Couverture du football TUDN – World Soccer Talk

TUDN est une chaîne de télévision en espagnol disponible aux États-Unis

En 2019, Univision Deportes Network a été rebaptisé TUDN après un partenariat avec le mexicain Grupo Televisa. En conséquence, TUDN propose désormais beaucoup plus d’annonceurs de Televisa dans ses émissions. Après tout, Televisa est l’un des plus grands diffuseurs sportifs en espagnol au monde.

Le nom vient de la combinaison du « T » dans Televisa et du « UDN » dans Univision Deportes Network. Pour prononcer le mot, c’est “tu-de-ene”.

TUDN propose une couverture en espagnol du football d’Europe et d’Amérique du Nord. D’abord, depuis l’Europe, ce sont les éliminatoires de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Coupe du monde. Deuxièmement, la couverture du football nord-américain comprend la Liga MX, la Major League Soccer et la Gold Cup.

En d’autres termes, le commentateur Ramses Sandoval nous a parlé de la couverture du football européen de la chaîne en 2020. « Univision était traditionnellement associée à la Liga MX. Mais l’année dernière a montré ce que nous pouvons faire avec l’Europe.

Matchs à venir sur TUDN :

mercredi 12 octobre 12 h 45 HAE Naples contre Ajax Amsterdam ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , UniMás , UniMás , TUDN , TUDN , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 15h00 HAE Barcelone vs Inter Milan ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , Univision , Univision , TUDN , TUDN , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 19h00 HAE Puebla contre Amérique ( Liga mexicaine MX ) 22h00 HAE Cruz Azul contre Monterrey ( Liga mexicaine MX ) Univision , Univision , TUDN , TUDN , ViX+ , ViX+ , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo

jeudi 13 octobre 12 h 45 HAE FK Bodø/Glimt contre Arsenal ( Ligue Europa de l’UEFA ) Paramount+, Paramount+, TUDN , TUDN , ViX+ , ViX+ , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo



Leur programmation en espagnol est un succès. De même, la couverture en anglais de la Ligue des champions et de la Ligue Europa est disponible via Paramount+.

À la suite du partenariat Televisa et Univision, il s’agit du tout premier réseau sportif binational de football.

Univision, UniMás et Galavisión sont les réseaux frères. Tous diffusent du football. De plus, la station TUDN offre la plus grande couverture.

Pour en savoir plus, lisez notre entretien avec Juan Carlos Rodriguez, cadre du TUDN.

TUDN : Où le trouver

La chaîne est disponible de différentes manières.

Tout d’abord, vous pouvez l’obtenir via votre entreprise de câble et de satellite, y compris DISH Network. Deuxièmement, diffusez-le via fuboTV et Vidgo. YouTube TV et Sling TV n’incluent pas TUDN.

En conclusion, voici comment trouver les dernières nouvelles de TUDN.

