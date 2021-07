COVID-19 a augmenté les mois derniers, selon la projection; Les États-Unis achètent plus de Pfizer

De nouvelles projections publiées par un consortium de recherche COVID-19 prévoient la vague actuelle de cas qui durera jusqu’à l’automne et culminera à la mi-octobre, accélérée en partie par la propagation rapide de la variante delta.

Justin Lessler, un épidémiologiste de l’Université de Caroline du Nord qui aide à gérer le COVID-19 Scenario Modeling Hub, a déclaré à NPR que dans le scénario le plus probable, sur les quatre scénarios inclus dans la projection d’ensemble, seuls 70% des résidents américains éligibles se font vacciner et la variante delta devient 60% plus transmissible. Lessler a déclaré que cette trajectoire culminerait avec environ 60 000 cas de COVID-19 et 850 décès chaque jour à la mi-octobre.

Les données de l’Université Johns Hopkins montrent que les cas augmentent à travers le pays, et les experts de la santé ont averti à plusieurs reprises que les régions à faible taux de vaccination sont particulièrement vulnérables au delta.

« Ce qui se passe dans le pays avec le virus correspond à nos scénarios les plus pessimistes », a déclaré Lessler. « Nous pourrions voir des effets synergiques de personnes devenant moins prudentes en plus des impacts de la variante delta. »

Cependant, Lessler a également déclaré « qu’il y a beaucoup d’incertitude dans ces projections » et que les résultats peuvent être influencés par des facteurs tels que l’évolution des taux de vaccination et le rétablissement des mesures de santé publique dans les communautés.

► La Maison Blanche refuse de publier le nombre de cas de COVID-19 parmi le personnel vacciné après qu’un assistant ait été testé positif pour le virus plus tôt cette semaine.

► Les personnes gravement immunodéprimées devraient envisager de recevoir une troisième dose d’un vaccin COVID-19 et devraient certainement prendre d’autres précautions comme porter des masques et s’assurer que ceux qui les entourent sont vaccinés, ont déclaré plusieurs membres d’un comité consultatif fédéral.

► Le gouverneur de Louisiane Bel Edwards appelle à la reprise du port du masque à l’intérieur pour les personnes vaccinées et non vaccinées, car plus de 1 000 dans l’État sont hospitalisés avec COVID. Le gouverneur a déclaré que la Louisiane avait le taux de nouveaux cas par habitant le plus élevé de tous les États, mais n’a pas dit qu’il mettrait en œuvre un mandat de masque ou de nouvelles restrictions.

► Les virus respiratoires courants font leur retour, et une saison grippale particulièrement sévère pourrait se profiler à l’horizon, ont averti vendredi les Centers for Disease Control and Prevention.

► Les journalistes et autres utilisateurs de médias sociaux ont rapidement corrigé le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott après avoir refusé de divulguer son statut de vaccination COVID-19 lors d’une conférence de presse vendredi, citant une loi sur la confidentialité médicale.

► De nombreux États, villes et villages à travers l’Amérique tardent désormais à dépenser les fonds d’urgence qui leur sont alloués par le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, reflétant une réalité inattendue : de nombreux États ont rebondi plus rapidement que prévu.

►Le comté rural du comté de Liberty en Floride a la population la plus faible de l’État, mais se trouve dans le top 15 de l’État en ce qui concerne les nouveaux cas de COVID-19, aux côtés de quatre autres comtés ruraux de Big Bend. Alors que la variante delta hautement contagieuse se propage rapidement, le comté de Liberty est une zone chaude dans un état en feu.

► Des milliers de personnes sont descendues samedi dans les rues de Sydney et d’autres villes australiennes pour protester contre les restrictions de verrouillage au milieu d’une nouvelle augmentation des cas, et la police a procédé à plusieurs arrestations après que des foules ont franchi les barrières et jeté des bouteilles en plastique et des plantes.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 34,4 millions de cas confirmés de COVID-19 et 610 720 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 193 millions de cas et 4,1 millions de décès. Plus de 162,4 millions d’Américains – 48,9% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons: Les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 peuvent être infectées, mais les maladies graves sont rares. « Ce n’est pas à 100%. Mais rien dans ce monde n’est à 100% », a déclaré l’épidémiologiste Carlos del Rio. Lire la suite ici.

La plupart des Américains non vaccinés ne prévoient pas de se faire vacciner, selon un sondage

La majorité des Américains non vaccinés disent qu’ils ne prévoient pas de se faire vacciner contre le COVID-19, selon un nouveau sondage.

Un sondage réalisé par l’Associated Press et le NORC Center for Public Affairs Research a révélé que 35% des adultes américains qui n’ont pas encore reçu de vaccin disent qu’ils ne se feront probablement pas vacciner, et 45% disent qu’ils ne le feront certainement pas.

Selon l’enquête, les personnes non vaccinées n’ont pas confiance en l’efficacité du vaccin, 64 % d’entre elles déclarant qu’elles n’y ont que peu ou pas confiance, même contre la variante delta hautement transmissible qui représente désormais la grande majorité des cas aux États-Unis.

Les résultats surviennent alors que les gouverneurs des États où les taux d’infection sont élevés demandent à ceux qui ne sont pas vaccinés de se faire vacciner. L’étude a été menée avant qu’un certain nombre de gouverneurs et de législateurs républicains ne fassent appel cette semaine.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a déclaré jeudi qu’il était « temps de commencer à blâmer les personnes non vaccinées » pour un pic dans les cas de COVID dans son état, attirant des critiques selon lesquelles elle n’a pas réussi à conduire l’Alabama à travers la pandémie.

Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride, a également poussé à la vaccination.

« Voici, je pense, la chose la plus importante avec les données : si vous êtes vacciné, complètement vacciné, le risque de tomber gravement malade ou de mourir de COVID est effectivement nul », a déclaré DeSantis mardi à Saint-Pétersbourg, en Floride. « Si vous regardez les personnes qui sont admises dans les hôpitaux, plus de 95% d’entre elles ne sont pas complètement vaccinées ou pas du tout vaccinées. Ces vaccins sauvent des vies. Ils réduisent la mortalité. «

La Floride a enregistré plus de cas de coronavirus cette semaine que la Californie, le Texas, New York et l’Illinois réunis, selon une analyse des données étatiques et fédérales publiée par le Palm Beach Post, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Un tribunal fédéral lève les règles du CDC COVID pour les navires de croisière basés en Floride au milieu d’une bataille juridique

Les restrictions pandémiques sur les navires de croisière basés en Floride ne sont plus en place en vertu d’une décision rendue vendredi par une cour d’appel fédérale, tandis que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis cherchent à lutter contre un procès en Floride contestant la réglementation.

Un panel de trois juges de la 11e cour d’appel des États-Unis avait temporairement bloqué une décision précédente samedi dernier qui se rangeait du côté des responsables de la Floride, mais le tribunal a annulé cette décision vendredi, expliquant que le CDC n’avait pas démontré son droit à une suspension en attendant l’appel. . Les règlements du CDC sur les navires de croisière ne peuvent plus être appliqués mais peuvent toujours être utilisés comme lignes directrices.

Le CDC, cependant, a déclaré que le maintien des règles en place empêcherait de futures épidémies de COVID-19 sur des navires vulnérables à la propagation du virus en raison de leur proximité et des arrêts fréquents dans les ports étrangers.

– The Associated Press

L’époque des loteries de vaccins s’estompe. Voici les mandats.

Les responsables de la santé et les politiciens ont essayé de rester positifs ces derniers mois alors que les taux de vaccination chutent, se tournant vers des campagnes publicitaires vantant des cadeaux et des tirages de loterie. Et puis la variante delta ultra-contagieuse est arrivée.

Maintenant, les responsables de la santé affirment que les taux de vaccination à la traîne du pays créent une crise de santé publique en spirale, car les non vaccinés tombent rapidement malades et le pouvoir protecteur des vaccins est soumis à un « test de résistance ». Un chœur croissant de voix dit que les personnes qui résistent aux vaccinations devraient faire face à des pressions – et à des conséquences.

Certains administrateurs d’hôpitaux sont d’accord, et des travailleurs de la santé qui ont refusé de se faire vacciner ont été licenciés ou ont démissionné dans le New Jersey et le Texas. À New York, les agents de santé publique qui refusent de se faire vacciner seront soumis à des tests COVID hebdomadaires.

« Se faire vacciner (devrait être) le choix facile », a déclaré le Dr Leana Wen, partisane des mandats de vaccination, à USA TODAY. « Se retirer doit être un choix difficile. » Lire la suite.

— Joel Shannon, USA AUJOURD’HUI

Les États réduisent la notification des virus au moment même où les cas augmentent

Plusieurs États, dont la Floride, le Nebraska, l’Iowa et le Dakota du Sud, ont réduit leurs rapports sur les statistiques COVID-19 ce mois-ci alors que les cas à travers le pays commençaient à monter en flèche, privant le public d’informations en temps réel sur les épidémies, les cas, les hospitalisations et les décès dans leurs communautés.

La tendance à la réduction des rapports de données a alarmé les spécialistes des maladies infectieuses qui pensent qu’il est préférable d’avoir plus d’informations pendant une pandémie. Les gens en sont venus à s’appuyer sur les tableaux de bord des virus de l’État pour aider à décider s’il faut assister à de grands rassemblements ou porter des masques en public, et comprendre le niveau de risque dans la communauté affecte la façon dont les gens réagissent aux restrictions virales et aux appels à se faire vacciner.

Mais les experts ont longtemps indiqué qu’il était logique de prêter plus d’attention à la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas, car les chiffres peuvent varier considérablement d’un jour à l’autre. De plus, maintenir des mises à jour quotidiennes sur le virus nécessite des ressources importantes pour les États. L’épidémiologiste Janet Hamilton a déclaré qu’une partie du problème est que les responsables de la santé publique ne disposent généralement pas de systèmes de données sophistiqués, il est donc plus laborieux de produire des tableaux de bord quotidiens.

— Josh Funk, The Associated Press

Les États-Unis achèteront 200 millions de doses supplémentaires de vaccin Pfizer « pour se préparer à toutes les éventualités »

Le gouvernement fédéral achète 200 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le coronavirus Pfizer pour se préparer aux besoins futurs, tels que des rappels et des injections pour les enfants de moins de 12 ans.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden souhaitait avoir « une flexibilité maximale » pour faire face aux conditions changeantes, et qu’elle « va se préparer à chaque éventualité ». Les doses supplémentaires seront livrées entre cet automne et le printemps de l’année prochaine.

On ne sait pas si des injections de rappel seront nécessaires pour les personnes entièrement vaccinées, mais des infections révolutionnaires attribuées à la variante delta à propagation rapide ont déclenché une discussion. La plupart des nouveaux cas de coronavirus chez les personnes vaccinées ont été bénins ou asymptomatiques.

Contribution : The Associated Press