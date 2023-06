Couvre-feu annulé dans 5 districts du Manipur, assoupli pendant quelques heures dans d’autres

Le couvre-feu a été levé dans cinq districts du Manipur et assoupli dans d’autres régions, un jour après que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a annoncé un plan de paix pour l’État du nord-est touché par la violence.

Après l’avertissement du ministre de l’Intérieur, 140 armes ont été rendues à Manipur, a indiqué la police de l’État. Pas moins de 2 000 armes ont été pillées dans l’arsenal de la police après l’éruption de violences ethniques il y a un mois.

Amit Shah, qui a rencontré plusieurs groupes lors d’une visite de quatre jours à Manipur, a mis en garde jeudi contre des mesures strictes contre ceux qui n’ont pas rendu les armes. Il a également annoncé une enquête sur la violence et un comité de paix dans le cadre d’un plan visant à rétablir la stabilité dans l’État.

Au cours des dernières 24 heures, 140 armes ont été remises dans différents quartiers du Manipur, a indiqué la police.

Les armes comprennent des AK-47, des fusils INSAS, des gaz lacrymogènes, des pistolets Sten, un lance-grenades et une gamme de pistolets.

« Ce sont toutes des armes de modèle de service et elles sont interdites », a déclaré un haut gradé de la police.

Le ministre de l’Intérieur avait prévenu que les forces de sécurité commenceraient les recherches d’armes.

Il a également demandé aux groupes militants de suivre les règles de suspension des opérations ou SOO. « Si les règles sont enfreintes, l’action suivra », avait-il déclaré.

Le Centre a signé le pacte de suspension avec deux groupes Kuki en 2008 – le Front populaire uni (UPF) et l’Organisation nationale Kuki. Les groupes affiliés à ces deux groupes – 24 d’entre eux – avaient conclu un pacte SOO avec le Centre.

« L’effectif des cadres de ces groupes est d’environ 2 200. Ils avaient signé un pacte mais n’avaient pas rendu leurs armes », a déclaré un responsable.

Hier, Amit Shah a également annoncé une enquête sur la violence et un comité de paix dans le cadre d’un plan visant à rétablir la stabilité dans l’État.

Un panel dirigé par un juge en chef à la retraite enquêtera sur la violence ethnique. Le comité de paix, dirigé par le gouverneur, comprendra le conseiller à la sécurité Kuldeep Singh et des membres de la société civile.

La violence ethnique a éclaté pour la première fois après qu’une « marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines le 3 mai pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST). La violence a été précédée par des tensions autour de l’expulsion des villageois de Kuki des terres forestières de la réserve, qui a conduit à une série de petites agitations.

L’État a été témoin d’une soudaine recrudescence d’affrontements et de tirs entre insurgés et forces de sécurité dimanche, après une relative accalmie pendant plus de quinze jours.

Le gouvernement de l’État étant incapable de contrôler la situation même après un mois, des membres des tribus Kuki-Hmar-Zomi-Mizo ont organisé mercredi une manifestation exigeant que le ministre en chef soit limogé et que le régime présidentiel soit appliqué dans l’État.

Les Meiteis représentent environ 53 % de la population de Manipur et vivent principalement dans la vallée d’Imphal. Les tribus – Nagas et Kukis – constituent encore 40 % de la population et résident dans les districts des collines. Jusqu’à présent, plus de 80 personnes ont été tuées dans les violences, selon des responsables.