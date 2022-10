Couverture du football par Telemundo – World Soccer Talk

Telemundo est un réseau de télévision de langue espagnole aux États-Unis

En tant que chaîne phare de langue espagnole de NBCUniversal, Telemundo s’est spécialisée dans les tournois d’été et diffuse également des matchs à domicile de Premier League et de Chivas de Guadalajara. Grâce à son travail impressionnant, il est classé parmi les meilleurs réseaux de football aux États-Unis. L’une des raisons en est le commentateur légendaire Andrés Cantor.

En outre, Telemundo télévise également certains éliminatoires de la Coupe du monde de la Concacaf, y compris les matchs à l’extérieur des équipes nationales du Mexique et des États-Unis.

Le réseau a les droits sur deux des événements sportifs les plus populaires au monde. Il s’agit de la Coupe du Monde de la FIFA jusqu’en 2026 et des Jeux Olympiques jusqu’en 2032. Ils offrent une liste complète de programmes en direct et en studio.

Il offre également une couverture en espagnol du Sunday Night Football de la NFL. Elle diffuse Boxeo Telemundo, le numéro un des programmes de boxe en espagnol. De plus, il diffuse les actualités sportives numériques et l’émission de commentaires de divertissement Titulaires et Plus et Zone mixte les weekends.

En 2018, Telemundo a atteint 36 millions de téléspectateurs grâce à sa couverture réussie de la Coupe du monde.

Couplé à un fort nombre de téléspectateurs de la Coupe du monde 2018, le réseau de langue espagnole a enregistré un nombre impressionnant de téléspectateurs en 2019. À la fois de la Coupe du monde féminine de la FIFA et de la Copa America cet été-là.

Dans une interview accordée à World Soccer Talk en 2019, le président de leur réseau sportif a déclaré ceci : “Si vous voulez être avec les plus grands et les meilleurs sports mondiaux en langue espagnole, c’est Telemundo.”

Telemundo : où le trouver

Il existe plusieurs façons de regarder la station.

Tout d’abord, la chaîne est disponible en direct dans de nombreuses villes des États-Unis. Vous pouvez la regarder avec une antenne HD. Deuxièmement, il est disponible via de nombreuses sociétés de câble et de satellite. Troisièmement, vous pouvez le regarder en ligne via fuboTV et Telemundo Deportes en Vivo.

