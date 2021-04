La vie est différente. Nous savons que. Beaucoup d’entre nous ne disent même plus « la nouvelle normalité ». C’est tout aussi «normal» que possible. Une nouvelle réalité. Et avec cela, viennent des changements, au moins sur la scène culinaire, qui sont là pour rester.

Menus sans contact et codes QR

Rechargez votre smartphone avant de partir pour un repas: les menus sans contact, qui permettent quelques pressions rapides sur votre téléphone, sont là pour rester. Dans un rapport Future of Restaurants 2021 réalisé par Wakefield Research, 61% des restaurateurs du pays prévoient de continuer à offrir des options de paiement sans contact pour les clients au restaurant, tandis que 88% envisageraient d’échanger des menus numériques contre des menus physiques. Soixante-seize pour cent ont déclaré qu’ils continueraient avec la technologie sans contact cette année.

Mode Survie: les restaurateurs discutent de l’année écoulée

Suite:Ces 6 recettes de brunch faciles sont parfaites pour toutes les célébrations printanières

Livraison et plats à emporter

Les restaurants qui étaient connus pour être des restaurants raffinés ou pour s’asseoir et se suspendre au bar ont commencé à proposer des plats à emporter. Depuis qu’ils ont dû pivoter pendant les premiers jours de la pandémie et qu’ils ont changé leurs menus pour accueillir des aliments qui pourraient être réchauffés plus tard, ils sont maintenant dans une rainure à emporter – et voient les revenus de ces transactions.

Cuisines fantômes

Également connues sous le nom de restaurants virtuels ou de cuisines numériques, les cuisines fantômes, qui proposent uniquement des plats à emporter et des livraisons, étaient une tendance à la hausse avant le COVID-19 pour être plus demandées que jamais. C’est une façon d’utiliser les installations existantes pour augmenter les revenus.

Luis Aguilera, de Taco Shack à Port Chester, New York, a lancé Señor Spuds, qui propose des hot-dogs et des frites chargées, en octobre 2020 pour rester opérationnel et ne pas réduire le personnel. C’était aussi, dit-il, un moyen de tester quelque chose de simple et d’utiliser des ingrédients que le restaurant avait (pour la plupart) déjà en inventaire. Cela a également aidé à gérer et à réduire les déchets. « Nous avons pensé que puisque nous n’avions pas à nous concentrer sur le service de salle à manger, nous pourrions nous concentrer davantage sur la cuisine », a-t-il déclaré.

Récemment, il a élargi le menu pour inclure des boissons et des apéritifs et espère lancer plus de concepts fantômes dans les semaines à venir. Parmi eux: Une entreprise d’empanada sans gluten.

A déclaré Aguilera: « Nous voyons cette tendance comme un excellent moyen d’ouvrir plus de restaurants sans le coût réel de la construction ou un loyer supplémentaire. »

Restauration semaines

L’hiver est notoirement dur pour les restaurants, mais ajoute à la pandémie et… vous connaissez l’histoire. C’est pourquoi tant de districts d’amélioration des affaires, de chambres de commerce et même d’instagrammers de la cuisine locale ont pris l’initiative d’offrir des promotions de restaurants cet hiver et ce printemps afin d’attirer l’attention sur les restaurants en difficulté.

Repas en plein air

L’été dernier, les villes et villages ont mis de côté des places de stationnement, des parkings et, dans certains cas, des rues entières, pour permettre aux restaurants d’avoir plus de place pour les dîners. Et bien que beaucoup de ces espaces aient été supprimés, le fait de savoir que ce type d’installation fonctionne – et est bien accueilli par les convives – a amené de nombreuses municipalités à discuter de la façon de ramener un semblant de cela pour le printemps et l’été.

« Les repas en plein air sont là pour rester pour l’avenir à long terme », a résumé Nick Triscari, propriétaire de The Wooden Spoon à New Rochelle, New York. L’année dernière, il s’est brouillé pour mettre de l’ordre dans sa terrasse extérieure; cette année, il a ajouté du gazon pour accueillir des jeux comme le trou de maïs pour lui donner une plus « sensation de style maison ».

Rapide et décontracté

La pandémie a contraint les restaurateurs à repenser leurs espaces et à ajuster leur réflexion sur l’ouverture de nouveaux espaces. Tout cela fait partie d’une tendance, selon Nick Mesce, copropriétaire de The Taco Project, à construire plus intelligemment et à se concentrer sur la bonne nourriture qui sort rapidement dans un environnement avec lequel les convives sont à l’aise.

Cela signifie beaucoup de choses à emporter.

Le modèle de restaurant rapide et décontracté, qui était populaire avant le COVID-19 et qui est basé sur l’offre de nourriture élevée à des prix compétitifs dans une salle à manger sans service d’attente, est maintenant plus important – et plus souhaitable – que jamais.

Désinfectant pour les mains, filtration de l’air

Dites bonjour aux désinfectants pour les mains au bar, à votre table, près du stand de l’hôtesse, ainsi qu’aux investissements dans de nouveaux systèmes de filtration et de nettoyage industriel. Les entreprises propres ont toujours été attrayantes pour les consommateurs, mais à l’ère du coronavirus et du post-coronavirus, l’industrie de la restauration est sous pression pour offrir une expérience «au-delà du propre».

