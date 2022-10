Couverture du football Tubi – World Soccer Talk

Tubi, prononcé “Too bee”, est un service de streaming gratuit de FOX Corporation.

La chaîne de streaming est financée par la publicité. Aucun abonnement n’est nécessaire. Ils incluent des fonctionnalités spéciales si vous vous abonnez. Ces fonctionnalités incluent la recommandation d’émissions qu’il pense que vous aimerez.

Au moment d’écrire ces lignes, la chaîne inclut une section dans son application pour FOX Sports. Là, vous pouvez vous attendre à voir des matchs en direct de la Ligue des champions et de la Gold Cup de la Concacaf. On s’attend à ce que la Serie B italienne soit disponible dans un avenir proche.

Son partenariat avec FOX Sports est connu sous le nom de « Sports on Tubi ». Il prévoit de proposer une gamme de près de 700 heures de contenu FOX Sports VOD. Par exemple, cela inclura du contenu de NFL, MLB, NASCAR, Big Ten, NHRA et PBC Boxing. D’autres seront disponibles à l’avenir.

En plus du football, il comprend plus de 35 000 films et émissions de télévision. Il propose également plus de 100 chaînes d’information locales et en direct.

En ce qui concerne le streaming, ABC a Disney+. NBC a Peacock. CBS a Paramount+. En conséquence, FOX a Tubi. Par exemple, FOX a acheté Tubi pour 440 millions de dollars en avril 2020. Il vise à continuer à développer la chaîne de streaming et à ajouter plus de contenu. En fait, le réseau de streaming pourrait jouer un rôle majeur dans le prochain accord de droits TV MLS.

En plus des matchs de football, le service de streaming gratuit propose également de nombreux films sportifs.

Tubi : où le trouver

Premièrement, Tubi est disponible sur les appareils mobiles Android et iOS. Deuxièmement, vous pouvez également le trouver sur Amazon Echo Show, Google Nest Hub. Troisièmement, c’est sur des appareils OTT tels qu’Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast, Android TV, Vizio TV, Sony TV, Samsung TV, Hisense TV, Comcast X1, Cox Contour, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Quatrièmement et enfin, les consommateurs peuvent également regarder le contenu de Tubi sur le Web sur tubi.tv.

Chaînes de football

Voici notre liste complète des différentes chaînes de football disponibles :