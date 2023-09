Coventry 1 – 1 Huddsf’ld

Huddersfield a frappé profondément dans les arrêts de jeu pour sauver un match nul 1-1 à Coventry lors du premier match de Darren Moore à la tête.

Coventry ne semblait sur la bonne voie que pour une deuxième victoire au championnat de la saison grâce au premier match de Yasin Ayari à la 27e minute.

Huddersfield a grandi dans le jeu et a posé beaucoup de questions à Coventry en seconde période, et leur récompense est venue dans la dernière minute du temps additionnel lorsque Michal Helik a balayé le centre de Sorba Thomas pour saisir l’équipe de Moore d’un point dramatique.

Comment le dernier spectacle de Huddersfield a stupéfié Coventry

L’ancien patron de Sheffield Wednesday, Moore, qui a promu le club du South Yorkshire la saison dernière avant de partir cet été, a effectué quatre changements alors qu’il prenait la barre pour la première fois.

Après un début de match assez calme, Ayari a tiré une frappe spéculative de 25 mètres avant que Huddersfield n’attrape les hôtes en contre-attaque et les charges de Mark Robins étaient redevables à Liam Kelly alors qu’il bloquait l’effort de Josh Koroma.

L’impasse a finalement été dénouée à la 27e minute alors que la recrue estivale Ellis Simms, toujours à la recherche de son premier but à Coventry, a vu sa puissante frappe renversée sur la barre par le gardien de Town Lee Nicholls et rebondir sur un Ayari sans méfiance et dans le filet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Yasin Ayari ouvre le score pour Coventry lors de leur affrontement de championnat avec Huddersfield



Après la pause, l’équipe de Moore a pris le contrôle. Jack Rudoni a créé un espace pour tirer un tir de l’extérieur de la surface, mais sa frappe du pied gauche a volé haut et large. Quelques minutes plus tard, l’ancien joueur de l’AFC Wimbledon a gaspillé une autre occasion alors que son effort éraflé, après avoir été bien lancé par Jaheim Headley, a été facilement sauvé par Wilson.

Après un premier arrêt de routine de la soirée, Wilson a été contraint à un arrêt beaucoup plus difficile pour repousser la puissante frappe de Delano Burgzorg. Josh Eccles a produit un bloc plongeant de dernier souffle pour refuser une frappe de Koroma après une période de pression soutenue dans la surface des hôtes.

De l’autre côté, Nicholls a réussi un superbe arrêt sur un cliché de Bobby Thomas pour garder les visiteurs dans le match, avant que le remplaçant Haji Wright ne déclenche le rebond à bout portant, à seulement trois minutes de la fin.

Cet énorme arrêt s’est avéré vital car Helik a profité d’un dégagement décousu dans la surface de Coventry et a trouvé de manière experte le coin supérieur avec sa volée guidée du pied gauche.

Cela a laissé Coventry – finaliste des barrages la saison dernière – frustré car ils ont concédé tardivement pour un troisième match consécutif. L’équipe de Robins a désormais perdu neuf points par rapport aux positions gagnantes, le plus grand nombre du championnat cette saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’égalisation de Michal Helik à la 94e minute permet à Huddersfield de faire match nul 1-1 contre Coventry lors du premier match de Darren Moore à la tête



Les gérants

Patron de Coventry Marc Robins: « C’est tellement frustrant mais il faut se dépoussiérer et continuer.

« Nous aurions pu gagner tous les matchs auxquels nous avons joué, mais nous sommes assis ici à parler de huit points en huit matchs. Cela va changer, mais c’est douloureux d’y arriver.

« Il [conceding late] peut commencer à devenir une chose. Il s’agit de prendre le contrôle de ces situations.

« Je pense que si vous laissez parfois votre cœur diriger votre tête parce que vous savez que cela a été le cas et que vous savez que nous sommes à deux doigts de gagner le match, le jeu peut vous donner un coup de pied dans les dents si vous faites des erreurs.

« Ils avaient des corps et un nombre important en leur faveur, mais nous devons faire mieux. La défense n’était pas assez bonne.

« Vous ne pouvez pas obtenir cet élan si vous perdez certains de vos joueurs. Ce n’est pas une excuse. Nous avons une petite équipe avec quelques joueurs clés absents. Cela va prendre du temps. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Coventry, Mark Robins, a été frustré après avoir concédé à nouveau tardivement, ce qui leur a coûté une victoire contre Huddersfield.



Entraîneur de Huddersfield Darren Moore: « Ça a été trois jours incroyables avec les garçons.

« Nous avons discuté à la mi-temps et je pensais que nous avions beaucoup d’élan lors des 25 prochaines minutes.

« Les gars ont fait preuve d’une détermination incroyable et ont été récompensés.

« J’en ai vu assez en seconde période pour savoir qu’il y a une vraie qualité avec laquelle travailler.

« Je vais profiter des prochaines semaines en travaillant avec ces garçons.

« Coventry est une bonne équipe. Nous avons évolué dans le jeu et avons dû renoncer à toute prudence. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le nouveau manager de Huddersfield, Darren Moore, est convaincu que son équipe peut s’appuyer sur son match nul 1-1 contre Coventry.



Et après?

La prochaine étape pour Coventry est un voyage à QPR samedi ; coup d’envoi à 15h.

Pour Huddersfield, ils sont à domicile samedi et affrontent Ipswich ; coup d’envoi également à 15h.