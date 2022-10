Couverture du football Univision – World Soccer Talk

Univision est un réseau de télévision en direct de langue espagnole aux États-Unis.

La famille Univision détient actuellement les droits de diffusion de nombreux jeux Liga MX. En outre, il a également les droits sur de nombreuses ligues et compétitions. Ceux-ci incluent la MLS, ainsi que les matchs du Mexique et des États-Unis. Ajoutez à cela la Gold Cup et sélectionnez des matchs de la Ligue des champions.

Les dirigeants du réseau se vantent que la chaîne attire 51 % de l’audience du football américain, quelle que soit la langue. Il domine les chiffres d’écoute de la télévision pour les matchs de football.

La chaîne Univision est le principal réseau de télévision en clair. Ce n’est que l’un des réseaux d’une famille sous la marque Univision Communications. Ceux-ci incluent TUDN, UniMás et Galavisión. La principale chaîne Univision comprend également des informations, des émissions et des telenovelas. TUDN est tous les sports. UniMás propose des films, des actualités et quelques sports. Galavision a beaucoup de programmation originale. Surtout, les chaînes citées sont en espagnol.

En 2019, leur président des entreprises sportives Juan Carlos Rodriguez a partagé les quatre clés du réseau pour la croissance du football :

Premièrement, le réseau poursuivra son investissement dans les droits de diffusion du football.

Deuxièmement, des investissements seront également réalisés dans la technologie pour rendre les émissions attrayantes, quelle que soit la langue.

Troisièmement, il continuera de travailler pour rassembler les meilleurs talents du football à l’antenne.

Quatrièmement, un désir de créer de nouvelles propriétés dans le paysage du football, du professionnel au récréatif.

Univision : où le trouver à la télévision

Tout d’abord, la chaîne est accessible avec une paire « d’oreilles de lapin » ou une antenne HD. Deuxièmement, il est disponible sur la plupart des services de câble ou de satellite. Troisièmement, vous pouvez le diffuser via fubo Latino ou Univision NOW.

En conclusion, le réseau fait partie des meilleures chaînes de football de la télévision américaine.

