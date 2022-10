Couverture du football TUDNxtra – World Soccer Talk

TUDNxtra est le service de streaming de football à débordement de TUDN (anciennement connu sous le nom d’Univision Deportes). Il n’est disponible qu’aux États-Unis.

TUDN Xtra est un service de diffusion en continu disponible pour les consommateurs via votre service de câble, de satellite ou de diffusion en continu. Si votre service de câble, de satellite ou de streaming a un accord avec Univision pour offrir TUDN Xtra aux abonnés, vous pouvez l’obtenir. Voir ‘TUDNxtra : où le trouver’ ci-dessous pour plus d’informations.

TUDNxra propose 11 chaînes distinctes de couverture de football supplémentaire. Chaque fois qu’il y a une tonne de matchs de football joués en même temps et que TUDN ne peut pas tous les diffuser sur leurs chaînes de télévision, TUDNxtra diffuse les autres matchs, qu’il s’agisse de la Ligue des champions de l’UEFA, des éliminatoires de la Coupe du monde ou d’autres compétitions.

Les émissions sur TUDNxtra sont principalement disponibles en espagnol. Si Univision détient les droits en anglais sur les jeux, ils proposent souvent également des commentaires en anglais.

Pour les fans de football, TUDN Xtra propose une tonne de matchs de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League. Tous ces jeux sont en espagnol. Pour les diffusions en anglais de l’UEFA Champions League, des matchs de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League, vous aurez besoin de Paramount+.

TUDNxtra : où le trouver

Il est facile de le trouver si vous savez où chercher.

Tout d’abord, TUDNxtra a été lancé en septembre 2019 et est accessible via l’application TUDN et TUDN.TV ainsi que fuboTV et DISH Network. Deuxièmement, si vous êtes abonné à Google Fiber, TUDN Xtra est intégré à cette plate-forme. Troisièmement, les abonnés à Cox et Altice (Optimum et Suddenlink) peuvent accéder à TUDNxtra et TUDN Xtra via des connexions authentifiées.

Avec fuboTV, les onze chaînes TUDN Xtra sont intégrées directement dans l’application. Aucun des autres principaux fournisseurs de streaming n’offre TUDNxtra. Par conséquent, cela signifie qu’il n’y a pas de TUDN Xtra sur You Tube TV et Sling TV.

Matchs à venir sur TUDN Xtra :

Quatrièmement, Comcast Xfinity a ajouté l’accès à TUDN Xtra. Vous pouvez vous connecter à TUDN Xtra en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Comcast pour ouvrir un tout nouveau monde de couverture du football.

En conclusion, trouver cette chaîne de streaming ouvre un tout nouveau monde de couverture du football.

Chaînes de football

Voici notre liste complète des différentes chaînes de football disponibles :