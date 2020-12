Le gouvernement sud-africain a introduit un ensemble de mesures strictes pour freiner la flambée des nouvelles infections à coronavirus, y compris un couvre-feu prolongé et une interdiction de toutes les ventes d’alcool avant les célébrations du Nouvel An.

Le réveillon du Nouvel An est généralement «Un temps de fête», mais « Il y a peu de raisons de se réjouir cette année, » Président Cyril Ramaphosa m’a dit dans un post Twitter lundi, alors qu’il annonçait la série de nouvelles restrictions, qui devraient entrer en vigueur à minuit.

Dans le cadre du «niveau d’alerte 3», les habitants de toute l’Afrique du Sud seront tenus de porter des masques dans les lieux publics, ainsi que d’éviter les zones publiques fermées ou bondées. Les employeurs, les propriétaires de sites et les opérateurs de transports publics ont également reçu l’ordre de s’assurer que leurs employés, visiteurs et passagers portent des masques.

Le gouvernement a également interdit toute vente d’alcool dans les points de vente au détail, les bars fermés et interdit la consommation d’alcool dans tous les lieux publics, y compris les parcs et les plages. Un couvre-feu nocturne qui était déjà en place en Afrique du Sud a été prolongé de quatre heures supplémentaires et est désormais en vigueur de 21 heures à 6 heures.

Plusieurs régions, dont Le Cap, Johannesburg, Durban et plusieurs zones côtières, ont été déclarées «Points chauds d’infection» et a vu quelques restrictions supplémentaires, comme la fermeture de toutes les plages et piscines publiques.

Le président a justifié les mesures en invoquant la nécessité d’endiguer l’augmentation record du pays des nouvelles infections, qu’il blâmé sur la consommation excessive d’alcool et la négligence publique des règles existantes. Il a aussi appelé sur les gens de passer le réveillon du Nouvel An « Avec nos proches » au lieu d’assister à des fêtes.

«Le nombre de nouvelles infections à coronavirus augmente à un rythme sans précédent» il a dit. «Plus de 50 000 nouveaux cas ont été signalés depuis la veille de Noël.» L’Afrique du Sud a signalé un record de nouveaux cas quotidiens, s’élevant à 14 790 le jour de Noël, tandis que le nombre d’infections quotidiennes est également resté supérieur à 14 000 pour chacun des quatre derniers jours consécutifs.

Le nombre total de cas enregistrés en Afrique du Sud a récemment dépassé le million, avec plus de 27 000 décès dus au Covid-19 tout au long de la pandémie, selon les chiffres officiels. Le pic de nouveaux cas s’est également produit lors de la découverte d’une nouvelle souche Covid-19, considérée comme plus contagieuse que l’original, en Afrique du Sud.

