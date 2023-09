Couvre-feu imposé par le chef de la région de Donetsk, à l’est de l’Ukraine, installé par la Russie

Le chef installé par la Russie de la région annexée de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a imposé un couvre-feu nocturne en semaine, selon un nouveau décret publié dimanche.

Denis Pouchiline a interdit aux résidents de sortir entre 23 heures et 4 heures du matin, à moins qu’ils n’y soient expressément autorisés, indique le décret.

Les rassemblements et manifestations ainsi que d’autres événements de masse dans les parties contrôlées par la Russie de la région de Donetsk ont ​​également été interdits, sauf autorisation du quartier général opérationnel de réponse militaire à la menace dans la République populaire de Donetsk, indique le communiqué.

Les fonctionnaires, les conscrits et les membres de certaines organisations « devront déclarer formellement qu’ils quittent le territoire » au plus tard un mois avant leur départ, précise-t-on. « Ils devront également déclarer leur destination et la durée de leur séjour. »

Il ajoute que la circulation des transports publics, privés et officiels doit être limitée pendant le couvre-feu, sauf autorisation spéciale. Toutefois, cela ne s’applique pas aux employés des agences gouvernementales, à certains services et agences de sécurité, aux services de sécurité russes (FSB) ou au ministère de l’Intérieur, précise le communiqué.

Des points de contrôle et des postes de sécurité seront également installés aux frontières de Louhansk et de Zaporizhzhia, deux régions voisines du sud-est de l’Ukraine, ajoute-t-on.

« La censure militaire du courrier postal et des messages transmis via les systèmes de télécommunications ainsi que le contrôle des conversations téléphoniques » seront également introduits », indique le texte.

Signé par Pouchiline le 18 septembre, le premier paragraphe du décret indique que les nouvelles réglementations sont conçues pour établir un « état de guerre » et que les mesures viseront à « lutter contre le sabotage et les formations de reconnaissance ».

Les forces ukrainiennes combattent les séparatistes soutenus par Moscou à Donetsk et à Luhansk voisin depuis que la Russie a annexé illégalement la Crimée en 2014. Les deux zones constituent ensemble la région du Donbass. Après que le président Vladimir Poutine a lancé son invasion le 24 février 2022, les troupes russes sont entrées dans la zone qui était autrefois le cœur industriel de l’Ukraine.

Outre les régions de Kherson et de Zaporizhzhia, Poutine a annexé illégalement Donestk et Louhansk l’année dernière.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a précédemment déclaré qu’aucune négociation de paix ne pourrait avoir lieu tant que l’intégralité du territoire du pays n’aurait pas été restituée.

Le décret de Pouchiline intervient alors que la contre-offensive acharnée de l’Ukraine se poursuit dans le sud et l’est.