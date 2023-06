Couvertures de fumée de feu de forêt au Canada New York City, Washington

Après tout, comme les autorités l’ont averti lundi, le Canada est sur la bonne voie pour sa pire année de destruction par les incendies de forêt, avec des conditions chaudes et sèches qui devraient persister jusqu’à la fin de l’été nordique.

Un homme parle sur son téléphone alors qu’il regarde à travers la brume du pont George Washington depuis Englewood Cliffs, New Jersey. Crédit: PA

Les météorologues estiment que cela pourrait prendre un certain temps, en particulier si le vent ne change pas – et même s’il le fait, la fumée couvrira simplement une autre partie du pays.

« Cela ressemble à la fin des jours là-bas », a plaisanté l’un de mes voisins en entrant dans l’ascenseur avec un masque N95 ce matin. « Je me demande combien de temps ça va durer? »

Hier soir, l’ancienne présidente Nancy Pelosi a lancé le premier lancer lors de la Pride Night Out annuelle – l’événement LGBTQ de la Major League Baseball le plus ancien du pays. (Malheureusement, l’équipe locale, les Nationals de Washington, a perdu contre les Diamondbacks de l’Arizona).

Mais alors que des fêtes, des défilés et des pique-niques Pride ont lieu partout aux États-Unis, il y a quelque chose de particulièrement joyeux à DC – une ville progressiste avec la population LGBTQ par habitant la plus élevée du pays – pour marquer l’occasion.

Ce mois-ci est essentiellement une célébration de quatre semaines de la communauté LGBTQ et du soulèvement de Stonewall de 1969 qui a ouvert la voie au mouvement des droits des homosexuels en Amérique.

Ce fut un événement mémorable, en particulier à une époque où l’Amérique est si divisée sur les droits des trans et que les législatures des États ont introduit des centaines de lois ciblant la communauté LGBTQ +, allant de la restriction des performances de drag à l’interdiction des soins affirmant le genre pour les personnes de moins de 18 ans.

Les invités de la résidence nord-ouest de Rudd comprenaient des membres de l’administration Biden, des dirigeants communautaires, des diplomates et des médias sélectionnés, qui ont eu droit à une performance sur le thème de Kylie par la drag queen DC Crystal Edge, avec la DJ australienne Kitty Glitter, une icône de la scène des clubs gay de Sydney, derrière les ponts.

Ce week-end est le très apprécié Capital Pride Parade, dirigé par le maire Muriel Bowser et le gouvernement de DC, suivi du festival annuel de la fierté le long de Pennsylvania Avenue.

Tout comme Stonewall a marqué un moment charnière pour les droits civils des LGBTQ aux États-Unis, le pays fait maintenant face à un autre point d’inflexion. Et avec une élection dans moins de 18 mois, il est susceptible de devenir encore plus divisé.

Obtenez une note directement de notre étranger correspondants sur ce qui fait les gros titres dans le monde. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire What in the World ici.