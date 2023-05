Coventry 1 – 1 Luton

Luton Town jouera dans l’élite pour la première fois en 31 ans la saison prochaine après avoir battu Coventry 6-5 aux tirs au but après un match nul 1-1 à Wembley.

Les Hatters, relégués en 1992 lors de la dernière saison avant la formation de la Premier League, ont pris les devants en première mi-temps grâce à Jordan Clark lors de la finale des barrages du championnat, avant que Gustavo Hamer ne riposte pour Coventry en seconde, bien que les Hatters finissent par a prévalu dans la fusillade après que Fankaty Dabo a raté la mort subite.

La chute et la montée de Luton Town 1991/92 : Relégué de la Division 1 lors de la dernière saison avant la création de la Premier League, mettant fin à une période de 10 ans dans l’élite

1995/96 : Relégué en Division Deux (troisième niveau) après quatre ans

2001/02 : Relégué en division trois (quatrième niveau) après six ans

2002/03 : Immédiatement automatiquement promu en Division 2 après avoir terminé deuxième.

2004/05 : Promu au Championnat après avoir remporté le titre de Ligue 1

2006/07 : Relégué en Ligue 1 après deux saisons

2007/08 : Relégué en Ligue 2, subit une déduction de 10 points pour son entrée dans l’administration

2008/09 : Relégué hors de la Football League pour la première fois de son histoire. Finir en bas après déduction de 30 points

2013/14 : Remporter le premier ministre de la conférence après cinq ans hors championnat. Repromu en Ligue de football

2017/18 : promu en Ligue 1 automatiquement après avoir terminé deuxième en Ligue 2

2018/19 : promotions consécutives sécurisées après avoir remporté la Ligue 1

2022/23: Promu en Premier League après 32 ans en dehors de l’élite, devenant la première équipe à passer du niveau supérieur à la non-ligue et vice-versa.

Il s’agissait d’un match de Ligue 2 aussi récemment qu’en 2018, tandis que Luton est également devenue la première équipe à passer de la première division en Angleterre à la non-Ligue et à revenir. Ils étaient en dehors de l’EFL il y a à peine neuf ans.

Coventry, quant à lui, verra son attente de 22 ans pour le football de Premier League se poursuivre pendant au moins un an. Mais cela n’enlève rien à une saison incroyable pour Mark Robins et son équipe, qui avaient également achevé leur propre ascension fulgurante.

Hausse record égale à Luton Luton Town a atteint la Premier League neuf ans seulement après avoir été promu de la Ligue nationale, l’équipe la plus rapide est passée du cinquième niveau à l’élite, avec Wimbledon entre 1977 et 1986.

Luton devance Coventry aux tirs au but à Wembley

Luton Town soulève le trophée des vainqueurs des barrages du championnat après avoir battu Coventry aux tirs au but pour sceller la promotion en Premier League.



Même après avoir perdu le capitaine Tom Lockyer – leur héros de la demi-finale – après s’être effondré sur le ballon au début, c’est toujours Luton qui a dominé la première mi-temps et a pris les devants à la 23e minute. Le travail brillant et le jeu soyeux d’Elijah Adebayo l’ont vu battre Kyle McFadzean avant de donner le coup d’envoi à Clark pour propulser une frappe devant Ben Wilson.

Avec Coventry complètement dominé en première mi-temps, Robins a présenté Matty Godden au début de la seconde pour essayer de changer les choses. Et le mouvement a eu l’impact souhaité puisque Coventry s’est retrouvé à égalité à la 66e minute.

Tout comme l’ouvreur de Luton, il est venu d’un contre rapide, alors que le travail brillant de Viktor Gyokeres a lancé Hamer, qui a terminé intelligemment depuis le bord de la surface. C’était le premier égaliseur marqué dans une finale de barrage de championnat en 11 ans.

Jordan Clark marque le premier but à Wembley, pour porter le score à 1-0 à Luton contre Coventry



Gustavo Hamer termine un beau mouvement de Coventry pour le faire 1-1 contre Luton lors de la finale des barrages du championnat



C’était un but qui était suffisant pour amener le match en prolongation, et dans les braises mourantes, Luton pensait l’avoir gagné alors que le remplaçant Joe Taylor a capitalisé sur une erreur de Jonathan Panzo pour se précipiter et marquer, seulement pour que VAR décide correctement que le ballon avait frappé sa main en se frayant un chemin pour trouver le fond du filet.

Les 10 pénalités ont ensuite été converties pour le mener à la mort subite. Luke Berry a marqué le sixième de Luton, avant que Dabo n’envoie son penalty pour envoyer les fidèles Hatters sauvages et leur équipe en Premier League.

Mpanzu le faiseur d’histoire | ‘J’ai terminé le football!’

Pelly Ruddock Mpanzu sur Sky Sports Football après être devenu le premier joueur à passer de la non-ligue à la Premier League avec le même club :

« J’ai terminé le football ! Je prendrai ma retraite cet été ! Ça a été un voyage, à travers les hauts et les bas, mais il faut croire en soi. Me voici, un joueur de Premier League.

« La fête c’est ce soir, demain, lundi, mardi, mercredi puis jeudi – VEGAS ! »

« Edwards avait d’énormes chaussures à remplir »

Jobi McAnuff sur Sky Sports Football :

« L’année dernière, Luton a eu l’énorme déception de manquer quand tout le monde a dit qu’ils avaient dépassé les limites pour même entrer dans les barrages. Pour se regrouper, recommencer, ajouter au groupe avec le bon personnel et être encore meilleur – vous regardez certains des autres clubs qui n’ont même pas été sur le point d’entrer dans les barrages – West Brom, Watford – est une réussite incroyable.

« [Rob Edwards] On pourrait dire que tous les gestionnaires qui l’ont précédé ont posé les fondations, oui, mais il avait d’énormes chaussures à remplir. Il a eu une expérience meurtrière à Watford, est revenu très rapidement et a clairement identifié ce qu’il devait faire pour rendre cette équipe meilleure que l’année dernière – et il a été capable de le faire. »

« C’est un groupe spécial »

Elijah Adebayo de Luton sur Sky Sports Football :

« Ce groupe est spécial. Nous nous sommes entraînés toute la semaine aux tirs au but et nous sommes restés fidèles à la routine. Une journée spéciale.

« Des journées comme aujourd’hui sont pour les fans, en particulier celles qui ont vu l’équipe reléguée à la Conférence. »

Keith Andrews sur Sky Sports Football :

« Je pense que la semaine prochaine pourrait être très, très animée. Les joueurs sont si humbles et je pense que cela revient à leur recrutement. Vous devez recruter les bonnes personnes.

« Ce qu’ils ont accompli est absolument incroyable. »

Et après?

Ayant obtenu une promotion, Luton jouera en Premier League lors de la saison 2023/24, qui débutera le week-end du 12 au 13 août.

Coventryquant à lui, restera dans le championnat Sky Bet, qui commence une semaine plus tôt les 5 et 6 août.