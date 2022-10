Couverture du football Universo – World Soccer Talk

Universo est un réseau de télévision de langue espagnole aux États-Unis. Il propose une programmation dans les domaines du sport, de l’actualité et du divertissement.

En tant que réseau sœur de Telemundo, Universo fait partie de la famille de chaînes NBCUniversal. Auparavant, la chaîne était connue sous le nom de NBC Universo, mais la partie «NBC» a été abandonnée en 2017. La chaîne fait partie de NBCUniversal Telemundo Enterprises, une division de NBCUniversal. Il est important de noter que NBCUniversal est une filiale de Comcast Corporation.

En matière de football, le réseau câblé a beaucoup de droits. Au moment de mettre sous presse, la chaîne diffuse deux matchs de Premier League par week-end en espagnol. Le réseau diffuse également les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde de la Concacaf. Il a également les droits sur les matchs à domicile de l’équipe de Liga MX Chivas de Guadalajara.

À ce jour, Universo a télévisé les tournois de la Coupe du monde de football 2014 et 2018. Le diffuseur détient les droits exclusifs en espagnol des Coupes du monde Qatar 2022 et 2026. Le tournoi 2026 sera organisé dans toute l’Amérique du Nord (aux États-Unis, au Canada et au Mexique).

En dehors du football, Universo diffuse NFL Sunday Night Football et les Jeux olympiques sur la télévision, en ligne et sur les appareils mobiles.

VOIR PLUS : Dernières nouvelles sur la couverture du football de NBCUniverso

Il est intéressant de noter qu’il s’agit du premier réseau câblé de divertissement en langue espagnole en semaine aux heures de grande écoute parmi le nombre total de téléspectateurs.

Universo propose un mélange d’émissions de téléréalité originales, de documentaires, de séries télévisées et d’actions sportives exclusives.

Universo : Où trouver la chaîne

La chaîne est facile à trouver à la télévision et en streaming.

Premièrement, la chaîne est disponible sur la plupart des fournisseurs de télévision par câble et par satellite, y compris DirecTV et DISH Network. Deuxièmement, en streaming, vous pouvez le trouver sur Sling, fuboTV, YouTube TV et Hulu + Live TV. Troisièmement, une grande partie de la programmation est également disponible via leur site Web officiel.

Anciennement connu sous le nom de mun2, Universo est disponible dans plus de 40 millions de foyers aux États-Unis

Matchs à venir sur Universo :

Chaînes de football

Voici notre liste complète des différentes chaînes de football disponibles :