de travail flexibles, tandis que d’autres ont hâte de retourner au bureau.

“Le travail à domicile est clairement là pour rester”, a déclaré par e-mail Nicholas Bloom, professeur d’économie à l’Université de Stanford, qui a étudié l’impact de l’adoption généralisée d’un travail plus flexible.

Début de montée timide ?

Colliers Canada gère plus de 60 millions de pieds carrés d’immobilier commercial à travers le pays, les espaces de bureaux représentant plus de la moitié de cette empreinte.

Amy Vuong, vice-présidente de la stratégie des services de gestion immobilière pour Colliers Canada, affirme que de nombreuses entreprises ont commencé à voir des gens retourner au bureau sur une base volontaire au printemps – et son organisation entend dire que certaines entreprises font maintenant cela dans le -présence au bureau obligatoire. (Soumis par Amy Vuong)

Amy Vuong, vice-présidente de la stratégie des services de gestion immobilière pour Colliers Canada, a déclaré que l’entreprise a mené des sondages réguliers auprès de ses locataires tout au long de la pandémie.

Cette année, entre le printemps et l’automne, Vuong a déclaré que Colliers avait constaté “une augmentation de 4% du nombre d’entreprises qui ont déclaré qu’elles passaient à l’occupation à temps plein” du bureau – le personnel travaillant cinq jours par semaine – avec cela nombre passant de 33 à 37 pour cent.

Cela peut sembler un gain provisoire, mais Vuong a déclaré que cela pourrait indiquer une tendance plus large.

“Beaucoup d’entreprises ont déployé leur [return-to-office] politiques sur une base volontaire ce printemps », a déclaré Vuong.

“Nous entendons dire que les entreprises envisagent potentiellement de supprimer cette option volontaire à l’approche de l’automne.”

Villes et navetteurs

À Toronto, de nombreux bureaux sont encore inutilisés près de 30 mois après le début de l’ère COVID-19.

L’Alliance de recherche régionale stratégique (SRRA), un groupe de recherche indépendant, surveille le niveau d’occupation des bureaux dans la ville la plus peuplée du Canada.

La Strategic Regional Research Alliance estime que le pourcentage de personnes entrant au bureau de Toronto est, au mois dernier, inférieur à 30% de son équivalent pré-COVID. (Evan Mitsui/CBC)

Il estime que la proportion de personnes se dirigeant vers ces espaces – à partir de son dernier instantané de la mi-août – est toujours moins de 30 % de son équivalent pré-pandémique.

Le cofondateur de la SRRA, Iain Dobson, s’attend à ce que les employeurs veuillent voir plus de personnes au bureau cet automne, si cela est possible.

“Nous avons eu tellement de faux départs”, a déclaré Dobson à CBC News lors d’un entretien téléphonique.

La Commission de transport de Toronto s’attend à une augmentation de 10 à 15 % de l’achalandage cet automne, après le retour des élèves à l’école et “plus de gens retournent au travail au bureau”.

Une photo d’archive montre l’extérieur de la station de métro Côte-Vertu de Montréal. La Société de transport de Montréal s’attend à voir plus de personnes utiliser le transport en commun cet automne alors que les étudiants retournent à l’école et que plus de gens retournent au bureau. (CBC/Radio-Canada)

Cela correspond aux attentes de la Société de transport de Montréal.

“Nous sommes actuellement à 65% du niveau pré-pandémique et nous prévoyons atteindre 70 à 80% cet automne, principalement en raison du retour des travailleurs et des étudiants”, a déclaré la porte-parole de la STM, Amélie Régis, dans un courriel.

De nombreux employés seront au bureau “plus souvent” qu’aujourd’hui

Certains grands employeurs notables au Canada font pression pour ramener plus de personnes sur place cet automne – bien que, selon leurs nouvelles modalités de travail, ces employés ne se rendent peut-être pas au bureau tous les jours.

La Banque Royale du Canada, qui compte plus de 60 000 employés basés au Canada, cherche à voir les dirigeants et le personnel au bureau « plus souvent » – le président et chef de la direction Dave McKay faisant valoir que les gens s’épanouissent en travaillant ensemble.

La Banque Royale du Canada compte plus de 60 000 employés basés au Canada. Le président et chef de la direction de l’entreprise a indiqué que l’organisation souhaitait voir ses équipes passer “plus de temps” au bureau. (Evan Mitsui/CBC)

“Nous savons que tous les rôles ou équipes ne sont pas identiques, et de nombreux types de travail peuvent être effectués de manière productive à domicile ou hors site”, a déclaré McKay. a écrit dans un post récent sur LinkedIn.

“En même temps, il y a une énergie et une spontanéité qui découlent de la connexion en personne que je ne crois pas que la technologie puisse reproduire.”

Chez Canadian Tire, le personnel de l’entreprise occupant des postes hybrides n’a « pas de “jours de bureau” obligatoires ou un nombre défini de jours où nos employés sont censés être sur place », a déclaré Christopher Gray, vice-président de la culture et de la conception organisationnelle de l’entreprise, dans une déclaration envoyée par courriel.

Selon Christopher Gray, vice-président de la culture et de la conception organisationnelle de l’entreprise, le personnel de l’entreprise Canadian Tire qui travaille dans des rôles hybrides n’a pas de nombre obligatoire de jours qu’il doit passer au bureau. (Chris Wattie/Reuters)

Malgré tout, Canadian Tire a investi dans « de nouvelles technologies, des commodités modernes et des espaces de collaboration » et croit que ses employés « continueront de se réunir plus fréquemment en personne », a-t-il déclaré.

Le gouvernement fédéral, qui emploie plus de 300 000 fonctionnairesa également l’intention de voir plus de personnes entrer dans ses installations — et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada affirme que ce processus est en cours, pour divers ministères, depuis le printemps.

Dans un courriel, le conseil a déclaré que “le gouvernement du Canada a testé de nouveaux modèles hybrides en vue d’une mise en œuvre complète à l’automne” si les considérations de santé publique le permettent.

Les syndicats représentant les fonctionnaires ont exprimé des inquiétudes au sujet de ce plan.

“Aucune véritable justification”

Greg Phillips, président de l’Association canadienne de la fonction publique, a déclaré que le gouvernement n’avait pas suffisamment expliqué pourquoi il fallait plus de temps au bureau – et il n’a pas indiqué qu’il y avait un problème avec le travail que font les fonctionnaires. de chez moi non plus.

“Aucune justification réelle n’est avancée”, a déclaré Phillips, dont le syndicat représente 23 000 membres, dont des économistes, des traducteurs et des interprètes du gouvernement.

Bloom de l’Université de Stanford a fait partie d’un vaste effort visant à examiner les expériences des personnes travaillant à domicile pendant la pandémie.

Et la recherche pointe vers un avenir où les travailleurs voudront conserver la flexibilité à laquelle ils ont été habitués au cours des deux dernières années et demie.

Une enquête de février 2022 impliquant plus de 20 000 participants à travers le mondeont indiqué que 15 % de ces répondants quitteraient leur emploi s’ils étaient forcés de reprendre le travail cinq jours par semaine.

Une proportion encore plus élevée de Canadiens — près de 22 % — était de cet avis.

“Le Canada a, comme les États-Unis, une économie très développée avec un nombre élevé d’emplois professionnels qui peuvent [be] fait à distance, une main-d’œuvre hautement qualifiée et de nombreuses personnes vivant un long trajet pour se rendre au travail », a déclaré Bloom.