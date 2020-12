Lors d’une conférence de presse vendredi, des responsables de l’OMS, de Gavi, de l’Alliance du Vaccin et de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ou CEPI, ont salué les progrès réalisés pour inverser au moins un peu cette tendance en annonçant des accords avec AstraZeneca et Johnson & Johnson. .

Les responsables du Canada et de la France ont déclaré qu’ils développaient et finançaient un mécanisme permettant aux pays riches de partager éventuellement les doses de vaccin excédentaires via Covax, bien qu’ils n’aient pas fourni de détails sur le moment où cela pourrait commencer.

« L’avènement des vaccins nous donne à tous un aperçu de la lumière au bout du tunnel », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’OMS. m’a dit Vendredi. « Mais nous ne mettrons pas vraiment fin à la pandémie tant que nous n’y mettrons pas fin partout en même temps, ce qui signifie qu’il est essentiel de vacciner certaines personnes dans tous les pays, plutôt que toutes les personnes dans certains pays. »

Tedros a lancé la mise à jour comme bonne nouvelle pour une initiative qui a eu du mal à obtenir des financements et le soutien d’acteurs majeurs, dont les États-Unis, qui ont refusé de participer.

Mais son ton joyeux dément les inquiétudes croissantes selon lesquelles la thésaurisation par les pays riches laissera une grande partie du monde sans vaccin adéquat.

Alors que les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada se sont félicités du lancement de campagnes de vaccination nationales au cours des dernières semaines, d’autres pays ont fait des efforts pour obtenir des doses de candidats non éprouvés.

À la mi-novembre, les pays riches avaient réservé 51 pour cent des différentes doses de vaccin, alors qu’ils n’abritent que 14 pour cent de la population mondiale, selon à une nouvelle étude publiée par deux chercheurs de Johns Hopkins dans le BMJ, une revue publiée par la British Medical Association.

Une étude précédente menée par des chercheurs de l’Université Duke a estimé que les habitants des pays à faible revenu pourraient attendre 2024 pour un vaccin contre le coronavirus.

Covax a annoncé vendredi de nouveaux accords avec des sociétés pharmaceutiques, notamment un accord d’achat avec AstraZeneca pour 170 millions de doses et un protocole d’accord pour 500 millions de doses de Johnson & Johnson.

Ces accords s’appuieront sur les accords existants avec l’Indian Serum Institute pour 200 millions de doses, ainsi que des options pour jusqu’à 900 millions de doses supplémentaires des candidats AstraZeneca ou Novavax, ainsi qu’une lettre d’intention pour 200 millions de doses de Sanofi / GSK, selon à qui.

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré vendredi que d’ici la fin de 2021, au moins 1,3 milliard de doses financées par des donateurs seraient disponibles pour 92 pays relativement pauvres.

Mais les chiffres sont des estimations. L’OMS a noté que les vaccins sont toujours en cours d’évaluation. En attendant les résultats, l’agence va « continuer à développer » son portefeuille de vaccins, a-t-il précisé.

Lors de la conférence de presse, les responsables canadiens et français ont présenté des plans pour diviser les doses excédentaires par Covax, mais les détails sont encore rares.

Karina Gould, la ministre du Développement international du Canada, a promis de l’argent et un soutien du Canada pour un mécanisme de don ou d’échange de doses. Le plan est « de ne ralentir personne, mais d’accélérer tout le monde », a-t-elle déclaré.

Gould a poursuivi lorsque le Canada a commencé à partager et à savoir si le Canada vaccinerait tous les Canadiens avant de partager avec les autres, et il a refusé de fixer un calendrier précis. Le Canada, a-t-elle dit, bouge «jour après jour».

Stéphanie Seydoux, ministre française de la Santé mondiale, a déclaré que son pays commencerait à partager « dès que possible » et a encouragé d’autres pays riches à faire de même.

Au total, plus de 190 pays, représentant une grande partie de la population mondiale, se sont inscrits pour participer à Covax.

Elle est considérée comme l’une des rares façons dont les pays à faible revenu peuvent acheter des vaccins. Mais des questions demeurent sur le financement et l’offre.