Coventry City vs Luton Town diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la finale des barrages du championnat

Coventry City vs Luton Town diffusion en direct et aperçu du match, samedi 27 mai, 16h45 BST

Vous recherchez une diffusion en direct de Coventry City vs Luton Town? Nous avons ce qu’il vous faut. La diffusion en direct de Coventry City vs Luton Town est diffusée au Royaume-Uni par Sky Sports. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder avec votre abonnement de partout.

Une grande histoire de conte de fées footballistique sera écrite à Wembley alors que Coventry affrontera Luton lors de la finale des barrages du championnat – le vainqueur remportant le prix ultime : une place en Premier League.

C’est un jeu qui résume la romance encore rendue possible par la pyramide du football anglais. Il y a à peine cinq ans, ces deux équipes ont été promues de la Ligue 2 aux côtés d’Accrington Stanley et de Wycombe Wanderers ; la saison prochaine, l’un d’entre eux côtoiera Manchester City et Liverpool.

Pour Coventry – qui a battu Middlesbrough en demi-finale – la victoire marquerait la fin d’un exil de 22 ans en Premier League – au cours duquel le club a fait face à la ruine financière et a été expulsé deux fois de son terrain. Le manager Mark Robins a emmené les Sky Blues de la Ligue 2 au championnat; une promotion de plus et il entrera dans l’histoire en tant que première personne à guider une équipe du quatrième niveau à l’élite en une seule période.

Quant à Luton – qui a battu Sunderland pour se rendre à Wembley – il n’a jamais été un club de Premier League, ayant été relégué lors de la dernière saison de l’ancienne Première Division. Les Hatters sont tombés encore plus bas que Coventry, passant cinq ans dans le désert de non-Ligue après que leurs problèmes financiers les aient rattrapés en 2009. En ce sens, leur histoire est encore plus une histoire d’outsider – et il y a le piquant supplémentaire que l’homme Rob Edwards, ancien patron des grands rivaux de Luton, Watford, vise à les emmener vers la terre promise.

Le coup d’envoi est à 16h45 BST.

Nouvelles de l’équipe

Coventry pourrait se passer du meneur de jeu clé du milieu de terrain Gustavo Hamer – tandis que Callum O’Hare, Fabio Tavares, Kasey Palmer et Tyler Walker étaient déjà absents pour la saison.

Luton, quant à lui, dispose d’une équipe en pleine forme, à l’exception de l’attaquant Cauley Woodrow.

Former

Coventry : WWDDW

Luton : WDDLW

Arbitre

Michael Oliver sera l’arbitre pour Coventry City vs Luton Town/.

Stade

Coventry City vs Luton Town se jouera au stade de Wembley d’une capacité de 90 000 places à Londres.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Coventry City contre Luton Town est à 16h45 BST sur samedi 27 mai au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé au Royaume-Uni sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11 h 45 HE / 8 h 45 HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux États-Unis.

