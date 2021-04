La Juventus s’est retrouvée derrière après 25 minutes de rencontre en Serie A avec les visiteurs de Parme mercredi soir, après une frappe sur coup franc du bord de la surface du milieu de terrain uruguayen Gaston Brugman.

C’était une arrivée sur le côté dans le coin inférieur qui a laissé le gardien de la Juve Gianluigi Buffon enraciné sur place, mais des questions ont été immédiatement posées sur la posture défensive de Ronaldo dans le mur alors que le ballon sifflait au-dessus de sa tête.

Cristiano Ronaldo dans le mur … 😅 pic.twitter.com/iezZpf9w1E – ESPN FC (@ESPNFC) 21 avril 2021

Au lieu de sauter à l’unisson avec ses coéquipiers pour tenter de bloquer la frappe, Ronaldo est resté au sol, se couvrant le visage avec les deux bras et balançant docilement une jambe devant lui.

Il se tourna ensuite pour regarder la balle voler dans le coin inférieur avant de retourner péniblement vers le cercle central.

Cristiano Ronaldo s’est-il enfoncé dans le mur pour le but de Parme contre la Juventus? 😳 pic.twitter.com/u84YLCr58u – Objectif (@goal) 21 avril 2021

Le moment a été saisi avec joie sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de blagues sur le fait que Ronaldo était plus inquiet de protéger son apparence hollywoodienne que de s’acquitter de ses fonctions défensives.

« Je suis sérieux, est-ce que cet homme a peur du ballon? » réprimanda un fan de Lionel Messi.

« Peur de blesser son joli visage, » répondit un autre.

Je suis sérieux, cet homme a-t-il peur du ballon? – Messi 🐐🇦🇷 (@ Marlon73592112) 21 avril 2021

Sacré de blesser son joli visage – St3ve_Oh (@ StevenAnthony9) 21 avril 2021

Il ne s’appelle pas la portugaise Angelina Jolie sans raison … l’homme pensait garder ce visage impeccable pour que les filles l’admirent plutôt que de tout sacrifier pour le jeu … et il ne peut même pas sauter … il pourrait sauter dans l’espace et en arrière😂 … Clownado! 🤡🥴 – Apt! (@ apt_11x) 21 avril 2021

Ronaldo n’a généralement aucun problème à utiliser sa tête à l’autre bout du terrain, mais certains observateurs ont noté que ce n’était pas la première fois que Ronaldo était coupable dans des situations défensives, avec une occasion similaire à venir lors du match retour de la Juve Champions League contre Porto.

À cette occasion, le ballon était passé entre les jambes de Ronaldo et dans le coin alors que la Juve avait été larguée sur des buts à l’extérieur dans le match nul.

En l’espace de 40 jours pic.twitter.com/DTqHfJaHSA – D. Reggie Brown (@ ReggBrown25) 21 avril 2021

Mur de classe mondiale de Ronaldo. Le ballon passe entre ses jambes et entre dans le filet pour le but gagnant de Porto à 10 hommes. 😂🤣😂😂#JuventusPorto#UCLpic.twitter.com/XmW4uDPFoU – Xaviniesta🇺🇸 (@BarcaGameDay) 9 mars 2021

a fait de même contre Porto, faute de Juve pour avoir persisté avec lui dans les murs à ce stade – Slimon (@ Simonj63) 21 avril 2021

La légion de fans de Ronaldo s’est également mobilisée pour sa défense, affirmant qu’il y avait un « agenda » contre leur homme.

D’autres ont souligné que le rival éternel de Ronaldo, Messi, ne s’alignait généralement même pas dans le mur en raison de sa taille.

Alors qu’est-ce qui ne va pas ici? Ce serait des buts faciles pour l’opposition une fois qu’ils ont un coup franc – 阿克波姆 · 亚伯拉罕 先生 🤴❄ (@leo_akpomemike) 21 avril 2021

Heureusement, les rougeurs de Ronaldo ont été épargnées mercredi alors que la Juventus est revenue pour gagner 3-1 après un doublé d’Alex Sandro et une tête du défenseur néerlandais Matthijs de Ligt.

Ronaldo a cependant enduré une nuit frustrante, ne parvenant pas à ajouter à son total de 25 buts en Serie A pour la saison et en récoltant un carton jaune tardif pour ce qui ressemblait à une dissidence.

Interrogé sur la question de savoir si Ronaldo devrait rester dans le mur après sa dernière erreur, le patron de la Juventus, Andrea Pirlo, a déclaré: « Malheureusement, ces choses se produisent, mais nous les évaluerons au cours des prochains jours. »

La victoire des bianconeri les maintient en lice pour une place parmi les quatre premiers alors qu’ils occupaient la troisième place, un point devant Atalanta en quatrième et cinq devant Napoli en cinquième, bien que les deux équipes aient un match en main contre les géants de Turin.

En tête du classement de la Serie A, l’Inter Milan s’est rapproché de la fin du règne de neuf ans de la Juve en tant que champions d’Italie alors que les hommes d’Antonio Conte ont remporté un match nul 1-1 à Spezia. L’Inter a maintenant 10 points d’avance sur son rival local, l’AC Milan, qui compte 66 points et s’est soldé par une défaite 2-1 à domicile contre Sassuolo à San Siro mercredi soir.

Mercredi, le président du club, Andrea Agnelli, regardait la Juve depuis les tribunes, l’une des figures clés derrière la Super League européenne condamnée qui a fait la une des journaux ces derniers jours.

Agnelli a concédé sa défaite dans le projet d’échappée plus tôt mercredi, admettant qu’il ne pouvait pas continuer après qu’une foule d’équipes se soient retirées au milieu du contrecoup, y compris six participants anglais.

« Je reste convaincu de la beauté de ce projet, de la valeur qu’il aurait développée à la pyramide, de la création du meilleur concours au monde, » Dit Agnelli. «Mais évidemment non [it cannot proceed]. Je ne pense pas que ce projet soit encore opérationnel. »

Ailleurs, le président du Real Madrid et président de la Super League, Florentino Perez, a déclaré que le projet était « en attente » alors qu’il tente de limiter les retombées du projet malheureux qui est mort moins de trois jours après son lancement controversé dimanche.