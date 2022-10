Couverture ESPNEWS du football – World Soccer Talk

ESPNews fait partie de la famille de chaînes ESPN. Cette chaîne a changé de but et de cours au fil des ans. Maintenant, c’est l’endroit où ESPN héberge un certain nombre de rôles pour le réseau ESPN, bien que peu d’entre eux se concentrent uniquement sur l’actualité elle-même.

Lancée en 1997, ESPNews a commencé comme une chaîne consacrée à la couverture d’histoires et de faits saillants sportifs. C’était une chaîne 24 heures sur 24, et cela correspondait à la tendance des autres réseaux de créer une chaîne où le public pouvait se joindre à tout moment. Le contenu de la chaîne comprenait des résultats plus détaillés, des émissions d’actualités de jour et d’autres formulaires pour tenir le public informé.

Peu à peu, l’entreprise s’est retirée de ce côté de la Manche. Le style remanié de SportsCenter et son dévouement aux créneaux horaires de jour ont éloigné ce que la chaîne a fait pendant des années. Maintenant, il sert un objectif différent.

D’une part, la chaîne propose des diffusions simultanées de jeux et d’événements, en particulier avec des émissions de radio et des talk-shows. De même, ces formes de contenu dominent désormais la programmation d’ESPNews. Rediffusions d’émissions de radio et de débats que les gens peuvent manquer pendant les heures régulières d’antenne tout au long de la journée.

Comme la chaîne utilise fréquemment le contenu de ses chaînes sœurs, une grande partie du contenu est uniquement en anglais. Les émissions et programmes espagnols passent par ESPN Deportes ou ESPN+, le service d’abonnement payant.

ESPNews nécessite souvent un forfait sportif supplémentaire pour les câblodistributeurs. Cependant, la télévision par satellite de DISH ou DirecTV inclut la chaîne dans les forfaits. Pour les options de streaming, YouTube TV, Hulu et fuboTV ont tous la chaîne, mais il est possible que des frais supplémentaires soient nécessaires.

Couverture du football par ESPNews

ESPN utilise la chaîne comme un moyen d’aider avec le contenu de débordement, entre autres raisons.

Lorsqu’un événement ou un jeu d’une chaîne dépasse le temps imparti et s’éloigne du programme suivant, ESPNews démarre cet événement suivant. Par exemple, le football universitaire le samedi utilise souvent ESPNews. ESPN programme rarement des matchs directement sur la chaîne. S’il y a des matchs consécutifs sur ESPN, il y a un risque de conflit de timing. Disons que le premier match va en prolongation, ESPNews diffusera le début du deuxième match pendant que le premier match se termine. De cette façon, les fans des équipes du deuxième match ne manquent pas d’action.

Cela s’applique également au football. ESPN a diffusé l’intégralité du tournoi de l’UEFA Euro 2020 sur la chaîne linéaire ESPN. Lorsque le Danemark a affronté la Finlande, l’incident effrayant de Christian Eriksen a suspendu le match pendant environ une heure, ESPN a continué à montrer ce match. Le match Belgique-Russie étant prévu juste après, ce match a débuté sur ESPNews. Une fois le match Danemark-Finlande terminé, la couverture est passée à la chaîne ESPN dédiée.

Avec une présence continue du football sur ESPN, il y aura des moments où le football se rendra sur ESPNews. Cependant, ESPN semble préférer que son football soit basé uniquement sur des plateformes de streaming. LaLiga, la Bundesliga, les éliminatoires de la Coupe du monde de l’UEFA, la MLS et d’autres ligues ont toutes tendance à passer par l’ensemble des services de streaming d’ESPN.

Pourtant, il est possible qu’ESPNews diffuse des matchs de football. Malheureusement, cela ne semble être le cas que lorsque d’autres chaînes n’ont pas la capacité de diffuser les jeux.

