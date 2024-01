Couvertures mémorables de Sports Illustrated sur les héros sportifs de Détroit et du Michigan

Avec l’avenir de Sports Illustrated en évolution, nous avons recherché dans les archives des couvertures mémorables mettant en vedette le Michigan, l’État du Michigan, les Lions de Détroit, les Pistons, les Tigres et les Red Wings.

Un voyage dans le passé s’impose après qu’un élément emblématique de la culture sportive ait été touché vendredi.

Sports Illustrated, le magazine sportif de longue date connu pour ses photographies époustouflantes et ses reportages longs, a licencié une grande partie de son personnel, selon le propriétaire du magazine. Le syndicat du magazine tweeté vendredi elle continuerait à se battre pour la publication du magazine mais que son avenir est désormais entre les mains du propriétaire du magazine, Authentic Brands Group.

L’avenir immédiat du magazine est inconnu, ce qui signifie que le statut futur de la mémorable pochette de Sports Illustrated l’est également. Dans chaque numéro, le magazine présentait une photo en taille réelle d’un événement sportif ou d’un athlète, que les amateurs de sport considèrent souvent comme une capsule temporelle d’une autre époque du sport.

Les sports de Détroit, ainsi que ceux du Michigan et de l’État du Michigan, ont produit un certain nombre de couvertures mémorables qui sont encore aujourd’hui fièrement accrochées dans les bars sportifs et sur les murs des maisons des fans. Voici un aperçu de quelques-unes des célèbres couvertures de Sports Illustrated honorées par des équipes ou des athlètes du Michigan.

Couvertures SI des Michigan Wolverines

9 janvier 2024 : Cette image est encore fraîche dans l’esprit des fans de Wolverine, avec Blake Corum perce les défenseurs pour un touché tardif pour assurer le championnat national contre Washington.

9 décembre 1991 : Desmond Howard a mis fin à une sécheresse de 51 ans Un joueur du Michigan remportant le Heisman avec sa campagne de 1991, et a remporté le label de grand vainqueur dans le dernier numéro avant la cérémonie Heisman de 1991.

10 avril 1989 : La dernière fois que le basket-ball du Michigan a tout gagné, c’était en 1989, lorsque Glen Rice a mené les Wolverines en établissant un record de la NCAA en marquant 184 points au cours du sprint de six matchs. Sur la couverture du championnat, Rice a été montrée en train de saisir un rebond sur les joueurs de Seton Hall.

14 janvier 1998: Le quart-arrière Brian Griese était le quart-arrière sur l’édition du championnat national après la victoire nationale des Wolverines au Rose Bowl et le titre co-national.

12 mai 2015 : Après l’embauche de Jim Harbaugh fin 2014, il a fait la couverture d’un numéro de mai 2015 de SI. Il a été profilé lors de son retour au football universitaire, l’article posant la question de savoir s’il peut redonner aux Wolverines leur succès passé (nous connaissons maintenant la réponse à cette question).

Couvertures SI des Spartans de l’État du Michigan

2 avril 1979 : Le séjour de Magic Johnson à Michigan State a été de courte durée, mais bon sang, c’était mémorable. Magic a mené Michigan State au championnat national de 1979 avec une victoire contre Larry Bird et Indiana State, qui a été immortalisée avec ce Couverture SI de Magic postérisant le pauvre Bob Heaton.

27 novembre 1978 : Le talent de Magic Johnson était bien connu avant de mener Michigan State à son tout premier titre national. Il a été profilé par SI au début de la saison 1978-79 et L’athlète de couverture portait-il un smoking et un haut-de-forme ?. Ce fut le début d’une longue relation entre Johnson et la couverture, puisqu’il dominait la NBA dans les années 80 avec les Lakers.

10 avril 2000 : La course au championnat national de basket-ball de l’État du Michigan en 2000 a été menée par Mateen Cleaves, qui s’est battu contre une cheville cassée pour perdre 18 points tout en boitillant sur le terrain. La couverture du SI a surpris Cleaves en train de faire un lay-up devant Udonis Haslem de Florideavec le titre “Spartan Warrior”.

28 novembre 1966 : Surnommé le « Jeu du siècle », la bataille entre l’État du Michigan et Notre Dame, les mieux classés, a été à la hauteur du battage médiatique, puisqu’ils ont terminé sur un score de 10-10 après que l’entraîneur de Notre Dame, Ara Parseghian, ait manqué de temps pour préserver l’impasse. La couverture du SI montre la défense de l’État du Michigan, soutenue par Bubba Smith, envahissant la ligne offensive de Notre-Dame avec un slogan. lire “fureur sur le n°1”.

24 avril 1989: Les modèles de maillots de bain n’étaient pas les seuls à montrer beaucoup de peau sur les couvertures SI, Le joueur de ligne offensive de MSU, Tony Mandarich, l’a également fait. Avant d’être sélectionné n ° 2 au classement général du repêchage de 1989, Mandarich a honoré l’équipe de SI avec rien d’autre qu’un short en jean moulant, une chaîne et un chapeau à l’envers pour l’aperçu du repêchage de la NFL en 1989, après sa carrière All-American à MSU était terminé.

Les Lions de Détroit SI couvrent

3 octobre 1955: La plus ancienne couverture des Lions dans les archives SI provient de la dernière époque où la franchise a remporté des championnats. Doak Walker, qui a joué comme demi-arrière et botteur, fait la couverture de SI dans ce qui serait sa dernière saison professionnelle.

10 septembre 1989 : Barry Sanders a obtenu la couverture SI pour l’édition préliminaire de la saison 1990 de la NFL après avoir remporté le prix NFL Rookie of the Year en 1989 avec une légende indiquant “M. Mighty Mite”. Sanders a bâti sa solide campagne de première année en menant la NFL avec 1 304 verges au sol en 1990.

25 décembre 1995 : Sanders a de nouveau gagné la couverture à la fin de la saison 1995 pour avoir mené les Lions de Détroit aux séries éliminatoires en totalisant 1 500 verges et 11 touchés. l’appelant “la fierté des Lions”. Cinq jours après la publication de ce numéro, les Lions ont été battus 58-37 au premier tour des séries éliminatoires par les Eagles de Philadelphie.

10 octobre 2011 : Calvin Johnson et Matthew Stafford étaient en train de donner de l’espoir en 2011, alors qu’ils se qualifiaient pour les séries éliminatoires avec ces deux pierres angulaires. La couverture du SI en octobre a montré Johnson effectuant une capture spectaculaire contre son adversaire préféré, les Cowboys, lors d’une victoire de retour 34-30.

3 septembre 2012 : Fraîchement sortis de la première apparition des Lions en séries éliminatoires du 21e siècle, Stafford et Johnson ont été remis en couverture de SI avec un titre indiquant “Mega-arm | Megatron”. Les Lions n’ont pas pu poursuivre sur leur lancée de 2011 et ont raté les séries éliminatoires avec une fiche de 4-12.

Couvertures SI des Detroit Pistons

21 juin 2004 : Les Pistons ont surpris le reste du monde NBA en affrontant les Lakers 4-1 en finale NBA pour le troisième championnat de la franchise. Ben Wallace a gagné la couverture pour avoir ancré la défense historique des Pistons et avoir affronté le meilleur joueur du monde de l’époque, Shaquille O’Neal. Rip Hamilton traversant deux défenseurs pour un lay-up était le couverture de l’édition du championnat.

18 mai 1987 : Après de nombreux essais dans les années 80, les Pistons ont finalement atteint la finale de la Conférence Est en 1987, où ils ont perdu en sept matchs contre Bird et les Boston Celtics. Isiah Thomas a été mis en couverturegardé par le gardien des Atlanta Hawks Doc Rivers, après avoir mené les Pistons en finale de conférence pour la première fois depuis la fusion NBA-ABA.

27 juin 1988 : Les Pistons ont atteint la finale de la NBA en 1988 après avoir battu les Celtics et rencontré l’autre géant des années 80, les Lakers. Cette édition avec Johnson et Bill Laimbeer en couverture a été libéré lors de la finale, avant que les Pistons ne perdent en sept matchs en partie à cause d’une “faute fantôme” cruciale contre Laimbeer lors du sixième match.

11 juin 1990 : Après avoir pris soin des Bulls lors de la finale Est pour un deuxième voyage consécutif en finale de la NBA, les Pistons ont été placés en couverture avant la finale de la NBA contre les Portland Trail Blazers. Thomas était sur le couverture convertissant un lay-up entre deux défenseurs des Bulls.

5 novembre 1990 : Laimbeer a acquis une solide réputation en tant que défenseur des équipes des “Bad Boys” Pistons, accumulant des fautes, à la fois personnelles et flagrantes, à un rythme élevé dans la ligue. Après les championnats consécutifs, Laimbeer était en couverture avec ses mains sur la tête et un titre disant “What Foul?”

Les Red Wings de Détroit SI couvrent

18 mars 1957: Les propriétaires des maillots n°7 et n°9 des Red Wings accrochés dans les chevrons de l’arène Little Caesars ont fait la couverture ensemble à la fin de la saison 1957. Ted Lindsay et Gordie Howe étaient photographiés ensemble dans le vestiaire de Détroit pour cette couverture.

25 avril 1966 : Vous pouvez sentir la physicalité et la rivalité des Original Six ressortir avec cette couverture SI, qui représente le Bill Gadsby des Red Wings, sans casque, effectue un contrôle brutal à l’arrière de la tête de Stan Mikita des Blackhawks de Chicago.

2 juin 1997 : La haine amère entre l’Avalanche du Colorado et les Red Wings tout au long des années 90 est bien documentée, y compris cette couverture de SI après que les Red Wings ont éliminé l’Avalanche de la finale de la Conférence Ouest, 4-2, en route vers la Coupe Stanley.

24 juin 1998 : Les Red Wings ont réussi à répéter leur titre de champions de la Coupe Stanley en 1998 après avoir balayé les Capitals de Washington en quatre matchs. La couverture du SI montre Steve Yzerman, maintenant directeur général de l’équipe, soulevant la coupe Stanley au-dessus de sa tête pour célébrer.

27 juin 2002 : La dynastie des Red Wings a remporté une autre édition de championnat en 2002 après avoir battu les Hurricanes de la Caroline quatre matchs contre un. Dominik Hasek était en couverture faire une sauvegarde lors du match 3.

Detroit Tigers SI couvre

5 juin 1967 : Al Kaline, également connu sous le nom de M. Tigre, a honoré le premier numéro de juin 1967 alors qu’il se préparait pour une présence au bâton, avec une légende disant “Les Tigers de Détroit traquent un fanion”. Les Tigers ont terminé deuxièmes de l’AL cette saison-là, mais ont remporté et remporté les World Series l’année suivante.

6 juin : 1977 : Tout le monde se souvient L’oiseau. Le lanceur des Tigers Mark Fidrych, alias The Bird, était sur une couverture du SI de 1977 avec Big Bird de Sesame Street pour présenter ses pitreries inhabituelles et expliquer sa campagne digne de la recrue de l’année en 1976, lorsqu’il a affiché une MPM de 2,34 pour diriger la MLB. .

22 octobre 1984 : La dernière fois que les Tigres ont remporté les World Series, Alan Trammel était en couverture de l’édition du championnat SI, avec une légende disant “Grrreat!” La photo montre Trammel frappant un circuit lors du quatrième match des World Series, que les Tigers ont remporté en cinq matchs.

28 août 2006 : À sa première saison complète en tant que lanceur de la MLB, un jeune Justin Verlander, barbiche et tout, était en couverture de SI alors que lui et les Tigers étaient présentés avant les séries éliminatoires de la MLB, où ils ont atteint les World Series. Le titre se concentre sur la capacité de Verlander à atteindre les trois chiffres avec sa balle rapide, ce qui était rare à l’époque.

17 juin 2013 : La puissance primordiale au cœur de la formation des Tigres 2013 – Prince Fielder et Miguel Cabrera, qui venait tout juste de sortir…