Coventry 1 – 0 Blackburn

Le but de Jamie Allen a sorti Coventry des trois derniers avec une victoire 1-0 sur Blackburn à 10 joueurs à la CBS Arena.

Les Sky Blues étaient dans la zone de relégation du championnat depuis août après le report de leurs trois premiers matchs à domicile de la campagne, mais le premier but d’Allen en championnat à domicile de la saison les a menés à la 19e place.

Le match s’est joué à la CBS Arena, malgré l’incertitude quant à l’endroit où il se tiendrait jusqu’à lundi après-midi en raison de problèmes financiers à CBS Arena Limited, qui gère le bail des Sky Blues au stade.

En plus de leurs problèmes hors terrain, Coventry luttait également contre un virus dans l’équipe, forçant le manager Mark Robins à laisser de côté Kyle McFadzean pour la première fois cette saison alors qu’Allen prenait le brassard de capitaine.

Les Rovers, qui auraient pu remporter la victoire, ont subi leur première défaite en cinq matchs alors que Jake Garrett, 19 ans, a été expulsé six minutes seulement après avoir été présenté comme remplaçant.

Les visiteurs de Jon Dahl Tomasson semblaient bâclés dès le départ alors que le premier gardien de but Thomas Kaminski puis Tyler Morton ont perdu le ballon, Ben Sheaf enlevant la possession et nourrissant Viktor Gyokeres, dont le tir a été bloqué.

Gustavo Hamer avait marqué lors du match nul 2-2 de Coventry avec Rotherham une semaine plus tôt et avait avancé depuis la ligne médiane avant que son puissant entraînement ne soit battu par Kaminski.

Ben Brereton Diaz de Blackburn a déjà huit buts à son actif cette saison et est allé à la recherche d’un autre lorsqu’il a coupé à l’intérieur après la passe de Jack Vale et a bouclé un effort devant le plongeon Ben Wilson et son poteau éloigné.

Le laisser-aller des Rovers à l’arrière s’est poursuivi alors qu’Allen était autorisé à glisser dans Callum O’Hare, mais Kaminski était rapidement sorti pour étouffer aux pieds du milieu de terrain.

Callum Brittain a eu la meilleure chance de la mi-temps de l’équipe du Lancashire lorsqu’une erreur défensive a permis au défenseur de marquer, mais il n’a pu tirer que dans le filet latéral.

Le but mérité de Coventry est survenu après 41 minutes après un jeu patient de construction au centre.

O’Hare a transféré le ballon à Josh Eccles et son centre dévié a trouvé Allen, qui a inscrit son premier but à la CBS Arena depuis août 2021 depuis l’intérieur de la surface de réparation.

Les hommes de Tomasson étaient beaucoup plus serrés à l’arrière après la pause alors qu’ils partaient à la recherche d’un égaliseur, Wilson parant le coup franc de Brereton Diaz juste avant l’heure de jeu.

Allen aurait pu doubler son total et celui de Coventry lorsque Gyokeres a remporté la possession en haut du terrain et a carré pour le skipper remplaçant, mais son effort était direct sur Kaminski.

La misérable soirée des Rovers était terminée lorsque Garrett a vu rouge lors de sa troisième apparition au championnat pour un défi sur Callum Doyle.

Bradley Dack a jeté un coup d’œil sur le centre de Brereton Diaz loin du but de Wilson, mais les Sky Blues ont tenu bon pour une précieuse victoire.