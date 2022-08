Couvrir la visite du pape François au Canada depuis l’avion papal : Carnet du journaliste

Un jeudi après-midi à la fin du mois de juillet, je me suis retrouvé en train de griller à cause de la chaleur corporelle de milliers de voyageurs encerclés par la sécurité de l’aéroport.

J’étais en route pour Rome, chargé de couvrir le voyage de six jours du pape François au Canada.

Je ne savais pas que les longues files d’attente, l’attente et la chaleur inconfortable vécues à l’aéroport préfigureraient une grande partie de ma semaine à couvrir son “pèlerinage de pénitence”, plutôt que d’interroger des survivants des pensionnats sur les moments historiques qui se sont produits.

J’ai reçu une accréditation médiatique par le bureau de presse du Vatican et j’ai dû prendre l’avion pour Rome pour embarquer sur le vol nolisé d’ITA Airways transportant le pape François et son entourage à Edmonton, Québec et Iqaluit.

Assis à l’arrière de l’avion se trouvaient plus de 70 journalistes du monde entier. Parmi la poignée de journalistes travaillant pour les médias canadiens, moi-même et la correspondante à Rome Megan Williams représentions CBC News.

Monter à bord de l’avion papal à Rome. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Pour la plupart des journalistes sur le vol, ce n’était qu’une autre visite papale – le 103e voyage papal pour un journaliste à qui j’ai parlé. Mais pour moi, ce fut une expérience qui m’a apporté beaucoup d’émotions mitigées.

Mon arrière-grand-mère a passé la majeure partie de son enfance dans un pensionnat catholique à Spanish, en Ontario.

Même si je n’ai jamais eu l’occasion de la connaître, je peux constater à quel point le manque d’amour et d’affection qu’elle a vécu à l’institution s’est transmis de génération en génération. L’incapacité de s’embrasser ou de dire je t’aime est quelque chose que j’ai ressenti et qui est le résultat direct d’un traumatisme intergénérationnel.

C’était quelque peu réconfortant d’entendre les expériences similaires de tant de survivants et de leurs familles avec qui j’ai parlé avant la visite papale, et c’est une perspective que la plupart des autres journalistes sur le vol n’avaient tout simplement pas.

Moi-même et Brittany Hobson, une journaliste ojibway de la Presse canadienne, étions les seuls journalistes autochtones du groupe. Bien qu’il y ait eu beaucoup plus de journalistes autochtones sur le terrain à chaque événement, je me suis souvent senti gêné et isolé parmi la presse étrangère.

Les journalistes sont montés à bord à l’arrière de l’avion. Alors que nous étions déjà assis, le pape a été embarqué à l’avant par ambulift. Entre nous, il y avait beaucoup de rideaux et de gardes de sécurité, donc je n’ai jamais pu voir s’il passait ses vols à faire la sieste, à regarder des comédies romantiques ou à discuter.

Une fois dans les airs en route pour le Canada, le pape a été escorté à l’arrière de l’avion pour prononcer un bref discours. Il a ensuite fait le tour de la cabine, remerciant et saluant chacun de nous.

Des journalistes traversent un champ à Maskwacis, en Alberta. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Même si c’était surréaliste d’être si proche d’un chef religieux vénéré par certains peuples autochtones et méprisé par d’autres, le voyage n’a pas été à la hauteur de mes attentes.

J’ai été déçu que les occasions de parler avec les survivants et leurs familles sur le terrain à Maskwacis et à Lac Ste. Anne, en Alberta, Québec et Iqaluit étaient rares pour les journalistes sur le vol papal.

Nous nous sommes réveillés tôt, avons été transportés par bus vers les lieux de l’événement et avons souvent attendu sous le soleil brûlant (ou la pluie) isolés des participants en attendant l’arrivée du pape. La réaction des peuples autochtones immédiatement après l’événement a également été tronquée en étant ramenés aux bus et à l’avion pour le prochain événement par les organisateurs, le bureau de presse du Vatican et une grande partie du personnel de sécurité.

Des journalistes attendent à Lac Ste. Anne, Alb. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Pendant tout le voyage, les journalistes n’ont eu qu’une seule chance de poser des questions au pape François. C’était lors d’une conférence de presse dans l’avion entre Iqaluit et Rome.

Les journalistes travaillant pour les médias français ont été autorisés à poser deux questions, la presse italienne a reçu deux questions, et ainsi de suite.

Conférence de presse en vol

En tant que pays hôte, les médias canadiens ont également reçu deux questions – et ont dû répondre en premier. Nous avons dû parvenir à un consensus sur deux questions en tant que groupe. Il a été décidé que je poserais une question sur la publication d’une déclaration sur la doctrine de la découverte, car elle était au premier plan de nombreuses discussions la semaine dernière, tandis que Brittany posait une question sur le génocide.

Je ne m’attendais pas à ce que le pape me pose une question, voulant des éclaircissements et un exemple de la façon dont la doctrine de la découverte est encore utilisée aujourd’hui pour déposséder et déresponsabiliser les peuples autochtones.

Il n’a pas vraiment répondu à la question, mais il a répondu à la question de Brittany et a dit qu’il considérait le système des pensionnats comme un génocide – c’était le fil conducteur et le gros titre pour la plupart d’entre nous.

Le pape François s’apprête à s’asseoir devant moi pour la conférence de presse sur le vol de retour à Rome. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Nous étions les seuls journalistes à poser des questions pertinentes sur le voyage. La presse étrangère a posé des questions sur sa santé, la position de l’église sur les contraceptifs et s’il se considère plus comme un jésuite que comme un pape.

Si aucun de nous n’était là, ce moment important se serait-il produit ?

Ce n’est pas la seule fois où la presse étrangère m’a surpris. J’ai vu un journaliste faire un hit en direct pour la télévision pendant qu’un aîné wendat effectuait une cérémonie et que la gouverneure générale Mary Simon s’adressait à une petite salle de dignitaires. C’était irrespectueux, comme chaque fois qu’un caméraman ou un photographe faisait un commentaire sarcastique lorsque des journalistes autochtones se mettaient en travers de leur prise de vue.

La terminologie problématique, le manque de reportages tenant compte des traumatismes, les tropes et les stéréotypes nuisibles sont autant de choses qui sont encore répandues dans les médias canadiens, mais qui sont également portées à un nouveau niveau avec la presse étrangère.

Étant conscient que la visite papale était vraiment déclenchante pour certains survivants, leurs familles et les membres de la communauté, j’ai essayé de donner un peu de légèreté à la lourde couverture médiatique en partageant des photos de tous les chiens que j’ai rencontrés à Maskwacis, Lac Ste. Anne et Iqaluit.

Peut-être que j’ai juste raté mon propre chien, mais rencontrer Fluffy et Daisy enjoués à Iqaluit était exactement la thérapie dont j’avais besoin pour traverser la dernière étape de la tournée.

L’avion transportant le pape François arrive à Iqaluit le 29 juillet. (Dustin Patar/La Presse Canadienne)

Quand je n’étais pas en mode journaliste essayant de déposer une histoire, je n’arrêtais pas de penser à mon arrière-grand-mère. Aurait-elle voulu entendre les excuses ? Est-ce que cela lui aurait apporté la guérison ?

Bien que je sois heureux d’avoir pu voir le pape appeler le génocide du système des pensionnats, il est doux-amer que les survivants des pensionnats n’aient pas été là pour l’entendre.