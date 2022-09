Couverture Stars ‘The Woman King’ ESSENCE

Viola Davis, Lashana Lynch, Sheila Atim, Adrienne Warren et Thuso Mbedu font la couverture de ESSENCE en l’honneur de leur prochain film, La Femme Roi.

Réalisé par Gina Prince-Bythewood et avec Viola Davis, Lashana Lynch, Sheila Atim, Adrienne Warren et Thuso Mbedu, La femme roi sortira en salles le 16 septembre. Le film racontera l’histoire des Agojie, l’unité guerrière entièrement féminine qui a protégé le royaume africain du Dahomey de ses ennemis au 19e siècle.

Avant la sortie du film, les stars se sont entretenues avec ESSENCE pour parler du film, comment il renouvelle un sentiment de fierté et de but pour les femmes noires, et comment il découvre et recadre un chapitre important de l’histoire de l’Afrique de l’Ouest.

Viola Davis sur le fait de ne pas croire que The Woman King puisse arriver :

“La partie importante de cette histoire est – je le dis maintenant parce que cela fait presque huit ans – je dirais qu’à l’époque, cela ne m’a pas frappé. Pas l’histoire. L’histoire m’a frappé. La possibilité que l’histoire voie la lumière ne m’a pas frappé », partage Davis. « Je pense que c’est important de le dire, parce que nous sommes en quelque sorte plongés dans ce secteur. Nous sommes en quelque sorte propulsés dans le monde aussi, mais c’est une conversation complètement différente. Mais nous sommes poussés dans l’entreprise en supposant automatiquement que quelque chose ne se produira pas si cela n’a jamais été fait auparavant. Il n’y aura pas de soutien, personne ne voudra le faire, aucun studio ne lui donnera le feu vert, et qui voudrait me voir comme ça ? Et donc je l’ai personnellement laissé tomber dans mon esprit jusqu’à ce que Kathy Schulman vienne avec le scénario de Dana Stevens et je me suis dit: “Oh, d’accord.”

Lashana Lynch sur l’impact que ce film aura sur sa vie :

“Vraiment, je suis vraiment très reconnaissante que toutes mes expériences et tous les non et toutes les complications et tous les” Nous allons avec une fille blanche, une fille plus légère, une fille petite, une fille plus expérimentée – ‘nous irons avec toutes ces filles parce qu’elles ont, esthétiquement, plus de sens que la grande fille noire, bien roulée, aux cheveux courts et à la peau foncée de Londres qui ne se met pas les points sur les i et les croise tout le temps , et qui a des opinions [got me here]. Je ne peux pas comprendre comment cela va se répercuter tout au long de nos vies. Encore moins dans le monde entier. Le monde est une chose, mais dans nos vies, il y a quelque chose que nous pouvons avoir pour toujours.

Sheila Atim sur le travail avec les femmes noires de la diaspora :

«Je me suis personnellement senti tellement enrichi de pouvoir travailler avec des gens qui n’étaient pas des Noirs britanniques ou même qui étaient des Noirs britanniques mais qui avaient un héritage différent du mien, pour que nous soyons tous au même endroit. J’ai appris de tout le monde et j’espère que les gens ont aussi appris de moi. Je pense que c’est une partie énorme, ce que nous sommes capables de faire pour les gens en dehors de nous-mêmes. Et puis il y a aussi ce qu’on est capable de se faire les uns aux autres, avant de présenter ensuite ce qu’on a créé.

Adrienne Warren sur la fraternité qui est née de ce film :

« Notre solidarité est résistance. Nous sommes tellement plus forts ensemble. Je ne savais pas que j’avais des sœurs à certains endroits. C’est ce que ça faisait d’être sur ce plateau. Mes sœurs se sont multipliées. Et la beauté de cela, et la beauté de ce que nous avons appris les uns des autres grâce à nos expériences vécues individuelles, et la beauté que nous présentons lorsque nous nous réunissons, nous présentons ce que le monde n’a jamais vu auparavant. Ils aiment, ils veulent dire le système, c’est-à-dire tout le reste, ils aiment nous diviser, parce que si vous nous divisez, alors vous pouvez nous conquérir. Essayez de nous pénétrer. Vous ne le ferez pas parce que nous avons traversé tant de choses et parce qu’à tous points de vue, nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes en fait des guerriers. Nous sommes des femmes noires.

Thuso Mbedu sur Gina Prince-Bythewood et Viola Davis croyant en elle :

“Ma plus grande conclusion est que je suis vraiment plus fort que je ne le pense, ne le crois ou ne me permets de l’être. Et qu’il y a une grandeur que vous avez vue que je n’ai pas été autorisé à voir en moi-même et que je dois absorber. Je vous remercie de m’avoir vu. Parce que même maintenant, je ne pense pas que je me vois.

Découvrez l’intégralité de l’interview ici.