Vingt personnes ont été arrêtées samedi en Finlande alors qu’elles manifestaient contre les mesures de lutte contre le COVID-19, avec des manifestations similaires également organisées en Norvège et au Danemark voisins.

Environ 300 personnes ont pris part à la manifestation non autorisée à Helsinki – les rassemblements publics de plus de six personnes sont actuellement interdits en Finlande pour empêcher la propagation du virus mortel.

Les arrestations ont eu lieu après qu’un ordre de dispersion de la police a été ignoré.

La Finlande et ses 5,5 millions d’habitants ont l’un des meilleurs records contre le COVID-19 en Europe avec un bilan de 866 morts et moins de 114 000 cas confirmés. Mais une hausse du taux d’incidence à la mi-février a incité les autorités à prendre des mesures supplémentaires, notamment la fermeture de restaurants.

Des centaines de personnes se sont également rassemblées samedi à Copenhague, la capitale danoise, pour protester contre la stratégie de leur pays contre le virus et l’introduction d’un passeport COVID.

Lancé mardi, le «coronapas» est donné aux personnes qui ont été soit entièrement vaccinées, qui ont été testées positives au virus deux à 12 semaines auparavant ou négatives au cours des 72 heures précédentes. Cela leur permet d’entrer dans certaines entreprises comme les coiffeurs, les salons de beauté et les auto-écoles.

Les manifestants – qui s’étaient rassemblés suite à un appel du groupe « Men in Black » – ont défilé de manière « relativement pacifique » dans les rues selon les autorités, avant de rejoindre la mairie en milieu de soirée.

Le pays de 5,8 millions d’habitants a déploré la mort de 2 436 personnes depuis le début de la pandémie et a enregistré plus de 235 000 cas.

Le Danemark est en confinement partiel depuis fin décembre. Même si plusieurs mesures ont été levées depuis février, la réouverture quasi générale n’est proposée que pour le 21 mai, date choisie car elle devrait correspondre à la fin de la vaccination des personnes de plus de 50 ans.

En Norvège, où le gouvernement avait resserré la vis avant les vacances de Pâques face à un rebond des cas imputés à la variante britannique, environ 200 manifestants ont également protesté samedi dans le centre de la capitale Oslo contre les mesures prises et brûlé des masques.

Aucun incident avec les forces de l’ordre n’a été signalé.