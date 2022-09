Couvrant Gorbatchev: AP se souvient de son esprit, de sa sagesse, de sa chaleur

Lorsque la nouvelle a révélé que Mikhaïl Gorbatchev était décédé à l’âge de 91 ans, les journalistes d’Associated Press du monde entier ont commencé à partager leurs histoires de «Gorby» en couvrant le dernier dirigeant soviétique ou en l’interviewant en Russie ou à l’étranger au cours des trois décennies qui ont suivi. Ils se souviennent de son tempérament et de son sens de l’humour, de son intelligence vive même dans ses dernières années, lorsqu’il était disposé à parler longuement de ses espoirs et de ses regrets.

C’est si vous pouviez suivre ses longues phrases décousues dans son accent du sud de la Russie et sa fâcheuse tendance à se référer à lui-même à la troisième personne. Pour certains d’entre eux, cependant, c’est la chaleur d’un Gorbatchev vieillissant dont ils se souviennent. Le thé partagé, le bras autour de l’épaule. Gorbatchev était un homme qui a changé le monde, et l’AP était là.

___

Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985 avec rien de moins que de transformer l’Union soviétique et la vie de ses concitoyens, dont beaucoup sont encore désespérément pauvres. Les obstacles auxquels il a dû faire face étaient monumentaux.

Pour les correspondants de l’AP à Moscou à l’époque, “c’était comme couvrir le sport”, se souvient Andrew Katell. “Quel était le score? Le développement que nous rapportions était-il bon ou mauvais pour Gorbatchev, une victoire ou une défaite ?

Il était difficile pour les journalistes à Moscou de se rapprocher suffisamment de Gorbatchev pour poser ces questions. Lorsqu’il voyageait à l’étranger, cependant, il était généralement désireux d’appuyer sur la chair et de parler à la presse. Ainsi, lorsque Katell couvrait le voyage officiel de Gorbatchev à Madrid en 1989, il pensait que sa chance était venue.

Il a levé la main à plusieurs reprises lors d’une conférence de presse, mais a été ignoré. Ensuite, il se précipita sur la scène et demanda au dirigeant soviétique s’il pouvait poser une autre question. Gorbatchev “a souri, n’a rien dit, a tendu la main pour une poignée de main, puis s’est éloigné”.

Le correspondant de l’AP, Brian Friedman, a également reçu le traitement de Gorbatchev. À l’été 1992, moins d’un an après la désintégration de l’Union soviétique, Friedman le suivit alors qu’il quittait la fête du 4 juillet à la résidence de l’ambassadeur américain. Dépouillé de son service de sécurité et de sa grosse limousine, Gorbatchev portait sa veste de costume sur son épaule alors qu’il revenait vers une simple berline Volga.

“J’ai essayé de lui poser poliment une question sur le procès à venir la semaine suivante sur l’héritage du Parti communiste interdit. J’ai ensuite étendu mon magnétophone pour obtenir sa réponse », a déclaré Friedman. « Gorbatchev, l’ancien président de l’URSS, m’a regardé, a regardé mon magnétophone et a dit : ‘Nous n’avons pas besoin de ça !’ et fait tomber mon flûte à bec de ma main par terre. Il est ensuite parti en trombe. »

Friedman avait vu un Gorbatchev plus aimable, bien que mélancolique, lors d’une fête de départ pour son personnel le 26 décembre 1991, le lendemain de son discours télévisé national dans lequel il avait annoncé sa démission en tant que président.

« Il tenait un petit verre de vodka au citron. Connu dans sa carrière comme abstinent et pour ses campagnes anti-alcool, Gorbatchev a dit avec un clin d’œil : « Vous pensez que je ne peux pas le faire ? Maintenant, je peux me le permettre ! Et il l’a ensuite avalé.

C’était surtout l’aimable Gorbatchev qui accueillait les correspondants pendant ses années sans pouvoir.

Au début des années 1990, il a envoyé un communiqué de presse invitant les journalistes à une conférence de presse à l’aéroport avant de se lancer dans l’une de ses nombreuses tournées internationales de conférences. Larry Ryckman se souvient que presque tout le monde au bureau de l’AP à Moscou a roulé des yeux, occupé à couvrir l’émergence d’une nouvelle Russie chaotique. Mais il était partant et se dirigea vers l’aéroport. Il était l’un des rares journalistes.

“La femme de Gorbatchev, Raisa, m’a lancé un regard qui semblait être un mélange de gratitude que j’avais pris la peine de montrer et d’embarras face à la pitoyable participation”, a déclaré Ryckman. «Nous nous sommes retrouvés assis autour d’une petite table dans le salon de l’aéroport à discuter pendant quelques minutes – avec juste Gorbatchev, sa femme et quelques assistants. Il n’a finalement rien dit de particulièrement digne d’intérêt, mais c’est l’un de mes meilleurs souvenirs de mon séjour à Moscou.

Au cours des années suivantes, Gorbatchev a construit sa fondation, un groupe de réflexion conçu pour défendre son héritage, et il a fait le tour du monde, attirant souvent d’immenses foules enthousiastes. À la maison, il a lutté pour rester pertinent.

Pour les journalistes travaillant à Moscou, Gorbatchev était surtout intéressant à l’approche des anniversaires des événements décisifs de 1991. Mais même en août 1996, seulement cinq ans après un coup d’État raté organisé par un groupe de partisans de la ligne dure communiste, l’article de l’AP ne citait que deux phrases d’un entretien avec lui.

“Ces cinq années ont prouvé tout ce que j’ai dit – que l’éclatement de l’Union soviétique entraînerait une grave calamité pour la Russie et toutes les autres républiques”, a déclaré Gorbatchev. “Je me retrouve dans le rôle d’une Cassandre.”

Sa longue candidature de retour à la présidence avait été écrasée plus tôt cette année-là. Julia Rubin, qui l’a interviewé à l’époque, se souvient de lui comme étant génial et amical, plaisantant avec les caméramans de télévision de l’AP pour trouver les bons angles. Mais il était aussi un peu irritable d’être mis à l’écart politiquement. “Il avait des opinions bien arrêtées et voulait toujours faire partie de la conversation” sur la direction que prenaient les pays de l’ex-Union soviétique.

Il voulait également que sa voix soit entendue sur les dangers posés par la détérioration constante des relations entre la Russie et les États-Unis.

Lorsque Barack Obama a été élu en 2008, les Russes l’ont appelé le Gorbatchev américain en raison de ses promesses d’apporter des changements. Intéressé d’entendre ce que le vrai Gorbatchev avait à dire, l’AP s’est assis avec lui un soir à sa fondation. Et, oui, il a convenu que l’Amérique était prête pour sa propre perestroïka.

Ce qui l’intéressait davantage était de savoir si Obama « rassemblerait son courage » pour apaiser les tensions avec le Kremlin. Gorbatchev était fier de son rôle dans la fin de la guerre froide et de la course aux armements nucléaires, et voulait que cet héritage soit préservé. À la fin de l’interview, Lynn Berry se souvient qu’il avait réfléchi à la possibilité d’un long métrage pour raconter son histoire aux générations à venir. Peut-être pourrait-il être interprété par Leonardo DiCaprio ?

“Lorsque nous avons posé pour une photo avant de partir, Gorbatchev a lié son bras autour du mien”, a déclaré Berry. “C’était gênant et la photo montre mon bras suspendu mollement à mes côtés. Plus tard, cependant, j’ai vraiment souhaité avoir rendu le geste aimable.

Bien que largement ignoré en Russie, Gorbatchev est resté une figure d’importance historique pour le reste du monde. Lors de son voyage à Berlin en 2011, David Rising a sauté sur l’occasion pour l’interviewer.

Gorbatchev, alors âgé de 80 ans, a parlé avec animation des manifestations du printemps arabe en Égypte après l’éviction d’Hosni Moubarak. En rupture avec le Kremlin, il a déclaré que les manifestations réclamant des réformes démocratiques en Égypte et dans toute la région étaient d’une « importance vitale ». Dans le même temps, il a déploré le recul de la démocratie dans son propre pays sous Vladimir Poutine.

«Aussi génial qu’il était pensif, après la fin de notre entretien officiel, Gorbatchev ne semblait pas pressé de conclure, mettant chaleureusement son bras sur mon épaule et continuant à partager ses réflexions sur la fin de la guerre froide et l’état actuel de la démocratie en Russie », a déclaré Rising.

Rising a été frappé de parler au dernier dirigeant soviétique dans un bureau de l’ancien Berlin-Est non loin de l’endroit où le président Ronald Reagan se tenait en 1987 de l’autre côté du mur de Berlin et l’a imploré de “démolir ce mur”.

“Le privilège de parler avec l’homme dont les politiques de perestroïka et de glasnost ont contribué à la chute de ce mur seulement deux ans plus tard est un privilège que je n’oublierai jamais”, a déclaré Rising.

L’AP a retrouvé Gorbatchev en février 2014 dans la ville de Sharjah, aux Émirats arabes unis, où il s’exprimait lors d’une conférence. Pour Adam Schreck, comme pour Rising, c’était l’occasion de parler à un homme qui avait « solidement gagné une place dans les livres d’histoire ».

Le président ukrainien, ami de Moscou, venait d’être évincé après des mois de protestations, que Gorbatchev attribuait à l’incapacité du président « à agir démocratiquement ». Autour d’un thé servi avec du citron dans une chambre d’hôtel sombre et ornée, Gorbatchev a partagé ses craintes pour l’Ukraine. Il a dit que la situation était “un vrai gâchis” et qu’il était “important de ne pas la déchirer”.

Schreck se souvient avoir pensé à l’époque que Gorbatchev faisait allusion à quelque chose de plus profond, « que l’avenir de l’Ukraine en tant qu’État indépendant et démocratique pourrait ne pas être facile. Je reviendrais sur ces mots en allant à Kyiv pour couvrir la guerre plus tôt cette année.

Quelques jours après l’interview, la Russie a pris le contrôle de la péninsule de Crimée, aidant à jeter les bases du conflit actuel.

En décembre 2016, jour du 25e anniversaire de l’effondrement soviétique, Gorbatchev a parlé avec amertume de l’échec de l’Occident à fournir une aide vitale dans les années 1990, le qualifiant de chance perdue de construire un monde plus sûr. Dans une longue interview avec l’AP à Moscou, il a lancé un appel urgent à la Russie et aux États-Unis pour qu’ils travaillent ensemble. “Ensemble, ils pourraient conduire le monde sur une nouvelle voie.”

Au moment où la Russie a envahi l’Ukraine en février de cette année, la santé de Gorbatchev était trop mauvaise pour qu’il puisse dire au monde ce qu’il pensait.

The Associated Press