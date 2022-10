Couverture du football UniMas – World Soccer Talk

UniMás est un réseau de télévision en espagnol disponible sur le câble et le satellite. C’est une chaîne gratuite que vous pouvez regarder localement dans de nombreuses grandes villes avec une antenne HD.

La chaîne est gérée par Univision Communications. Initialement appelé Telefutura, UniMás est en concurrence directe avec Universo. Les deux ont une programmation similaire.

Pour les fans de football, UniMás diffuse un grand nombre des meilleurs matchs de l’UEFA Champions League, de la Liga MX, des éliminatoires de la Coupe du monde, de la Gold Cup et d’autres compétitions. En conséquence, il a un mélange éclectique de couverture de football.

Inclut : Liga MX, Champions League + 84 chaînes sportives

En 2020, Univision a renouvelé les droits de la Ligue des champions pour trois saisons supplémentaires. En conséquence, les droits expireront à la fin de la saison 2023/24.

À l’époque, le président des sports d’Univision avait déclaré ceci :

“Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec l’UEFA Champions League après un début historique pour la propriété à travers le portefeuille de réseaux Univision.”

En plus du football, la chaîne diffuse des telenovelas, des séries dramatiques, de la télé-réalité, des sitcoms, des rediffusions de séries télévisées et de films étrangers. Souvent, les films sont des versions doublées en espagnol de films américains.

Univision Communications affirme qu’UniMás est “le grand réseau de diffusion à la télévision qui connaît la croissance la plus rapide”.

UniMás est le réseau frère d’Univision, TUDN et Galavisión.

UniMás : où le regarder

Regarder le football sur UniMás est assez facile.

Premièrement, c’est une chaîne gratuite que vous pouvez parfois capter localement avec une antenne HD. Deuxièmement, vous pouvez le regarder via votre compagnie de câble ou de satellite. Troisièmement, vous pouvez le regarder via le service de streaming fuboTV et Vidgo. En conclusion, plus de détails sur UniMás peuvent être trouvés sur son site officiel.

