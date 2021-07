Couverture du rapport sur la diversité des espions américains DOCTOR pour ajouter un homme et une femme aveugles en fauteuil roulant, se moquer de leurs compétences exceptionnelles en photoshop – RT USA News

Le bureau américain du directeur du renseignement national semble avoir inséré deux personnes handicapées dans une photo d’un lieu de travail multiculturel, puis l’a utilisée comme couverture pour leur rapport sur la diversité, l’inclusion et l’équité.

« La communauté du renseignement doit refléter la diversité de l’Amérique et démontrer que nous favorisons un environnement où chaque professionnel peut réussir » La directrice du renseignement national Avril Haines a déclaré jeudi, annonçant le rapport mandaté par le gouvernement fédéral.

« La promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion est fondamentale pour nos valeurs démocratiques et essentielle à la réalisation de la mission de l’IC. Cela demande du travail tous les jours », ajouta Haines.

L’aveugle que vous avez photoshopé est-il un analyste d’imagerie ? – Bryan Suit KFI Los Angeles (@darksecretplace) 8 juillet 2021

Dans ce cas, le « travail » semble avoir consisté à photographier un homme aveugle avec un chien-guide et une femme en fauteuil roulant dans une photo d’archives sur la diversité au travail, comme l’ont rapidement fait remarquer certaines personnes perspicaces sur Twitter.

La nouvelle photo de couverture d’ODNI provient d’une photo d’archive intitulée « Portrait du personnel de bureau multiculturel debout dans le hall ». Ils ont photoshopé un homme aveugle et une fille en fauteuil roulant. pic.twitter.com/b9MOfjTgXa – Déplorable juif (@TrumpJew2) 8 juillet 2021

L’un d’eux était Richard Grenell, qui a été DNI par intérim sous l’administration Trump. Il a fait sauter la couverture comme « un autre exemple de l’inauthenticité de l’équipe Biden », et un « moment bidon » les médias de Washington, DC seront « instruit d’ignorer ».

Parmi les premières actions exécutives du président Joe Biden figurait l’engagement de son administration à « équité » en toutes choses, et faire en sorte que toutes les agences gouvernementales « ressemble à l’Amérique ». Dans la pratique, cela s’est traduit par l’embauche de démocrates issus de divers groupes raciaux, ethniques et sociaux.

La pire utilisation de photoshop de l’année : pour la couverture de son rapport sur la diversité, ODNI a acheté une photo de stock intitulée « Portrait du personnel de bureau multiculturel debout dans le hall », puis a photoshopé une femme en fauteuil roulant et un aveugle dedans. pic.twitter.com/e2tObbToeo – Asaad Hanna (@AsaadHannaa) 8 juillet 2021

Le rapport vantait les efforts de l’ODNI pour recruter « minorités, femmes et personnes handicapées » et « promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion » dans toutes les agences de renseignement américaines. En termes de nombres réels, cependant, les minorités ont gagné un demi-point de pourcentage depuis 2019, les personnes handicapées ont gagné 0,4 et le pourcentage de femmes est resté inchangé.





